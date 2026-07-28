'സ്വത്ത് ദേവൻ്റേത്, കമ്മിറ്റി വെറും ട്രസ്റ്റി മാത്രം', ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ ഓഡിറ്റ് വീഴ്ചയിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം
ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ സാമ്പത്തിക അപാകതകളിലും വാർഷിക കണക്കുകൾ നൽകുന്നതിലെ തുടർച്ചയായ വീഴ്ചകളിലും ഹൈക്കോടതി കടുത്ത അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തി.
Published : July 28, 2026 at 1:11 PM IST
എറണാകുളം: ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ കൃത്യമായി സമർപ്പിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഓഡിറ്റ് നടപടികൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ സംഭവത്തിൽ കടുത്ത വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി. ദേവസ്വത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും ദേവൻ്റെതാണെന്നും ഭരണസമിതി വെറും ഭരണപരമായ ട്രസ്റ്റി മാത്രമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകളിലെ വീഴ്ചകൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.
സമഗ്രമായ ഓഡിറ്റും ഡിജിറ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റും വേണം
ദേവസ്വത്തിലെ ഓഡിറ്റിങ് സംവിധാനത്തിൽ സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണം ആവശ്യമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്രീകൃത ഡിജിറ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് സംവിധാനം അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. എല്ലാ മാസാവസാനവും ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൃത്യമായ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ തയ്യാറാക്കണം. എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 30 ന് മുൻപായി ദേവസ്വത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്വർണ്ണമടക്കമുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ മൂല്യനിർണയം പൂർത്തിയാക്കണം. നിയമാനുസൃതമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ദേവസ്വം ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും കൃത്യമായി കണക്കിൽ വരണമെന്ന് കോടതി വിമർശന രൂപേണ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കാതെ വർഷങ്ങൾ; ബാങ്ക് വിവരങ്ങളിൽ മൂടുപടം
2023-24, 2024-25, 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ വാർഷിക കണക്കുകൾ ദേവസ്വം ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 2022-23 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന്, 2022-23 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം പുറത്തുവിടാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകി. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിൽ ദേവസ്വം ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നും ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം ബോധിപ്പിച്ചു. ദേവസ്വത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള 65 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ 37 എണ്ണം സജീവമാണ്. എന്നാൽ ഇവയുടെ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാത്തത് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാൻ വലിയ തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം അനിവാര്യം
സാമ്പത്തിക വർഷം കഴിഞ്ഞ് 15 ദിവസത്തിനകം കണക്കുകൾ നൽകുന്നതാണ് സാധാരണ രീതി. എന്നാൽ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പോലുമില്ലെന്ന് കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രിൻസിപ്പൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ജനറൽ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുത്ത ഹർജി, കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കായി 10 ദിവസത്തിനു ശേഷം ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
കേന്ദ്രീകൃത ഡിജിറ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതും സ്വർണ്ണമടക്കമുള്ള സ്വത്തുക്കളുടെ സമയബന്ധിതമായ മൂല്യനിർണയവും ദേവസ്വത്തിലെ സാമ്പത്തിക അപാകതകൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമാകും. കോടതി നിർദേശിച്ചതുപോലെ കൃത്യമായ ഓഡിറ്റിംഗും മാസാവസാന കണക്കെടുപ്പുകളും നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഭക്തജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
Also Read: വടകര എംഡിഎംഎ കേസ്: കീർത്തനയ്ക്കും കാവ്യയ്ക്കും പുറമെ കൂടുതൽ അധ്യാപകർ കുടുങ്ങും? വലവിരിച്ച് പൊലീസ്