തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൂത്തുകളിൽ ഇനി 'ഹരിത പൗച്ചുകൾ'; പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

'Green pouches' now available in election booths (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 24, 2026 at 7:47 PM IST

എറണാകുളം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൂത്തുകളിൽ ഇനി 'ഹരിത പൗച്ചുകൾ'. പഴയ തുണികൾ ശേഖരിക്കാൻ കളക്ഷൻ സെൻ്ററുകൾ ആരംഭിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ കൂടുതൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം വിഭാവനം ചെയ്‌ത 'ഹരിത മൊബൈൽ കീപ്പിങ് പൗച്ച്' പദ്ധതിക്ക് ഇതോടെ തുടക്കമായി.

പഴയ തുണികൾ പുനരുപയോഗിച്ച് പോളിങ് ബൂത്തുകളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പൗച്ചുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. പദ്ധതിക്കായി പഴയ തുണികൾ ശേഖരിക്കുന്ന കളക്ഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കാക്കനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ജില്ലാ കലക്‌ടർ ജി. പ്രിയങ്ക നിർവ്വഹിച്ചു.

പഴയ വസ്ത്രങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമാകാത്ത രീതിയിൽ സംസ്‌കരിക്കാനും അവയ്ക്ക് പുതിയൊരു ഉപയോഗം കണ്ടെത്താനുമാണ് ഈ മാതൃകാപരമായ നീക്കത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള പഴയ കോട്ടൺ തുണികൾ, സാരികൾ, ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ എന്നിവ ഈ കളക്ഷൻ സെൻ്ററുകളിൽ നൽകാവുന്നതാണ്.

വരുന്ന വ്യാഴാഴ്‌ച വരെ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തുണികൾ സ്വീകരിക്കും. ഗുണനിലവാരമുള്ള കോട്ടൺ തുണികൾക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിൽ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ടെടുപ്പ് കൂടുതൽ ഹരിതാഭമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും കഴിയും.

കുടുംബശ്രീയുടെ കരുത്തിൽ 3,200 പൗച്ചുകൾ

ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന തുണികൾ ഉപയോഗിച്ച് ആകർഷകമായ മൊബൈൽ പൗച്ചുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളാണ്. ഒരേസമയം 9 മുതൽ 12 വരെ ഫോണുകൾ ക്രമമായി സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ പൗച്ചുകളുടെ ഡിസൈൻ. ജില്ലയിലെ ആകെ 3,148 ബൂത്തുകളിലേക്കായി ഏകദേശം 3,200 പൗച്ചുകളാണ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ തുന്നിയെടുക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മറ്റും തങ്ങളുടെ ഫോണുകൾ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഏറെ സഹായകരമാകും.

കൂടുതൽ കളക്ഷൻ സെൻ്ററുകൾ

സിവിൽ സ്റ്റേഷന് പുറമേ നഗരത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളായ ഐ.എം.എ ഹൗസ്, സെൻ്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളജ്, സെൻ്റ് തെരേസാസ് കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലും തുണികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി ആളുകൾ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കാളികളാകണമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കലക്‌ടർ പാർവതി ഗോപകുമാർ, ശുചിത്വ മിഷൻ കോഡിനേറ്റർ ശീതൾ ജി. മോഹൻ, ഹരിത കേരളം മിഷൻ കോഡിനേറ്റർ എസ്. രഞ്ജിനി എന്നിവരും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു.

