കേരളത്തിൻ്റെ ധനസ്ഥിതി ഗുരുതരം: ജിഎസ്ടി വന്ന ശേഷം നികുതി വരുമാനം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു, ദൈനംദിന ചെലവിനും കടമെടുപ്പ്
ബഡ്ജറ്റിന് പുറത്തുള്ള കടമെടുപ്പില് കേരളം നാലാമത്, ആദ്യം മഹാരാഷ്ട്രജിഎസ്ടിക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനസ്ഥിതി ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്കെന്ന് പഠന റിപ്പോര്ട്ട്
Published : November 4, 2025 at 8:55 PM IST|
Updated : November 4, 2025 at 9:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) 2017-ൽ നടപ്പാക്കിയതിനുശേഷം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ മൊത്തം ജിഎസ്ടി വരുമാനത്തിൽ വലിയ ഇടിവുണ്ടായതായി ഡൽഹിയിലെ പിആർഎസ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിസർച്ചിൻ്റെ പഠന റിപ്പോർട്ട്. ജിഡിപിയിൻ്റെ 6.5 ശതമാനം ആയിരുന്ന നികുതി വരുമാനം 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 5.5 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ജിഎസ്ടിക്ക് മുൻപുള്ള ശരാശരി വരുമാനത്തേക്കാൾ കുറവാണ് ജിഎസ്ടി നടപ്പാക്കിയ ശേഷമുള്ള ഏഴ് വർഷത്തെ ശരാശരി വരുമാനമെന്നും, 7 ശതമാനം വരുമാനമാണ് പതിനഞ്ചാമത് ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ ജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
രാജ്യത്തെ ജനപ്രാതിനിധ്യ സഭകളുടെ പ്രവർത്തനം നിരന്തരം വിലയിരുത്തുന്ന എൻജിഒ ആണ് പിആർഎസ് എന്ന് ഗവേഷകയായ യാഷിക കേഡിയ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനകാര്യങ്ങളിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളും ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രവണതകളും പഠന റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം (ഫിസ്കൽ ഹെൽത്ത്) മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും യാഷിക അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റവന്യൂ ചെലവ്
കേരളത്തിൻ്റെ റവന്യൂ വരുമാനത്തിൻ്റെ 75 ശതമാനവും മറ്റ് ചെലവുകൾക്കായി നീക്കിവയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും, ദൈനംദിന ചെലവുകൾക്ക് പോലും കടമെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കേരളത്തിന് പുറമെ പഞ്ചാബ് (വരുമാനത്തിൻ്റെ 107%), ഹിമാചൽ പ്രദേശ് (വരുമാനത്തിൻ്റെ 85%), തമിഴ്നാട് (വരുമാനത്തിൻ്റെ 77%), ഹരിയാന (വരുമാനത്തിൻ്റെ 71%) എന്നിവിടങ്ങളിലും വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ (ജിഎസ്ഡിപി) 0.4 ശതമാനം റവന്യൂ കമ്മി രേഖപ്പെടുത്തി.
ചെലവുകളും കടബാധ്യതകളും
കേരളത്തിൻ്റെ ഖജനാവിലേക്ക് എത്തുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ 75 ശതമാനവും ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ, സബ്സിഡികൾ എന്നിവയ്ക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നതായി പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മൊത്തം റവന്യൂ വരുമാനത്തിൻ്റെ ശരാശരി കണക്കാക്കുമ്പോൾ, 53 ശതമാനം ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പലിശ തിരിച്ചടവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായും 9 ശതമാനം സബ്സിഡികൾക്കായുമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മൊത്തം കടം രാജ്യത്തിൻ്റെ ജിഡിപിയിൻ്റെ 27.5 ശതമാനം ആണെന്നും, ഇത് ഫിസ്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ബജറ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് (എഫ്ആർബിഎം) റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി 20 ശതമാനമായി നിലനിർത്താൻ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു.
പണകൈമാറ്റ പദ്ധതികളും ധനപരമായ സമ്മർദവും
സ്ത്രീകൾക്കുള്ള നിരുപാധിക പണകൈമാറ്റ പദ്ധതികൾ (Unconditional Cash Transfer schemes) നടപ്പാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 12 ആയി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വികസന ചെലവുകൾക്കുള്ള ശേഷിയെ ബാധിക്കുകയും ധനപരമായ സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾക്കായി കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്ന 12 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആറെണ്ണവും 2025-26ൽ റവന്യൂ കമ്മി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ബജറ്റിന് പുറത്തുള്ള കടമെടുപ്പ്
ബജറ്റിന് പുറത്തുള്ള കടമെടുപ്പിൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് ഏറ്റവും മുന്നിൽ, കേരളം നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര 13,990 കോടി രൂപയും കർണാടക 5438 കോടി രൂപയും തെലങ്കാന 2697 കോടി രൂപയും ബജറ്റിന് പുറത്തുനിന്ന് കടമെടുത്തു. നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ള കേരളം 983 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിന് പുറത്തുനിന്ന് കടമെടുത്തതെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ബജറ്റിന് പുറത്ത് കടമെടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇപ്രകാരമാണ്: മഹാരാഷ്ട്ര (13,990 കോടി രൂപ), കർണാടക (5438 കോടി രൂപ), തെലങ്കാന (2697 കോടി രൂപ), കേരളം (983 കോടി രൂപ), ഛത്തീസ്ഗഢ് (584 കോടി രൂപ), മധ്യ പ്രദേശ് (568 കോടി രൂപ), അസം (542 കോടി രൂപ), മണിപ്പൂർ (109 കോടി രൂപ), മേഘാലയ (12 കോടി രൂപ), പഞ്ചാബ് (4 കോടി രൂപ).
Also Read:- വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം: റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകകളുടെ പിന്തുണ അഭ്യര്ഥിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ