കേരളം ആര്ക്കൊപ്പം? ജനങ്ങള് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്താൻ സമയമടുത്തതോടെ ഗ്യാരൻ്റികളാണ് എവിടെയും ചർച്ച. പത്തുകൊല്ലമായി സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന പിണറായി ടീം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇടതടവില്ലാതെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. "എല്ലാം ശരിയാകും" "ഉറപ്പാണ് എൽഡിഎഫ്" എന്നീ കീ വേഡുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഇത്തവണ "മറ്റ് ആരുണ്ട് എൽഡിഎഫ് അല്ലാതെ" എന്ന ആധികാരികതയാണ് ഇടതുപക്ഷം ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞത് ചെയ്യും എന്ന വിശ്വാസ്യതയിൽ ഊന്നിയാണ് എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രചാരണമത്രയും.
എന്നാൽ കേരളം ഇത്രയും കാലം കാണാത്ത പ്രചാരണ തന്ത്രവുമായാണ് യുഡിഎഫ് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽഗാന്ധി കേരളത്തിൽ എത്തി പ്രഖ്യാപിച്ച അഞ്ച് ഇന്ദിര ഗ്യാരൻ്റികൾ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അതിനൊപ്പം പ്രകടനപത്രിയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ഭരണ മാറ്റത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത് പ്രചാരണായുധമായി ഉയർത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കും ചിലത് പറയാനുണ്ട്.
ഇതിനെല്ലാമപ്പുറം ഇന്ത്യയിലാകെ ഉയരുന്ന മോദി പ്രഭാവം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ കേരളത്തിലും വലിയതോതിൽ അലയടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വികസിത കേരളം എന്ന പേരിൽ മോദി ഗ്യാരൻ്റി ഇവിടെ നടപ്പാക്കും എന്നതാണ് ബിജെപിയും എൻഡിഎയും പറയുന്നത്. ആ ഗ്യാരൻ്റിയിലും പൊതുജനത്തിന് ചിലത് പറയാനുണ്ട്.യഥാർഥത്തിൽ ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിഷ്പക്ഷരായ വലിയൊരു വിഭാഗം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് എന്നാണ് പല പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന് പിന്നാലെ വന്ന പിണറായി സർക്കാർ തുടർഭരണവും എളുപ്പത്തിൽ നേടി. അത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയ്ക്ക് അവർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൽ ഉടലെടുത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ വികസന പ്രചാരണത്തിന് തടസ്സമായി എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നവരുണ്ട്. പല വകുപ്പുകളുടെയും ഏകോപനം ഇല്ലായ്മയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദാർഷ്ഠ്യവുമെല്ലാം എതിരാളികൾ ശക്തമായി വിമർശനായുധമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനിടയിലും ഇവരിതെല്ലാം ചെയ്തില്ലേ എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ വീണ്ടും ഈ സർക്കാർ തന്നെ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷ പുലർത്തുന്നവരും ഏറെയാണ്.ആ പ്രതീക്ഷയിലും എന്ത് കിട്ടിയാലും രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന മലയാളികൾ ഇന്ദിര ഗ്യാരൻ്റിയിലേക്കും ഒന്ന് കാതോർക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വൃദ്ധരായവർക്കുമെല്ലാം ഒരേപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഗ്യാരൻ്റികളാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അപ്പോഴും ഉയരുന്ന സംശയം ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നിലച്ചു പോയതെല്ലാം പിണറായി സർക്കാർ വീണ്ടെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കി. ഇനി വീണ്ടും ഈ ഗ്യാരൻ്റിക്ക് പിന്നാലെ പോയാൽ "പിടിച്ചതും വിട്ട് പറന്നതിൻ്റെ" പിന്നാലെ പോയ അവസ്ഥയാകുമോ എന്നതാണ്. വലിയൊരു ശതമാനം വോട്ടർമാരുടെ ചോദ്യമാണിത്. എന്നാലും യുഡിഎഫിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും കൈവിടാൻ അവർ തയാറുമല്ല. എന്ത് കിട്ടിയാലും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നവരും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മുന്നണിക്കല്ലേ ഭരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നത് മറു ചോദ്യം. അപ്പോഴും യുഡിഎഫിൻ്റെ ഗ്യാരൻ്റി എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരും നല്ലൊരു ശതമാനം ഉണ്ട്. അതേസമയം ബിജെപിയും വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പ്രകടന പത്രികയിലൂടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള വോട്ടർമാരുടെ മറുപടി ഇവിടെ അവർ ഭരണത്തിൽ എത്തിയാലല്ലേ എന്നതാണ്. അതൊരു വിദൂര സ്വപ്നമായി കാണുന്നവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്നാൽ അതിനിടയിലും ചിലർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ബിജെപിക്ക് ഭാവി നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. അവർ വരാൻ നേരിയ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് അവർക്ക് ചെയ്തേനേ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളടങ്ങുന്ന വിഭാഗമാണ്. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും തമ്മിലാണ് ഭരണ കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം എന്നിരിക്കെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നീക്കി ഒടുവിൽ ഏതു പെട്ടിയിലേക്ക് കൂടുതൽ നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകൾ വീഴും എന്നതിലാണ് ഇനിയുള്ള ആകാംക്ഷ. ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും ഒരു ഇഞ്ചോടിഞ്ച് സ്വഭാവമുണ്ട്. അവിടെയും ഇടതിൻ്റെ ചേർത്ത് പിടിക്കലിലും വലതിൻ്റെ ഗ്യാരൻ്റിയിലും ഒരേസമയം കണ്ണു വയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടി എന്നതാണ് ഈ തവണത്തെ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ.
Also Read: തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും 'ഹരിത' മാതൃക: ഉപയോഗ ശൂന്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇനി മൊബൈൽ പൗച്ചുകളായി പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ