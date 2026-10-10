ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ രാജി; കൽപ്പറ്റയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി യുഡിഎഫ് മാർച്ച്: കോലം കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധം
ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ പൗരൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ വോട്ടവകാശം അട്ടിമറിച്ച് അധികാരം കവർന്നെടുക്കാൻ ബിജെപിക്ക് വഴിവിട്ട സഹായം നൽകുകയാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെന്ന് ആരോപിച്ച് യുഡിഎഫ്
Published : October 10, 2026 at 8:58 PM IST
വയനാട്: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൽപ്പറ്റയിൽ പ്രതിഷേധമിരമ്പി യുഡിഎഫ് മാർച്ച്. വോട്ട് ആര് ചെയ്യണമെന്നും ആർക്ക് ചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനല്ലെന്നും, ബിജെപിക്ക് വിടുപണി ചെയ്യുന്ന കമ്മീഷണർ മാന്യതയുണ്ടെങ്കിൽ രാജിവച്ച് പുറത്തുപോകണമെന്നും മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥലം എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായ ടി സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും നടത്തുന്ന സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചായിരുന്നു ജില്ലാ യുഡിഎഫിൻ്റെ മാർച്ച്.
ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയിൽ പൗരൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായ വോട്ടവകാശം അട്ടിമറിച്ച് അധികാരം കവർന്നെടുക്കാൻ ബിജെപിക്ക് വഴിവിട്ട സഹായം നൽകുകയാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച്. കൽപ്പറ്റ മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഓഫീസ് പരിസരത്തു നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ അണിനിരന്നു. തുടർന്ന് മുൻസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ചേർന്ന പൊതുയോഗം ടി സിദ്ദിഖ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ചടങ്ങിൽ യുഡിഎഫ് ചെയർമാൻ ഇൻ ചാർജ് ടി മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായി. ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ടി ജെ ഐസക് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. എംഎൽഎമാരായ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ, ഉഷാ വിജയൻ, യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എച്ച് ബി പ്രദീപ്, പ്രമുഖ നേതാക്കളായ കെ എൽ പൗലോസ്, എം സി സെബാസ്റ്റ്യൻ, എൻ ഡി അപ്പച്ചൻ, റസാഖ് കൽപ്പറ്റ, പി കെ ജയലക്ഷ്മി, പി പി ആലി, ജോസഫ് കളപ്പുര, ടി വി രഘു, ബൈജു ഐസക്, ഒവി അപ്പച്ചൻ, എംഎ ജോസഫ്, എംജി ബിജു, പികെ. അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ, പിപി അയ്യൂബ്, എൻ കെ. വർഗീസ്, ഡി പി. രാജശേഖരൻ, സലിം മേമന, പടയൻ അമ്മദ്, അബ്ദുള്ള മാടക്കര തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
നേതാക്കളായ നിസ്സി അഹമ്മദ്, ശോഭന കുമാരി, ബീന ജോസ്, ഗിരീഷ് കൽപ്പറ്റ, ടി മൊയ്തു എന്നിവർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. പ്രതിഷേധ യോഗത്തിന് ശേഷം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ കോലം കത്തിച്ച ശേഷമാണ് യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞുപോയത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനുമെതിരെ വരും ദിവസങ്ങളിലും പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാക്കാനാണ് യുഡിഎഫിൻ്റെ തീരുമാനം.
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