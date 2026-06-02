സിനിമാ സ്റ്റൈൽ ചേസിങ്; ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇടിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ച ഡീസൽ കടത്ത് സംഘം പിടിയിൽ
Published : June 2, 2026 at 1:40 PM IST
കോഴിക്കോട്: മാഹിയിൽനിന്ന് നികുതി വെട്ടിച്ച് ഡീസൽ കടത്തുകയായിരുന്ന ലോറി ജിഎസ്ടി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് പിടികൂടി. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെട്ടിച്ച് കടന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ച വാഹനം ഏറെദൂരം പിന്തുടർന്നാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ നാലിനാണ് സംഭവം.
ദേശീയപാതയിൽ നന്തിക്ക് സമീപം വാഹനപരിശോധന പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ അതുവഴി വന്ന കെഎൽ 18 എബി 1317 നമ്പർ ലോറിക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈകാണിച്ചു. എന്നാൽ ഡ്രൈവർ വാഹനം നിർത്തിയില്ല. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനം ഇടിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചശേഷം ലോറി അമിതവേഗത്തിൽ ഓടിച്ചുപോയി. ജിഎസ്ടി സംഘം പിന്തുടർന്ന് ലോറിക്ക് കുറുകെ വാഹനമിട്ട് തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ വീണ്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെട്ടിച്ച് കടന്നുകളയുകയായിരുന്നു. കുതിച്ചുപാഞ്ഞ വാഹനം കൊല്ലം നെല്ല്യാടി റോഡിൽ നരിമുക്കിൽ വച്ച് വീറ്റുമതിലിൽ ഇടിച്ചുനിന്നു. ഇതോടെ ഡ്രൈവറും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നയാളും ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടു.
വാഹനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഡീസൽ കടത്തുകയാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള 6000 ലിറ്റർ ഡീസൽ കണ്ടെടുത്തു. വാഹനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ തത്ക്ഷണം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ജി വി പ്രമോദ്, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ടി പി ലിതീഷ്, പി കെ ഷിജിൽ കുമാർ, ഡ്രൈവർ രാഗേഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
പട്രോളിങ് സംഘത്തെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിന് ലോറി ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊയിലാണ്ടി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ലോറി ഇടിച്ച് മതിൽ തകർന്നതിൽ വലിയവയൽ പ്രീതാ സൗധത്തിൽ പി കെ ശിവനും പൊലീസിനെ സമീപിച്ചു. വാഹനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ചശേഷം തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
നികുതിവെട്ടിപ്പും തുടർനടപടിയും
സംസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള അനധികൃത ഇന്ധനക്കടത്ത് വർധിച്ചതോടെ അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മാഹിയിൽ ഡീസലിന് വലിയ വിലക്കുറവാണുള്ളത്. ഇത് മുതലെടുത്താണ് നികുതി വെട്ടിച്ച് വ്യാപകമായി ഇന്ധനം കടത്തുന്നത്. ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തികനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 1962ലെ കസ്റ്റംസ് നിയമം അനുസരിച്ച് നികുതിവെട്ടിപ്പ് കടുത്ത ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യമാണ്. കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, പിടിച്ചെടുത്ത വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ശിക്ഷ നിർണയിക്കുന്നത്.
നികുതി വെട്ടിക്കുന്ന തുക അല്ലെങ്കിൽ കടത്തുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം ഒരു കോടി രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിയമനടപടി പൂർണമായും കഠിനമാകും. കസ്റ്റംസ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 135 പ്രകാരം പിഴയ്ക്ക് പുറമേ ഏഴുവർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള കുറ്റമാണിത്. ജിഎസ്ടി നിയമപ്രകാരവും ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർക്ക് അധികാരമുണ്ട്.
അനധികൃതമായി ഇന്ധനം കടത്തുന്നത് സമൂഹത്തിന് വലിയ സുരക്ഷാഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെയാണ് പിടിക്കപ്പെട്ട വാഹനത്തിൽ ഡീസൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇത് യാത്രയ്ക്കിടെ വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വരുംദിവസങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ രേഖകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കാനും പട്രോളിങ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാത്രികാലങ്ങളിലെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളിലാണ് മാഫിയാ സംഘങ്ങൾ കൂടുതലായും കള്ളക്കടത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നത്. മാഹിയിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ഡീസൽ കടത്തുന്ന വലിയൊരു മാഫിയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നത്. ഇതിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ രഹസ്യാന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിടിയിലായ ലോറിയുടെ ഉടമയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആദ്യഘട്ട അന്വേഷണം നടക്കുക. ഓടിരക്ഷപ്പെട്ട ഡ്രൈവറെയും സഹായിയെയും ഉടൻ തന്നെ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൈമാറും.
