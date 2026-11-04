ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം; ഉത്തരവിട്ട് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
കൊല്ലം ചടയമംഗലം സ്വദേശിയായ കരാറുകാരൻ സാജൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്
By PTI
Published : November 4, 2026 at 10:28 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ പുതിയ കൈക്കൂലി ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റിന് (കെഎസ്ടിപി) കീഴിൽ നടന്ന റോഡ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ.
രണ്ട് കോടിയുടെ കൈക്കൂലി ആരോപണം
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ പുതിയ സംഭവവികാസം. കൊല്ലം ചടയമംഗലം സ്വദേശിയായ കരാറുകാരൻ സാജൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അക്കാലത്ത് സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ഗ്യാനേഷ് കുമാർ കെഎസ്ടിപി പദ്ധതി പ്രകാരം പൂർത്തിയാക്കിയ ജോലികൾക്കുള്ള പണം അനുവദിക്കുന്നതിന് രണ്ട് കോടി രൂപ കൈക്കൂലിയായി ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പരാതിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം.
റോഡ് നിർമാണത്തിനായി എൻജിനീയർമാർ അംഗീകരിച്ച 17 കോടി രൂപയുടെ ബില്ലുകൾക്കുള്ള ചെക്കുകൾ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ മനഃപൂർവം തടഞ്ഞുവെച്ചുവെന്ന് സാജൻ ആരോപിക്കുന്നു. ഇത് നിർമാണം ഏറ്റെടുത്ത മലേഷ്യൻ കമ്പനിയായ പാറ്റി ബെല്ലിനും അതിലെ കരാറുകാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു.
കൈക്കൂലി നൽകിയാൽ മാത്രമേ ചെക്കുകൾ അനുവദിക്കൂ എന്ന് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ അറിയിച്ചതായി കമ്പനിയുടെ പ്രോജക്ട് എൻജിനീയറായ മലേഷ്യൻ പൗരൻ ലീ സീ ബീൻ തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായും സാജൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തുക നൽകാൻ താൻ നിർദേശിച്ചപ്പോൾ കൈക്കൂലി നൽകി ചെക്കുകൾ കൈപ്പറ്റാൻ പതി ബെൽ അധികൃതർ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവർ തന്നോട് പറഞ്ഞുവെന്നും സാജൻ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ആത്മഹത്യയും വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും
കരാറുകാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും നൽകാനുള്ള കുടിശികയുടെ ഒരു ഭാഗം തീർക്കുന്നതിനായി ബെംഗളൂരുവിലെ മറ്റൊരു പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ലീ ഉപയോഗിച്ചതായി സാജൻ അവകാശപ്പെട്ടു. അംഗീകരിച്ച ബില്ലുകൾ അനുവദിക്കുന്നതിലുണ്ടായ കാലതാമസവും കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതും 2006ൽ ലീയുടെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ച ഘടകങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. ലീ എഴുതിയ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മലേഷ്യയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇക്കാര്യം കമ്പനി ജീവനക്കാരെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.
ലീയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് 2006ൽ ഒരു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ തെളിയിക്കപ്പെടാത്തതിനെ തുടർന്ന് തുടർനടപടികളൊന്നുമില്ലാതെ ആ അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണത്തിൽ തന്നെയോ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് അറിവുള്ള മറ്റുള്ളവരെയോ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ലെന്നാണ് സാജൻ പറയുന്നത്.
നേരത്തെ നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ആരോപണങ്ങളിലെ നിർണായക വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പുതിയ അന്വേഷണത്തിൽ പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെളിവ് നൽകുന്നതിനായി ലീയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും കമ്പനിയിലെ മുൻ ജീവനക്കാരെയും മറ്റ് സാക്ഷികളെയും ഹാജരാക്കാൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തുടർനടപടികൾ
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വിജിലൻസ് വിഭാഗം ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നു. നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. കെഎസ്ടിപി ആരോപണങ്ങളിൽ ചെന്നിത്തലയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിജിലൻസ് സംഘം തന്നെയായിരിക്കും ഈ പുതിയ പരാതിയും പരിശോധിക്കുക.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കെപിസിസി നേതാവ് മലയിൻകീഴ് വേണുഗോപാൽ നൽകിയ പരാതിയെത്തുടർന്ന് ഒക്ടോബർ നാലിന് മന്ത്രി വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പരാതിയും വന്നിരിക്കുന്നത്. കെഎസ്ടിപി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എംസി റോഡ് നവീകരിച്ചതിൽ നടന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കേസ്. പാറ്റി ബെൽ കൺസോർഷ്യമായിരുന്നു ഈ നിർമാണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്.
ആ കാലയളവിൽ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളോട് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
Also Read: കായിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഭാസി മലാപ്പറമ്പ് അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് 7 ലോകകപ്പുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രതിഭ