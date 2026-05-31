വീട്ടുമുറ്റത്ത് 'ഗൾഫ് ഫീൽ' ഒരുക്കി പ്രവാസി മലയാളി... കൂത്താട്ടുകുളത്ത് കൗതുക കാഴ്‌ചയായി ഈന്തപ്പനകൾ

കൂത്താട്ടുകുളത്തിന് സമീപമുള്ള വെളിയന്നൂർ നെടുമാഞ്ചേരിൽ അനീഷിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് പ്രകൃതിക്ക് അലങ്കാരവും വിസ്‌മയവുമായി ഈന്തപ്പനകൾ കൂട്ടത്തോടെ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത്.

വീട്ടുമുറ്റത്ത് 'ഗൾഫ് ഫീൽ' (ETV Bharat)
Published : May 31, 2026 at 5:20 PM IST

എറണാകുളം: ഗൾഫ് നാടുകളിലെ തണൽവിരിക്കുന്ന, മരുഭൂമിയിൽ പച്ചപ്പിൻ്റെ നാമ്പൊരുക്കുന്ന ഈന്തപ്പനകൾ ഇനി കൂത്താട്ടുകുളത്തുകാർക്ക് അത്രയകലെയല്ല. കൂത്താട്ടുകുളത്തിന് സമീപമുള്ള വെളിയന്നൂർ നെടുമാഞ്ചേരിൽ അനീഷിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്താണ് പ്രകൃതിക്ക് അലങ്കാരവും വിസ്‌മയവുമായി ഈന്തപ്പനകൾ കൂട്ടത്തോടെ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത്. സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള വലിയ കുലകളേന്തി നിൽക്കുന്ന ഈന്തപ്പനകളുടെ മനോഹരമായ കാഴ്‌ച കാണാനും ഫോട്ടോയെടുക്കാനും പ്രദേശവാസികളുൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകളാണ് ദിവസേന ഈ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി ദുബായിൽ വിജയകരമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഇൻഫിനിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സാരഥിയായ അനീഷ്, തൻ്റെ ഗൾഫ് ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളും താൽപര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നാട്ടിൽ പുതിയ വീട് നിർമ്മിച്ചത്. ഗൾഫിലെ ആഡംബര വില്ലകളുടെ മാതൃകയിലായിരുന്നു വീടിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന. നാട്ടിലൊരു വീട് വെച്ചപ്പോൾ പൂർണമായും ഒരു ഗൾഫ് ഫീൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് വീട്ടുടമ അനീഷ് പറയുന്നു.

ഇതിനായി നാല് വർഷം മുൻപ് വിദേശത്തുനിന്ന് നേരിട്ട് ഇറക്കുമതി ചെയ്‌ത 14 ഈന്തപ്പനകളാണ് പുതിയ വീട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മുറ്റത്ത് വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചത്. കേരളത്തിലെ മണ്ണിലും കാലാവസ്ഥയിലും ഈന്തപ്പനകൾ സാധാരണയായി വളരുമെങ്കിലും, അവ പൂക്കുന്നതും മികച്ച രീതിയിൽ കായ്‌ഫലം നൽകുന്നതും തികച്ചും അപൂർവ്വമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്.

എന്നാൽ കഠിനമായ മരുഭൂമിയിലെ ചൂടിൽ വളരുന്ന ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ കേരളത്തിലെ പച്ചപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോഴും കൃത്യമായ പരിചരണം നൽകാൻ അനീഷ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. നാട്ടിലെ മണ്ണിൽ ഇവ വേരുപിടിക്കുന്നത് വരെ നല്ല നിലയിലുള്ള പരിചരണവും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുമാണ് ഈന്തപ്പനകൾക്ക് നൽകിയത്. ഈ നിരന്തരമായ പരിചരണത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് വീട്ടുമുറ്റത്തെ 14 പനകളിൽ നാല് എണ്ണത്തിൽ ഇത്തവണ സമൃദ്ധമായി കായ്‌കൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ പനകളിൽ നേരിയ തോതിൽ കായ്‌ഫലം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, ഇത്തവണയാണ് ഇത്രയധികം മനോഹരമായും വിപുലമായും സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള ഈന്തപ്പഴങ്ങൾ കുലകളായി വിളഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ മണ്ണിലും കൃത്യമായ പരിചരണവും ശാസ്ത്രീയമായ ശ്രദ്ധയും നൽകിയാൽ ഈന്തപ്പനകളിൽ നിന്ന് മികച്ച രീതിയിൽ കായ്‌ഫലം കൊയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അനീഷിൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ ഈ കാഴ്‌ച തെളിയിക്കുന്നത്.

വീടിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാൻ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ച പനകൾ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അനുഭവമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. പച്ചപ്പും പ്രകൃതിഭംഗിയും നിറഞ്ഞ കേരളീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മരുഭൂമിയിലെ ഈ വിസ്‌മയം കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് ഇപ്പോഴും എത്തുന്നത്. കേരളത്തിലും ഈന്തപ്പഴ കൃഷി സാധ്യമാണെന്ന പ്രത്യാശ നൽകുന്നതാണ് ഈ വേറിട്ട കാഴ്‌ച. അതേസമയം ചൂട് ഏറി വരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ കാലവസ്ഥയിലെ ആശാങ്കാജനകമായ മാറ്റവും , ഈന്തപ്പഴ മരങ്ങളിലെ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഫലങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്.
