Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / state

കാണാൻ തന്നെ എന്തൊരു ചന്തം, പൊരിവെയിലത്ത് വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ കുളിര് പകരുന്ന ബൂത്തുകൾ

പൂക്കളും ഇലകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച കവാടത്തിന് മുകളിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ബാനറുകളും കാണാം. ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തെങ്ങോലയും മുളയും പല ബൂത്തുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

GREEN POLLING BOOTH POLLING BOOTH ELECTION VOTING
Green polling booth (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 9, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണ് സംസ്ഥാനം. ചൂടിന് അല്‍പം കുളിര് പകരാൻ ഹരിത പോളിങ് ബൂത്തുകൾ സജീവമാണ്. പന, ഓല, മുള, തുടങ്ങി പ്രകൃതിസൗഹൃദ വസ്‌തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാതൃകാ ബൂത്തുകൾ സജ്ജീകരിച്ചത്. ഓലമേഞ്ഞ ബൂത്തുകൾ വോട്ടർമാരെ ആകർഷിക്കുന്നതുപോലെ ഒരുപാട് പരിസ്ഥി സൗഹൃദ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അലങ്കാരത്തിനായി പൂവുകളും കുടിവെള്ളത്തിന് മണ്‍കൂജയും എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഹരിത ചട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആളുകളെ ബോധവത്‌ക്കരിപ്പിക്കാനായി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ ഹരിത മാർഗനിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഹരിത ബൂത്തുകൾ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഹരിത ബൂത്തുകൾ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കി, ഓലയും പൂക്കളും തുടങ്ങി പ്രകൃതിദത്തമായ വസ്‌തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹരിത കർമ്മസേന അംഗങ്ങൾ ഈ പോളിങ് ബൂത്തുകൾ മനോഹരമായി അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത്. ഹരിത ചട്ടം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെ പ്രകൃതി സൗഹൃദമായി നടത്താം എന്നതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണിത്.

GREEN POLLING BOOTH POLLING BOOTH ELECTION VOTING
ഹരിത പോളിങ് ബൂത്ത് (ETV Bharat)

പൂക്കളും ഇലകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച കവാടത്തിന് മുകളിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയ ബാനറുകളും കാണാം. ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തെങ്ങോലയും മുളയും പല ബൂത്തുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലെക്‌സ് മെറ്റീരിയലുകൾ ഒഴിവാക്കി, തുണിയിൽ എഴുതിയ ബാനറുകളാണ് പലയിടങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം കുടിക്കാനായി മൺ കൂജയും സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഹരിത പോളിങ് ബൂത്തുകൾ ഇതിനോടകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

GREEN POLLING BOOTH POLLING BOOTH ELECTION VOTING
ഓലകൊണ്ട് തയാറാക്കിയ കുട്ട (ETV Bharat)
GREEN POLLING BOOTH POLLING BOOTH ELECTION VOTING
ഹരിത പോളിങ് ബൂത്ത് (ETV Bharat)

'ഹരിത കർമ്മസേനാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് മാതൃക ബൂത്തായ ഹരിത പോളിങ് ബൂത്ത് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കി നാടിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് ഇത്' വർക്കല മുൻസിപ്പാലിറ്റി ഹരിത കർമ്മസേന സെക്രട്ടറി ബിന്ദു എസ് പറഞ്ഞു.

GREEN POLLING BOOTH POLLING BOOTH ELECTION VOTING
പോളിങ് ബൂത്തുകളിലേയ്‌ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ (ETV Bharat)
GREEN POLLING BOOTH POLLING BOOTH ELECTION VOTING
ഹരിത പോളിങ് ബൂത്ത് (ETV Bharat)

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വോട്ടെടുപ്പിനുശേഷമുള്ള ശുചീകരണം വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വൃത്തിയോടെയും ഹരിത ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചും ചെയ്യണമെന്ന് കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൂത്തുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്‌തുക്കളും ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസുകളും കർശനമായി നിരാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വോട്ടർമാർ വോട്ടർ സ്ലിപ്പുകൾ ബൂത്ത് പരിസരത്ത് ഉപേക്ഷിക്കാതെ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കുട്ടകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. കൂടാതെ മാലിന്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം തരംതിരിച്ച് വയ്ക്ക‌ണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

ALSO READ: 89 ലക്ഷം വോട്ടുകൾ; പോളിങ് 67% കടന്നു; 7 ജില്ലകളിൽ ജനവിധി അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക്

TAGGED:

GREEN POLLING BOOTH
POLLING BOOTH KERALA
KERALA LOCAL BODY ELECTION 2025
HARITHA BOOTH KERALA
GREEN POLLING BOOTH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.