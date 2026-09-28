ജിഎസ്ടി ജോയിൻ്റ് കമ്മീഷണറുടെ വീട്ടിലും ഓഫിസിലും റെയ്ഡ്; റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വിജിലൻസ്
കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സർവീസ് സംഘടന പ്രവർത്തകയായ പ്രജനി രാജനെ, കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫിസേഴ്സ് യൂണിയൻ സംഘടന അംഗത്വം സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തു.
Published : September 28, 2026 at 3:20 PM IST
എറണാകുളം: കൊച്ചിയിലെ ജിഎസ്ടി ജോയിൻ്റ് കമ്മീഷണറർ പ്രജനി രാജൻ്റെ വസതിയിലും ഓഫിസിലും റെയ്ഡ് നടത്തി വിജിലൻസ്. കണക്കിൽപ്പെടാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയും വിദേശ കറൻസി പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവത്തിൽ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്കും റെയ്ഡ് വിവരം കൈമാറും. അതേസമയം കോൺഗ്രസ് അനുകൂല സർവീസ് സംഘടന പ്രവർത്തകയായ പ്രജനി രാജനെ, കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫിസേഴ്സ് യൂണിയൻ സംഘടന അംഗത്വം സസ്പെൻ്റ് ചെയ്തു.
പ്രജനി രാജൻ അടുത്തിടെ യൂണിയനിൽ അംഗമായി ചേർന്നത് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. സംഘടനയുടെ അച്ചടക്കം, പ്രശസ്തി എന്നിവ നിലനിർത്തുന്നതിനായി, പ്രജിനിയുടെ കേരള ഗസറ്റഡ് ഓഫിസേഴ്സ് യൂണിയനിലെ അംഗത്വം ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തരത്തിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായി ഗസ്റ്റഡ് ഓഫിസേഴ്സ് യുണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കീഴ്ഘടകങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ട വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിലും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിലുമാണ് അന്വേഷണം.
വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (വിഎസിബി), എറണാകുളം തേവരയിലെ ജിഎസ്ടി കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പ് ഓഫിസിലെ ജോയിൻ്റ് കമ്മീഷണറായ പ്രജനി രാജൻ്റെ വസതിയിലും ഓഫിസിലും വിജിലൻസ് സംഘം ശനിയാഴ്ച പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് കണക്കിൽപ്പെടാത്ത 14.10 ലക്ഷം രൂപയും 788 യുഎസ് ഡോളറും അന്വേഷണ സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കകയായിരുന്നു. റെയ്ഡിനിടെ വീട്ടിലെ മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പണം രഹസ്യമായി കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് സമയോചിതമായി കണ്ടെത്തി തടയുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ വിജിലൻസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടത്.
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2014 നും 2024 നും ഇടയിലുള്ള പത്ത് വർഷത്തെ സർവീസ് കാലയളവിൽ, പ്രജനി രാജൻ തനിക്ക് നിയമപരമായി ലഭിക്കേണ്ട വരുമാന സ്രോതസ്സുകളേക്കാൾ 63 ശതമാനത്തോളം അധിക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. ഏകദേശം 2.89 കോടി രൂപയുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് ഇവർ സമ്പാദിച്ചുവെന്നാണ് വിജിലൻസ് തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തുടർന്ന്, 1988 ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 7.45-ഓടെ ആരംഭിച്ച റെയ്ഡ് രാത്രി 9.15 വരെ നീണ്ടുനിന്നു.
ഏകദേശം 13 മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്ത് നടത്തിയ ഈ വിപുലമായ തിരച്ചിൽ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഒരേസമയം സംഘടിപ്പിച്ചത്. തേവരയിലെ ചരക്ക് സേവന നികുതി സമുച്ചയത്തിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജോയിൻ്റ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫിസ് ക്യാബിൻ, കണയന്നൂർ താലൂക്കിൽ പച്ചാളം ഇരട്ടക്കുളങ്ങര റോഡിലുള്ള 'പ്രജനി വിലാസ്' എന്ന ഇവരുടെ വസതി, കൂടാതെ പച്ചാളം പ്രദേശത്തുതന്നെയുള്ള ഇവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മറ്റൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു വിജിലൻസിൻ്റെ പരിശോധന.
കേസിന് ആസ്പദമായ നിർണായക രേഖകളും സാമ്പത്തിക തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുന്നതിനായി മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച തിരച്ചിൽ വാറണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്. റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത തുകയും വിദേശനാണ്യവും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആധാരങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഇടപാട് രേഖകളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ എൻഡോഴ്സ്മെൻ്റോടെ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും അനുബന്ധ സ്വത്തുക്കളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
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