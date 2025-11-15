തോൽവികളിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ്; ഇത്തവണ സ്വന്തം നാട്ടിൽ 251-ാമത്തെ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ച് 'ഇലക്ഷന് കിങ്'
വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനാൽ പത്രിക തള്ളുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള പത്മരാജൻ പക്ഷേ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നാമ നിർദേശം പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലെ സന്തോഷത്തിലാണ്
Published : November 15, 2025 at 6:10 PM IST|
Updated : November 15, 2025 at 6:21 PM IST
കണ്ണൂർ: രാഷ്ട്രപതിക്കെതിരെയും ഉപരാഷ്ട്രപതിക്കെതിരെയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ച് തോൽവികളുടെ പേരിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന് ഉടമയായ സേലം പത്മരാജൻ, തൻ്റെ 65-ാം വയസ്സിൽ ജന്മനാട്ടിൽ ആദ്യമായി ജനവിധി തേടുന്നു. 1988-ൽ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 251-ാമത്തെ നാമനിർദേശ പത്രികയാണ് കണ്ണൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിൽ വെള്ളിയാഴ്ച സമർപ്പിച്ചത്.
251-ാമത്തെ പത്രിക, ആദ്യമായി ജന്മനാട്ടിൽ
സേലത്ത് ജനിച്ചെങ്കിലും പത്മരാജൻ തൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കുഞ്ഞിമംഗലത്താണ്. 1975-ൽ മുത്തച്ഛൻ്റെ കൂടെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയ ശേഷം 1988 മുതലാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് സജീവമായത്. അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെ ജന്മനാട്ടിൽനിന്ന് മത്സരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. 1996ൽ കാസർകോട് ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടി ഗോവിന്ദനെതിരെ മത്സരിച്ചെങ്കിലും കുഞ്ഞിമംഗലത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതാദ്യമാണെന്ന് പത്മരാജൻ പറയുന്നു.
വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനാൽ പത്രിക തള്ളുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള പത്മരാജൻ പക്ഷേ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നാമ നിർദേശം പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലെ സന്തോഷത്തിലാണ്.
റെക്കോർഡ് തോൽവികളുടെ 'മാസ്റ്റർ'
പഞ്ചായത്ത് വാർഡിലും നിയമസഭാ പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലുമെല്ലാം മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിൽ അടക്കം 175 ഓളം തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ചു തോറ്റിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിവച്ച കാശെല്ലാം കളഞ്ഞെങ്കിലും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ചതിനുള്ള ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ ആണെന്ന അഭിമാനമാണ് ഈ 'കൊമ്പൻ മീശക്കാരന്'. മത്സരങ്ങൾക്കായി ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപ ചെലവായതായും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
നിലവിൽ സേലം മേട്ടൂരിൽ ടയർ റീസോളിങ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന പത്മരാജന് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടചിഹ്നം ടയറാണ്. മത്സ്യം, ഡയമണ്ട് തുടങ്ങി വിവിധ ചിഹ്നങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ടയർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ടയറിനോടാണ് ഇപ്പോൾ താൽപര്യം.
കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടർ അല്ലാത്തതിനാൽ പത്രിക തള്ളുമെങ്കിലും, വർഷങ്ങൾ നീണ്ട തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കൗതുകയാത്രയിൽ ജന്മനാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ സ്വന്തം പേര് ചേർത്തതിലുള്ള സംതൃപ്തിയിലാണ് പത്മരാജൻ.
പ്രസിഡൻ്റ്
2022 -ദ്രൗപതി മുർമ്മു
2017 -രാംനാഥ് കോവിന്ദ്
2012 -പ്രണബ് മുഖർജി
2007- പ്രതിഭാ പാട്ടീൽ
2002-എപിജെ അബ്ദുൽ കലാം
1997-കെ ആർ നാരായണൻ
വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്
2022 -ജഗദീപ് ധന്കർ
2017 -വെങ്കയ്യ നായിഡു
1997, 2012 -മുഹമ്മദ് ഹമീദ് അൻസാരി
2002- കൃഷ്ണ കാന്ത്
2007-ഭൈരോൺ സിംഗ് ഷെഖാവത്
പ്രധാന മന്ത്രി
2014- നരേന്ദ്ര മോദി
2013- 2017- മൻമോഹൻ സിംഗ്
2004- അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി
1996- പി വി നരസിംഹ റാവു
മുഖ്യമന്ത്രി
2002- ജയലളിത
2006 -കരുണാനിധി
1994 -വൈ എസ് രാജശേഖര റെഡ്ഡി
2004- കെ കരുണാകരൻ
1995 - എ കെ ആൻ്റണി
2008 - യെദ്യൂരപ്പ
2008 - എസ് എം കൃഷ്ണ
2008 - ബംഗാരപ്പ
1996 - ജയലളിത
2015 - ജയലളിത
2009 - എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി
2011- സദാനന്ദ ഗൗഡ
2013 - ജഗദീഷ് ഷട്ടർ
2024 - ചന്ദ്രശേഖർ റാവു
2018 - സിദ്ധരാമയ്യ
2021 - എടപ്പാളി പഴനി സ്വാമി
20021 - പിണറായി വിജയൻ
2011- എം കെ സ്റ്റാലിൻ
2023 - ബസവരാജ് ബൊമ്മൈ
എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നിര
ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡി, നാരായണ സ്വാമി, സുരേഷ് ഗോപി, പി ജെ കുര്യൻ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, കനിമൊഴി, എം കെ സ്റ്റാലിന്, എ കെ ആൻ്റണി, വയലാർ രവി, എസ് എം കൃഷ്ണ, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തുടങ്ങിയ നിരവധി നേതാക്കളോടും ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്മരാജൻ.
1996ൽ കാസർകോട് പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നാമനിർദ്ദേശപത്രിക കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം കേരളം, ആന്ധ്ര കർണാടക, തമിഴ്നാട്, പോണ്ടിച്ചേരി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പത്മരാജൻ പത്രിക കൊടുത്തു. പക്ഷേ എല്ലാ പത്രികയും സ്വീകരിച്ചില്ല. എങ്കിലും അന്ന് കോടതിക്ക് പോലും പദ്മരാജനെ കൊണ്ട് പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരാൾക്ക് രണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ മത്സരത്തിൽ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാവൂ. രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി ,രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പത്രിക തള്ളും എന്നറിയാമെങ്കിലും നിരവധി തവണ പത്രിക പല കാരണങ്ങളായി തള്ളി പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിലൊന്നും തളർച്ചയോ സങ്കടമോ തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നും ജീവിതാന്ത്യം വരെ നാമനിർദ്ദേശപത്രികൾ നൽകുന്നതും ഇലക്ഷൻ രീതിയും തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മത്സ്യം, സൈക്കിൾ, ചെണ്ട, ടെലിഫോൺ, തൊപ്പി, മോതിരം, ത്രാസ്, പൂട്ടും താക്കോലും, ഹെൽമറ്റ്, ടേബിൾ ഫാൻ, വാച്ച്, ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് ബാസ്ക്കറ്റ്, ഡ്രം എയ്റോപ്ലെയിൻ, ആപ്പിൾ, ചക്കി കാൻഡിൽ, ബാസ്ക്കറ്റ്, ബലൂൺ, മോതിരം ബാസ്ക്കറ്റ്, ബലൂൺ, ഡയമൻഡ്, ടയർ.