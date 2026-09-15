പ്രസാദഊട്ടിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം; ഗുരുവായൂരിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന് കുത്തേറ്റു
ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൈങ്കുളം സ്വദേശി ഉദയകുമാറിനാണ് കുത്തേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ സ്വദേശി വിശ്വനാഥനെ (58) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു
Published : September 15, 2026 at 11:15 AM IST
തൃശൂർ: ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രസാദഊട്ട് ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന് നേരെ ആക്രമണം. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൈങ്കുളം സ്വദേശി ഉദയകുമാറിനാണ് കുത്തേറ്റത്. സംഭവത്തിൽ പാലക്കാട് അകത്തേത്തറ സ്വദേശി വിശ്വനാഥനെ (58) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നെയിൽ കട്ടറിലെ ചെറിയ കത്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം വലിയ ആശങ്കകൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്.
പടിഞ്ഞാറെ നടയിലെ തർക്കം
ക്ഷേത്രത്തിലെ പടിഞ്ഞാറെ നടയിൽ വച്ചായിരുന്നു നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദഊട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതി വിശ്വനാഥൻ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനായ ഉദയകുമാറുമായി വാക്കേറ്റത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രസാദഊട്ട് ലഭിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു ഇയാളുടെ പ്രധാന പരാതി. തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായി.
ഇതിനിടെ പ്രകോപിതനായ പ്രതി തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന നെയിൽ കട്ടർ എടുക്കുകയും, അതിലെ കത്തിയുപയോഗിച്ച് ഉദയകുമാറിനെ കുത്തുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന് പരിക്കേറ്റു. ഉടൻ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ജീവനക്കാരും ഭക്തരും ചേർന്ന് ഇയാളെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കുകയും പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിയെ പിന്നീട് പൊലീസിന് കൈമാറി.
ചികിത്സ തേടി ജീവനക്കാരൻ
നെയിൽ കട്ടറിലെ കത്തികൊണ്ടുള്ള ആക്രമണമായതിനാൽ വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവായത്. പരിക്കേറ്റ ഉദയകുമാറിനെ ഉടൻ തന്നെ ദേവസ്വം ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയതായും, പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നാണ് വിവരം. ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്ന ജീവനക്കാരന് നേരെ ഇത്തരം ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ദേവസ്വം അധികൃതരും ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. പ്രസാദഊട്ടിനായി എത്തുന്ന ഭക്തരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. ദിവസവും നിരവധി പേരാണ് ഗുരുവായൂരിൽ പ്രസാദഊട്ടിനായി വരിനിൽക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഭക്തർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്താറുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ഭക്തൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രകോപനപരമായ നീക്കമുണ്ടായത്.
പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം
സംഭവത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ഇയാൾക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ ക്ഷേത്രത്തിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.
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പടിഞ്ഞാറെ നടയിലെ കാമറകളിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ആക്രമണത്തിൻ്റെ പൂർണരൂപം മനസ്സിലാക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ശ്രമം. സംഭവ സമയത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ഭക്തരിൽ നിന്നും പൊലീസ് വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സാക്ഷിമൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ക്ഷേത്ര പരിസരത്തെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുന്ന കാര്യവും അധികൃതരുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം അധികൃതരും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
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