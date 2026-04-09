ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയില് കല്ല്യാണം തടസമല്ല; ആലപ്പുഴയിൽ വധുവിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് പോളിങ് ബൂത്തിലെത്തി വരൻ
എടത്വ വാഴപറമ്പില് അജോ ആൻ്റണിയാണ് വിവാഹശേഷം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എടത്വ സെൻ്റ് അലോഷ്യസ് ഹൈസ്കൂളിലെ 153-ാം നമ്പര് ബൂത്തിൽ വധുവിനൊപ്പമെത്തി. സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് നവദമ്പതികൾ.
Published : April 9, 2026 at 6:12 PM IST
ആലപ്പുഴ: നവദമ്പതികൾക്ക് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയില് പങ്കെടുക്കാന് കല്ല്യാണം ഒരു തടസമായില്ല. എടത്വ വാഴപറമ്പില് അജോ ആൻ്റണി, ആലപ്പുഴ കനാല് വാര്ഡ് കുറ്റിക്കല് ടിൻ്റു സെലിന് ഏബ്രഹാം എന്നിവരാണ് വിവാഹത്തിന് ശേഷം എടത്വ സെൻ്റ് ജോര്ജ് ഫൊറോന പള്ളിയില് നിന്ന് എടത്വ സെൻ്റ് അലോഷ്യസ് ഹൈസ്കൂളിലെ 153-ാം നമ്പര് ബൂത്തിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
പള്ളിയില് നിന്ന് ടിൻ്റുവിനൊപ്പം കാല്നടയായി മണവാളൻ്റെ വേഷത്തില് തന്നെ ബൂത്തിലെത്തിയാണ് അജോ വോട്ട് ചെയ്തത്. അജോയ്ക്ക് മാത്രമാണ് വോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ടിൻ്റുവിന് വോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ടര്പട്ടികയില് പേര് ഇല്ലാഞ്ഞതിനാല് ടിൻ്റുവിന് വോട്ട് ചെയ്യാനായില്ല.
അജോ വിദേശത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. വിദേശത്താണെങ്കിലും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പും മിസ് ചെയ്യാറില്ലെന്നും കല്ല്യാണ ദിവസം നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതിനാല് ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയില് പങ്കാളിയാകുക എന്നതിനാലാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാനായി ബൂത്തിലെത്തിയതെന്നും അജോ പറഞ്ഞു.
"വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. താൻ വിദേശത്താണെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു ഇലക്ഷനും വോട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടില്ല. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് കല്ല്യാണത്തിനന്ന് ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എങ്കിലും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവകാശമാണ്. അതിനാൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. തിരക്കിനിടയിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ വരുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. എങ്കിലും അതിനിടയിൽ സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം", എന്ന് അജോ ആൻ്റണി പറയുന്നു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധനേടി അഖില
അതേസമയം, വയനാട് മേപ്പാടിയിൽ വിവാഹവേഷത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ അഖില ആൻ്റണിയാണിപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. വിവാഹത്തിരക്കിനിടയിലും തൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു അഖില.
മേപ്പാടി ഗവൺമെൻ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ 191-ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് അഖില ആൻ്റണി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തിയത്. വീട്ടുകാരോടൊപ്പം എത്തിയ അഖിലയ്ക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നൽകി. വിവാഹവേഷത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയ കാഴ്ച വോട്ടർമാരിലും കൗതുകം നിറച്ചു. ജനാധിപത്യ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ പങ്ക് വയ്ക്കുന്നത്.
