അഷ്ടമിരോഹിണി ആഘോഷത്തിനൊരുങ്ങി ഗുരുവായൂർ; ദർശനത്തിന് നിയന്ത്രണം
അഷ്ടമി രോഹിണി ദിവസം ഗുരുവായൂരില് സ്പെഷ്യല് ദര്ശനത്തിന് നിയന്ത്രണം, ശയനപ്രദക്ഷിണമില്ല, വിശേഷാല് പ്രസാദം ഊട്ട്
Published : September 4, 2026 at 1:54 PM IST
തൃശൂർ: പ്രശസ്തമായ അഷ്ടമിരോഹിണി ആഘോഷത്തിനൊരുങ്ങി ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം. അഷ്ടമിരോഹിണി ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 4) വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികൾക്ക് ഗുരുവായൂർ വേദിയാകും. രാത്രി 8.30ന് നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ക്ഷേത്ര കലാ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
ദർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ
അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക് പ്രമാണിച്ച് വിഐപി, സ്പെഷൽ ദർശനത്തിന് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുമെന്ന് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ ഭക്തർക്ക് സുഗമമായ ദർശനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നടപടി. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള ദർശനം വൈകിട്ട് അഞ്ചുമുതൽ ആറുവരെയാണ്.
തദ്ദേശീയർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ നിലവിലുള്ള സമയത്ത് ദർശനം അനുവദിക്കും. ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ പൊതു വരിസംവിധാനം മാത്രമാകും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അഷ്ടമിരോഹിണി നാളിൽ നിർമാല്യം മുതൽ ദർശനത്തിനുള്ള ക്യൂ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പതിവുപോലെ മേൽപ്പാലം വഴി വിടും. മുതിർന്ന പൗരന്മാർ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്നിവരെ കൊടിമരം വഴിയാണ് ദർശനത്തിന് അനുവദിക്കുക. ചോറൂണ് വഴിപാട് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കും സ്പെഷൽ ദർശനം അനുവദിക്കും.
ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ദിനത്തിൽ ഗുരുവായൂരപ്പനെ കൺകുളിർക്കെ കാണാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഒഴുകിയെത്തുക. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ പൊലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ വിശേഷാൽ കാഴ്ചശീവേലി നടക്കുന്നതിനാൽ ശയനപ്രദക്ഷിണത്തിനും ദർശനത്തിനും നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. ദർശനം ലഭിച്ച ഭക്തർ പടിഞ്ഞാറേ ഗോപുരം വഴിയോ, ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നടവഴിയോ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തെത്തണം. ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനുള്ള ക്യൂ നിലവിലുള്ള സംവിധാനം അപര്യാപ്തമാകുന്ന പക്ഷം കിഴക്കേ നടപ്പുരയിലോ, പൂന്താനം ഹാളിലേക്കോ ഭക്തജനങ്ങളെ വരിനിൽക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കും.
വിശേഷാൽ വഴിപാടുകളും എഴുന്നള്ളിപ്പും
അപ്പവും പാൽപായസവുമാണ് അഷ്ടമിരോഹിണി ദിവസത്തെ പ്രധാന വഴിപാടുകൾ. ഭഗവാൻ്റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനെത്തുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും വിശേഷാൽ പ്രസാദമൂട്ട് നൽകും. ഇതിനു മാത്രമായി 24 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുക തികയാത്ത പക്ഷം ആവശ്യമായത്ര ഭക്ഷണം തയാറാക്കി നൽകാനും അനുമതി നൽകി.
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അഷ്ടമിരോഹിണി ആഘോഷ നടത്തിപ്പിനായി 36,82,000 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിനും ദേവസ്വം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയിലുമുള്ള വിശേഷാൽ എഴുന്നള്ളിപ്പിന് ദേവസ്വം ഗജവീരൻ ഇന്ദ്രസെൻ സ്വർണക്കോലമേറ്റും. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, വിനായകൻ എന്നീ ദേവസ്വം കൊമ്പന്മാർ പറ്റാനകളാകും.
കലാപരിപാടികൾ
ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രി വിളക്കിനും നടക്കുന്ന പഞ്ചവാദ്യത്തിന് തിമിലയിൽ ചോറ്റാനിക്കര നന്ദപ്പൻ മാരാരും സംഘവും നേതൃത്വം നൽകും. മദ്ദളത്തിൽ കലാമണ്ഡലം കുട്ടി നാരായണനും സംഘവും, ഇടയ്ക്കയിൽ പല്ലശ്ശന സുധാകരനും സംഘവും, കൊമ്പിൽ പേരാമംഗലം വിജയനും സംഘവും, ഇലത്താളത്തിൽ പാഞ്ഞാൾ വേലുക്കുട്ടിയും സംഘവും അണിനിരക്കും. ഗുരുവായൂർ ശശി മാരാരും സംഘവും സന്ധ്യാ തായമ്പക ഒരുക്കും. രാത്രി വിളക്കിന് വിശേഷാൽ ഇടയ്ക്ക ഗുരുവായൂർ ശശി മാരാരും, നാദസ്വര പ്രദക്ഷിണം നെന്മാറ കണ്ണനുമാണ് അവതരിപ്പിക്കുക.
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