രാജ്യത്തിൻ്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും സൈറണുകള് മുഴങ്ങിയെന്നും ആശങ്കയുണ്ടെന്നും കുവൈറ്റിലെ പ്രവാസിയും മലപ്പുറം സ്വദേശിയുമായ മര്ഷദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.
Published : February 28, 2026 at 3:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ചേർന്ന് ഇറാനിൽ നടത്തിയ സൈനിക നീക്കത്തെത്തുടർന്ന് ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളി പ്രവാസികൾ കടുത്ത ആശങ്കയിലും ഭീതിയിലും. ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്ക സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇറാൻ തിരിച്ചടിച്ചതോടെയാണ് ഗള്ഫിലെ പ്രവാസികള് ആശങ്കയിലായത്.
യുഎഇയിലെ അബുദാബിയിൽ ഉണ്ടായ മിസൈൽ ആക്രമണവും ഒരാളുടെ മരണവും ഗൾഫിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മലയാളികൾക്കിടയിലും ഭീതി പടർത്തിയിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഫോണിലൂടെയും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് പലരും.
രാജ്യത്തിൻ്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും സൈറണുകള് മുഴങ്ങിയെന്നും ആശങ്കയുണ്ടെന്നും കുവൈറ്റിലെ പ്രവാസിയും മലപ്പുറം സ്വദേശിയുമായ മര്ഷദ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. നിലവില് ഭരണകൂട അധികൃതര് ഔദ്യോഗിക മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടില്ലെന്നും എന്നാല് രാജ്യത്തിൻ്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും സൈറണുകള് മുഴങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇവിടെയെല്ലാം ആകെ പുകയാണെന്നും ഒന്നും മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും അബുദാബിയിലെ മലയാളി ഷമല് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. അബുദാബിയിലെ മലയാളികളെല്ലാം ഭീതിയോടെയാണ് കഴിയുന്നത്. അബുദാബിയിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നും പ്രവാസികളെല്ലാം വലിയ ആശങ്കയിലാണെന്നും ഷമല് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് ഷമല് താമസിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, ഇസ്രയേലിലും ഇറാനിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾ നിലവിൽ ബങ്കറുകളിലും സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് മലയാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇറാൻ, ഇറാഖ് വ്യോമപാതകൾ അടച്ചതോടെ കേരളത്തിലേക്കുള്ള പല വിമാനങ്ങളും റദ്ദാക്കുകയോ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോകാനിരുന്നവരും തിരികെ ജോലിക്ക് കയറാനിരുന്നവരും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. മേഖലയിലെ അസ്ഥിരത എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. സമാധാനം പുനസ്ഥാപിക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇടപെടണമെന്നാണ് പ്രവാസ ലോകത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ആവശ്യം
അതേസമയം, ഇറാന്, ഇസ്രയേല് പശ്ചിമേഷ്യന് രാജ്യങ്ങള് എന്നീ മേഖലകളില് സംഘര്ഷസാധ്യത നിലനില്ക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൻ്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം കേരളീയര്ക്കായി നോര്ക്ക റൂട്ട്സ് ഹെല്പ്പ്ഡെസ്ക് പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു. സഹായം ആവശ്യമുളള കേരളീയര്ക്ക് നോർക്ക ഗ്ലോബൽ കോണ്ടാക്ട് സെൻ്ററിലെ ഹെല്പ് ഡെസ്ക് നമ്പറുകളായ +91-8802012345 (അന്താരാഷ്ട്ര മിസ്ഡ് കോൾ), 18004253939 (ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ, ഇന്ത്യയില് നിന്നും) എന്നിവയില് ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യന് പൗരന്മാര് അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യന് എംബസികളുടെയും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പാലിക്കേണ്ടതുമാണ്.
