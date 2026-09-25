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കണ്ണനെ കാണാൻ അമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേക ക്യൂ; ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് നിവേദനവുമായി ഭക്ത

മണിക്കൂറുകളോളം വരിയിൽ നിന്ന അമ്മമാർക്ക് കണ്ണനെ ഒരുനോക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ ദർശനം പൂർത്തിയാക്കാതെ മടങ്ങേണ്ടിവരുന്ന ദയനീയ അവസ്ഥ നേരിട്ടുകണ്ടു. ഇതോടെയാണ് അമ്മമാർക്കായി പ്രത്യേക ക്യൂ എന്ന ആവശ്യവുമായി ദീപ രംഗത്തെത്തിയത്

GURUVA YOOR REQUEST GURUVAYUR TEMPLE CHOROONU SPECIAL QUEUE DEMAND FOR MOTHERS DEEPA SUMESH PETITION
ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2026 at 2:10 PM IST

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കെ ശശീന്ദ്രന്‍

കോഴിക്കോട്: മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ വിശന്നുതളർന്ന് കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി, ഭഗവാനെ ഒരുനോക്കുപോലും കാണാനാകാതെ കണ്ണീരോടെ മടങ്ങുന്ന അമ്മമാർ ഗുരുവായൂരിലെ സ്ഥിരം കാഴ്‌ചയാണ്. പതിനായിരങ്ങൾ ദിനംപ്രതിയെത്തുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ ദുരവസ്ഥയ്ക്ക് അറുതിവരുത്താൻ, കുഞ്ഞുങ്ങളുമായെത്തുന്ന അമ്മമാർക്കായി പ്രത്യേക ക്യൂ വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി മലപ്പുറം സ്വദേശി ദീപ സുമേഷ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തമാസം ഒന്നാം തീയതി ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഔദ്യോഗിക നിവേദനം നൽകുമെന്ന് ദീപ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

കയ്‌പേറിയ അനുഭവം; ഭഗവാന് മുന്നിലെടുത്ത വാക്ക്
കഴിഞ്ഞ തവണ ഗുരുവായൂർ ദർശനത്തിനെത്തിയപ്പോൾ എട്ടു മണിക്കൂറോളം വരിയിൽ നിൽക്കേണ്ടിവന്ന കാഴ്ച നേരിട്ട് കണ്ടതോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു ആശയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ദീപ പറയുന്നു. അന്ന് കടുത്ത തിരക്കായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത്. മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂവിൽ നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ എത്താറാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ വിശപ്പും തളർച്ചയും കാരണം കരഞ്ഞുബഹളം വയ്ക്കും.

GURUVA YOOR REQUEST Guruvayur temple choroonu Special Queue Demand For Mothers Deepa Sumesh Petition
ഔദ്യോഗിക നിവേദനം (ETV Bharat)

ഇതോടെ അത്രയും സമയം വരിയിൽ നിന്ന അമ്മമാർക്ക് കണ്ണനെ ഒരുനോക്ക് കാണാൻ കഴിയാതെ ദർശനം പൂർത്തിയാക്കാതെ മടങ്ങേണ്ടിവരുന്ന ദയനീയ അവസ്ഥ നേരിട്ടുകണ്ടു. അന്ന് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, ഇതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഭഗവാന് കൊടുത്ത വാക്കാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവരാൻ ദീപയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

സാധാരണക്കാർക്ക് പണമടച്ചുള്ള ക്യൂ പ്രായോഗികമല്ല
ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതികൂല സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന സാധാരണക്കാരായ ഭക്തർക്ക് 1000 രൂപ നൽകിയുള്ള പ്രത്യേക ക്യൂ സംവിധാനം എപ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ലെന്ന് ദീപ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, അടുത്തമാസം ഒന്നാം തീയതി ചുമതലയേൽക്കുന്ന പുതിയ ദേവസ്വം ബോർഡിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ നിവേദനം ഇതായിരിക്കുമെന്നും, ഇതിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും പിന്തുണയും പ്രാർഥനയും വേണമെന്നും ദീപ സുമേഷ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിലവിലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് സംവിധാനങ്ങൾ
കുട്ടികളുമായി വരുന്നവർക്ക് നിലവിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയോ ക്യൂ ഇളവുകളോ ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ ആറുമാസം മുതൽ ഒരുവയസുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ചോറൂൺ വഴിപാടിനായി എത്തുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി കയറ്റിവിടാറുണ്ട്. കൂടാതെ, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കും പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കാറുണ്ട്.

GURUVA YOOR REQUEST Guruvayur temple choroonu Special Queue Demand For Mothers Deepa Sumesh Petition
ദീപ സുമേഷ് (ETV Bharat)

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സാധാരണ ക്യൂവിന് പുറമെ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള പ്രത്യേക ക്യൂ, വിഐപി കൗണ്ടർ, 1000 രൂപയുടെ പേയ്‌മെൻ്റ് ക്യൂ എന്നിവയാണ് ദർശനത്തിനായി നിലവിലുള്ളത്. സാധാരണ ക്യൂവിൽ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വേർതിരിവില്ലാതെ ഒന്നിച്ചാണ് ദർശനം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിഐപി പ്രവേശനം അനുവദിക്കാറില്ല. നിലവിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

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TAGGED:

GURUVA YOOR REQUEST
GURUVAYUR TEMPLE CHOROONU
SPECIAL QUEUE DEMAND FOR MOTHERS
DEEPA SUMESH PETITION
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