'ലൈഫ് മുതല്‍ ഉജ്ജീവനം വരെ; പെട്ടിക്കടയിലൂടെ ആയിഷാബി വെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ജീവിതം

അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന യജ്ഞത്തിലൂടെ ജീവിതം പടുത്തുയര്‍ത്തിയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അതിജീവന കഥകള്‍. നീലേശ്വരത്തെ ആയിഷാബിയും അബൂബക്കറും. അഭിമാനത്താല്‍ കണ്ണു നിറഞ്ഞ് കുടുംബശ്രീ പ്രവര്‍ത്തകരും

Ayshabi In Her Shop. (ETV Bharat)
കാസർകോട്: നീലേശ്വരത്ത് നിന്നും ബങ്കളത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദിവ്യൻ പാറയിലെ റോഡ് അരികിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് പെട്ടിക്കടയുണ്ട്. മിഠായികളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും അത്യാവശ്യം പഴങ്ങളും ഒക്കെയായി ഒരു പെട്ടിക്കട. ആ പെട്ടിക്കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയാൽ ചിരിച്ച് കൊണ്ടുള്ള മുഖത്തോടെ ആയിഷാബി സ്നേഹത്തോടെ ചോദിക്കും എന്താ മോനെ വേണ്ടതെന്ന്..

അഞ്ച് മിഠായി ഭദ്രമായി കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ് തന്നപ്പോൾ പുതിയ പെട്ടിക്കട ആണല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചതെയുള്ളൂ. കണ്ണ് തുടച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു ആയിഷാബിയുടെ മറുപടി... ഈ പെട്ടിക്കട ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ താനും ഭർത്താവും പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചേനെ.. വാക്കുകൾ മുറിഞ്ഞിടത്ത് നിന്നും ആയിഷാബി വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഈ കട കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ച് പോകുന്നത്. അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള വരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് കടയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിന് നന്ദി... കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയിലെ 22ാം വാർഡായ ചേടി റോഡിലെ ദിവ്യൻ പാറയിലാണ് ആയിഷാബിയും ഭർത്താവ് അബൂബക്കറും താമസിക്കുന്നത്. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് വീട് ലഭിച്ചത്.

ആയിഷാബിക്ക് 62 വയസും അബൂബക്കറിന് 72മാണ് പ്രായം. രണ്ടുപേർക്കും ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യവും ഉണ്ടായില്ല. മക്കൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ബന്ധുക്കളുടെ സഹായമാണ് ലഭിച്ചത്. ഇങ്ങനെ എത്രകാലം ജീവിക്കുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് സർക്കാരിന്‍റെ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന യജ്ഞത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഉജ്ജീവനം പദ്ധതിയിൽ പെട്ടിക്കട ലഭിച്ചത്.

ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ അവരുടെ ജീവിതം ഈ കുഞ്ഞു കട മാറ്റി മറിച്ചു. അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന യജ്ഞത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി രുഗ്മിണിയും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുമാണ് രണ്ടു വര്‍ഷം മുമ്പ് ആയിഷാബിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയത്. വീട് ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ആണെന്ന് രുഗ്മിണിക്ക് മുന്നിൽ പൊട്ടികരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിഷാബി പറഞ്ഞു.

Ayshabi In Her Shop. (ETV Bharat)

അന്നത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ തനിക്കും സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് രുഗ്മിണിയും പറഞ്ഞു. " ആദ്യമായി ഞാന്‍ ചെല്ലുമ്പോള്‍ അവർ മുറ്റത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തക ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേറി ഇരിക്ക് എന്നായി.വീട് ലൈഫിൽ കിട്ടിയത് ആണല്ലേയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കേറിക്കിടക്കാൻ വീടുണ്ട് മോളേ പട്ടിണി കിടന്ന് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എന്നായിരുന്നു മറുപടി."

അബൂബക്കറിന് മുന്നേ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രായത്തിന്‍റെ അവശത കാരണം ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാതെ ആയി. ആയിഷാബിക്കും ജോലിയില്ല. ബന്ധുക്കളുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ജീവിച്ച് പോകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാന മാർഗം വേണമെന്നാണ് അവർ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഇത് ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിച്ചു. അങ്ങനെ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന യജ്ഞത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഉജ്ജീവനം പദ്ധതിയിലൂടെ അവർക്ക് പെട്ടിക്കട നൽകി. 50,000 രൂപ ആയിരുന്നു അനുവദിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്നും പെട്ടിക്കട മാത്രമല്ല കടയിൽ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എല്ലാം നൽകിയെന്നും രുഗ്മിണി പറഞ്ഞു.

പട്ടിണിയിൽ നിന്നും പുഞ്ചിരിയിലേക്ക്

വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കല്ലൂരാവിയിൽ നിന്നും കുടുംബ സ്വത്ത് വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ 30,000 രൂപയുമായാണ് ആയിഷാബിയും അബൂബക്കറും ദിവ്യൻ പാറയിൽ എത്തിയത്. തത്കാലം ഒരു കുടിലിൽ താമസിച്ചു. ഇവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭ ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ വീട് നിർമിച്ച് നൽകി.

കേറിക്കിടക്കാൻ വീടായപ്പോൾ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും മനസിൽ. റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും മാസം 8 കിലോ അരി ലഭിക്കും. സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരും തന്നെപോലെ ജീവിതത്തോട് പോരാടുകയാണെന്ന് ആയിഷാബി പറയുന്നു.വയസ് കൂടും തോറും ആധിയും കൂടി. എങ്ങനെ എങ്കിലും ഒരു സംരംഭം എന്നായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും മനസിൽ. എന്നാൽ ആരുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാൻ തയ്യാറായില്ല. കാരണം എല്ലാവരും അത്രയും ഇവരെ സഹായിച്ചിരുന്നു. ഒടുവിൽ ഇവരുടെ മനസ് അറിഞ്ഞപ്പോലെ സർക്കാരിന്‍റെ പദ്ധതി എത്തുകയായിരുന്നു.

പട്ടിണി മാറ്റുക മാത്രമല്ല ആയിഷാബിയുടെയും അബൂബക്കറിന്‍റെയും പുഞ്ചിരിക്ക് കാരണമായതും സർക്കാരിന്‍റെ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന യജ്ഞമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. കേരളത്തിലാകെ അയിഷാബിയെപ്പോലെ 4394 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായം നല്‍കി.

കേരളമൊട്ടാകെ സേവനം

സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ സര്‍വേയിലൂടെയാണ് കേരളത്തിലാകെ അതിദാരിദ്ര്യത്തില്‍ കഴിയുന്ന 64006 കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയത്. കുടുംബശ്രീയും ആശാവര്‍ക്കര്‍മാരും പ്രാദേശിക ജനപ്രതിനിധികളുമെല്ലാം ചേര്‍ന്നായിരുന്നു അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതില്‍ വീടില്ലാതിരുന്ന 5422 പേര്‍ക്ക് പുതിയ വീട് വച്ചു നല്‍കി. വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത 5522 വീടുകള്‍ പുതുക്കിപ്പണിതു. 28.32 ഏക്കര്‍ ഭൂമി 439 കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി വീതിച്ചു നല്‍കി. ഏഴ് പേര്‍ക്ക് അവയവ മാറ്റത്തിനുള്ള സഹായം നല്‍കി. 85721 പേര്‍ക്ക് ചികിത്സ സഹായം നല്‍കി. 579 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ നല്‍കി.

18438 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ഭക്ഷ്യ കിറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാക്കി. 20648 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് കുടുംബശ്രീ അടുക്കളകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് നിത്യേന ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു നല്‍കി.34672 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് അവിദഗ്‌ധ മേഖലയില്‍ തൊഴില്‍ ലഭിച്ചു. ഇതിലൂടെ ഇവര്‍ക്ക് 77 കോടി രൂപ അധിക വരുമാനമുണ്ടാക്കാന്‍ സാധിച്ചു.

സേവനം പല വിധത്തിൽ

കാസർകോട് ജില്ലയിൽ കണക്ക് പ്രകാരം 2768 കുടുംബങ്ങൾ ആണ് അതിദാരിദ്രരുടെ പട്ടികയിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ മൈക്രോ പ്ലാനിനായുള്ള അന്തിമ പട്ടികയിൽ 2072 പേർ ഉൾപ്പെട്ടു. 751 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കി. 55 പേർക്ക് പെൻഷൻ അനുവദിച്ചു. 705 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്‌തു. 304 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉപജീവനം മാർഗം ഒരുക്കി. 120 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടും ഭൂമിയും അനുവദിച്ചു. 105 കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വീട് നൽകി. 132 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നവീകരിച്ചും നൽകി.

