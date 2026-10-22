പിണറായി- സതീശന് സര്ക്കാരുകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടലില്ലാതെ പ്രവര്ത്തിക്കാനായതില് സന്തോഷം; വിടവാങ്ങല് പത്രസമ്മേളനത്തില് ആര്ലേക്കര്
രാവിലെ ലോക്ഭവനില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ വിവിധ കേരള പുരസ്കാരങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഗവര്ണര് ആര്ലേക്കറുടെ അവസാനത്തെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങ്
Published : October 22, 2026 at 6:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുന് പിണറായി സര്ക്കാരുമായും ഇപ്പോഴത്തെ വിഡി സതീശന് സര്ക്കാരുമായും നല്ല ബന്ധമാണ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ കേരളം ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആര്ലേക്കര്. വലിയ ഏറ്റുമുട്ടലുകളൊന്നുമില്ലാതെ തനിക്ക് മടങ്ങാന് കഴിഞ്ഞതില് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അവസാനത്തെ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടി ലോക്ഭവനില് നിര്വഹിച്ച ശേഷം നടത്തയ വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് ഗവര്ണര് പറഞ്ഞു.
രണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായും തനിക്ക് നല്ല ബന്ധം പുലര്ത്താനായി. ക്യാമ്പസുകളിലെ രാഷ്ട്രീയവല്ക്കരണത്തെച്ചൊല്ലി രാജ്ഭവനും സര്ക്കാരും തമ്മിലുണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, അത്തരം സംഭവങ്ങളെ താന് ഏറ്റുമുട്ടലുകളായി കാണുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു മറുപടി. സര്ക്കാരുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെ ഏറ്റുമുട്ടലായോ സംഘര്ഷമായോ കാണരുത്. ക്യാമ്പസുകളില് രാഷ്ട്രീയം കടന്നുവരാന് പാടില്ല. അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങള് ഉണ്ടാകാം. എന്നാല് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഏറ്റുമുട്ടലോ സംഘര്ഷമോ ഉണ്ടെന്ന് അര്ഥമാക്കുന്നില്ല. ക്യാമ്പസുകളിലെ രാഷ്ട്രീയവല്ക്കരണത്തിനെതിരായ തൻ്റെ നിലപാടിനോട് ചില മന്ത്രിമാര് പോലും യോജിച്ചിരുന്നു. സര്വകലാശാലകളുടെ ചാന്സലര് എന്ന നിലയില് പ്രവര്ത്തിച്ച ആര്ലേക്കറുമായി സര്വകലാശാലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളില് ഇടതുപക്ഷ സര്ക്കാരും അവരുടെ വിദ്യാര്ഥി സംഘടനയായ എസ്.എഫ്.ഐയും അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിലായിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു യാഥാര്ഥ്യം .
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം വളര്ത്തുന്നതിനായി സ്വകാര്യ സര്വകലാശാലകള് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നതിനെ താന് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 'സ്വകാര്യ സര്വകലാശാലകളെ ഞാന് പൂര്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അവ ഇവിടെയും വരണമെന്ന് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന സര്വകലാശാലകളും സ്വകാര്യ സര്വകലാശാലകളും തമ്മില് ഈ മേഖലയില് ആരോഗ്യകരമായ മത്സരം ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ഞാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിന് എൻ്റെ പൂര്ണ പിന്തുണയുണ്ട്- സ്ഥാനമൊഴിയുന്ന ഗവര്ണര് പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തുകിടക്കുന്ന കേരള പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് (എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആന്ഡ് റെഗുലേഷന്) ബില്, 2025 പിന്വലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പരാമര്ശം. ഗവര്ണര് എന്ന നിലയിലുള്ള തൻ്റെ ഏകദേശം രണ്ടുവര്ഷത്തെ കാലാവധിയെക്കുറിച്ച് ഓര്ക്കുമ്പോള് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള് സഹകരണ മനോഭാവമുള്ളവരും സ്നേഹമുള്ളവരുമായിരുന്നുവെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായം. അവര് താന് പറയുന്നത് കേട്ടു. താന് എന്താണ് പറയാന് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പലരും എന്നെ അഭിനന്ദിച്ചു. ഗവര്ണര്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള് ലഭിക്കുന്നത് വളരെ അപൂര്വമാണ്. അത് എൻ്റെ കഴിവുകള് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകള് കൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാവിലെ ലോക്ഭവനില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ വിവിധ കേരള പുരസ്കാരങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഗവര്ണര് ആര്ലേക്കറുടെ അവസാനത്തെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങ്. മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശന് ചടങ്ങില് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പായ് വഞ്ചിയില് ലോകം ചുറ്റി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ മലയാളി കായിക താരം അഭിലാഷ് ടോമി, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മികച്ച സംഭാവനയ്ക്ക് ഷഹല് ഹസന് മുസലിയാര്, സ്റ്റാര്ട്ടപ്പ് മേഖലയില് കഴിവു തെളിയിച്ച എം. കെ. വിമല്, ജിലുമോള് മാരിയറ്റ് എന്നിവര് കേരള ശ്രീ പുരസ്കാരങ്ങളും ഡോ. എം. ആര്. രാഘവ വാര്യര് കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരവും രാജശ്രീ വാര്യര്, കാര്ഷിക മേഖലയിലെ മികച്ച സംഭാവനയ്ക്ക് പി. ബി. അനീഷ് എന്നിവര് കേരള പ്രഭ പുരസ്കാരങ്ങളും ഏറ്റു വാങ്ങി. സ്പീക്കര് തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണന്, മന്ത്രിമാരായ സണ്ണി ജോസഫ്, ബിന്ദു കൃഷ്ണ, എം. ലിജു എന്നിവരും ചടങ്ങില് സംബന്ധിച്ചു.
പുതിയ ഗവര്ണറായി നിമയിതനായ സിക്കിം മുന് ഗവര്ണര് ഓം പ്രകാശ് മാത്തൂര് വെള്ളിയാഴ്ച കേരളത്തിൻ്റെ 29-ാമത് ഗവര്ണറായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേല്ക്കും. രാജ്ഭവനില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്, ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കും 12.30-നും ഇടയിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് നടക്കുകയെന്ന് രാജ്ഭവന് അറിയിച്ചു. കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൗമെന് സെന്, ഓം പ്രകാശ് മാത്തൂരിന് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും.
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