കൊടി കെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, പോളിസ്‌റ്ററായാൽ പണി കിട്ടും; തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഹരിതചട്ടം കർശനം

ചട്ടം ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കലക്ടർ

Green Protocol Made Mandatory for Local Body Elections (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 5:31 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 5:36 PM IST

കോഴിക്കോട്: വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹരിതചട്ടം കർശനമായി പാലിക്കാൻ ജില്ലാ കലക്ടർ നിർദേശം നൽകി. പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പു പരിശീലന പരിപാടികൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്. ചട്ടം ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികൾക്കും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും കലക്ടർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തും.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ബോർഡുകൾ തയാറാക്കാൻ കോട്ടൻ തുണി, റീസൈക്ലിങ് സാധ്യമാകുന്ന പോളി എത്തിലിൻ പേപ്പർ എന്നിവ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. പോളിസ്റ്റർ കൊടികൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിസ്റ്റർ തോരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുത്. പേപ്പറിലും കോട്ടൻ തുണിയിലും നിർമിച്ചവ ഉപയോഗിക്കാം.

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസുകൾ അലങ്കരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി സൗഹൃദ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാകണം.
കൺവൻഷനുകളിലും യോഗങ്ങളിലും റാലികളിലും നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ കപ്പ്, പ്ലേറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കരുത്. വോട്ടെടുപ്പിനുശേഷം സ്ഥാനാർഥികളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിത കർമസേനയ്ക്ക്കൈമാറണം. ആവശ്യമായ സഥലങ്ങളിൽ ബിന്നുകളുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ശുചിത്വ മിഷൻ, ഹരിത കേരളം മിഷൻ തുടങ്ങിയവയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങളാണ് ഹരിത ചട്ടം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം, പോളിങ്, വോട്ടെണ്ണൽ, ശുചീകരണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഹരിത ചട്ടം കർശനമായി പാലിക്കണം.

​മുള, പനയോല, തെങ്ങോല, പാള, ഈർക്കിൽ, കളിമണ്ണ്, പുല്ല്, പഞ്ഞിത്തുണി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആകർഷകമായ ബോർഡുകളും മറ്റും തയ്യാറാക്കാം. ​പ്രചാരണ വാഹനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ വസ്തുക്കൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.​
വോട്ടർ സ്ലിപ്പുകൾ പോളിങ് ബൂത്തിന് പരിസരത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ ശേഖരിച്ച് റീസൈക്കിളിങ്ങിനായി കളക്ഷൻ സെൻ്ററുകളിൽ എത്തിച്ച് സ്ക്രാപ്പ് ഡീലർമാർക്ക് കൈമാറണം. ഹരിത ചട്ടം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും നിരോധിത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കെതിരെയും കർശന നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കും. മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ചെലവ് സ്ഥാനാർഥിയിൽനിന്ന് ഈടാക്കും.​
കേരളത്തിൽ ഹരിത ചട്ടം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി എന്ന നിലയിൽ ശക്തമായി നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയത് 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതലാണ്. കേരള ഹൈക്കോടതി പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡുകളും മറ്റ് അജൈവ മാലിന്യങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കുകയും ഇതിനെത്തുടർന്ന് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കാനും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാനും നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഇത് നടപ്പിലായത്. അതിനുശേഷം നടന്ന എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഇത് കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Last Updated : November 13, 2025 at 5:36 PM IST

KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
ELECTION 2025
LOCAL BODY ELECTION
DISTRICT COLLECTOR
