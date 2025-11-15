'ഹാൽ' വീണ്ടും സെൻസർ ബോർഡിന് മുന്നിലേക്ക്; റീ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
നിർമാതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജി അനുവദിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്
November 15, 2025
എറണാകുളം: ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനായ 'ഹാൽ' (Haal) സിനിമയുടെ റീ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സെൻസർ ബോർഡിന് (CBFC) നിർദേശം നൽകി ഹൈക്കോടതി. സിനിമയിലെ ചില രംഗങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ഒഴിവാക്കി പുനഃസമർപ്പിക്കാൻ നിർമാതാക്കൾക്ക് കോടതി അനുമതി നൽകി. നിർമാതാക്കൾ നൽകിയ ഹർജി അനുവദിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്.
നേരത്തെ സെൻസർ ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ ചില സംഭാഷണങ്ങളും രംഗങ്ങളും സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം. 'ധ്വജ പ്രണാമം',' ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾ', 'ഗണപതി വട്ടം', 'സംഘം കാവലുണ്ട്' എന്നീ സംഭാഷണങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ബീഫ് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന രംഗം ഒഴിവാക്കണം. രാഖി മറയ്ക്കണം. കോടതി രംഗങ്ങളിലെ ചില സംഭാഷണങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യണം.
ചില രംഗങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ നിർമാതാക്കൾ സമ്മതിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, അത്തരം രംഗങ്ങളിലെ ശരിതെറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ മാറ്റമില്ല
സിബിഎഫ്സി (CBFC) ആകെ 15 സീനുകളിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാലും സിനിമയ്ക്ക് 'എ' സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമേ നൽകാനാകൂ എന്ന് സെൻസർ ബോർഡ് നിർമാതാക്കളെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് നിർമാതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഹർജി പരിഗണിച്ച ശേഷം, നിർമാതാക്കളുടെയും സംവിധായകൻ്റെയും ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് വിജി അരുൺ പ്രത്യേക പ്രദർശനത്തിലൂടെ സിനിമ കണ്ടിരുന്നു. സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം മതപരവും സാമൂഹികവുമായ സൗഹാർദത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് പല സംഘടനകളും കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. 'ഹാൽ' സിനിമക്ക് പ്രദർശനാനുമതി നൽകുന്നതിനെ എതിർത്ത് ആർഎസ്എസ്, കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ് എന്നീ സംഘടനകളും ഹൈക്കോടതിയിൽ കക്ഷിചേരാൻ അപേക്ഷ നൽകി. സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം ദേശവിരുദ്ധ അജണ്ട പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും മത-സാമൂഹിക ഐക്യം തകർക്കുന്നതുമാണ് എന്ന് ആർഎസ്എസ് ആരോപിച്ചു.
കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം
അതിനിടെ, സിനിമയ്ക്കെതിരെ കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ കക്ഷി ചേരൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കം മതസൗഹാർദത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പിനെ ചിത്രത്തിൽ ലൗ ജിഹാദിൻ്റെ പിന്തുണക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു.ഇത് ബിഷപ്പിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ യശസ്സിനും രൂപതയ്ക്കും അപകീർത്തി ഉണ്ടാക്കും. സിനിമയ്ക്ക് ദേശവിരുദ്ധ അജണ്ട ഉണ്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് അപേക്ഷയിലെ പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ.
