ഹരിതം സുന്ദരം, പ്രകൃതിയോടിണങ്ങിയ സെൽഫി പോയിൻ്റുകൾ മുതൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ വരെ ; ശ്രദ്ധേയമായി ഈ പോളിങ് ബൂത്ത്

"കൈകോർക്കാം പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി, പോരാടാം മാലിന്യമുക്ത കേരളത്തിനായ്" എന്നാണ് ഹരിത പോളിങ് ബൂത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. 'ഗ്രീൻ ക്ലീൻ ഇലക്ഷൻ' എന്ന ആശയമാണ് ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്.

Haritha polling booth in Kozhikode (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 11, 2025 at 6:19 PM IST

കോഴിക്കോട്: പിങ്ക് പോളിങ് സ്റ്റേഷൻ, യങ് പോളിങ് സ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്‌ത തരം പോളിങ് ബൂത്തുകളാണ് ഇത്തവണത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കേരളം കണ്ടത്. എന്നാൽ ഇവയെ കൂടാതെ വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരു പോളിങ് ബൂത്തുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ. ജില്ലയിലെ പാലാഴി ഹിദായ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂളിലെ പോളിങ് ബൂത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇത് സാധാരണ പോളിങ് ബൂത്ത് അല്ല, മറിച്ച് ഹരിത മാതൃകാ പോളിങ് ബൂത്താണ്.

പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കപ്പുകൾക്കും ഗ്ലാസുകൾക്കും പകരം വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മൺ കൂജയും മൺ ഗ്ലാസുകളുമാണ്. പണ്ടുകാലത്ത് വീടുകളിലും പരിസരത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിതികളുമൊക്കെ പോളിങ് ബൂത്തിന് മുന്നിലും ഉള്ളിലുമുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് പാലാഴി ഹിദായ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂളിലെ ഹരിത മാതൃകാ പോളിങ് ബൂത്ത് (ETV Bharat)

"കൈകോർക്കാം പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി, പോരാടാം മാലിന്യമുക്ത കേരളത്തിനായ്" എന്നാണ് ഹരിത പോളിങ് ബൂത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. 'ഗ്രീൻ ക്ലീൻ ഇലക്ഷൻ' എന്ന ആശയമാണ് ഈ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാനായി ഓല കൊണ്ടു നെയ്‌ത ചവറ്റു കൊട്ട, വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ മൺകൂജ എന്നിവയാണ് ഹരിത ബൂത്തിലെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ.

ഏജൻ്റുമാർ നൽകുന്ന സ്ലിപ്പുകളും പേപ്പറുകളും ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചെറിയാതെ ഓലകൊണ്ടു നെയ്‌ത കുട്ടകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ മതി. വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്‌കൂളും പരിസരങ്ങളും വൃത്തിയായി നിൽക്കുമെന്നത് സവിശേഷതയാണ്.

ആകർഷകമായി 'ഹരിത സെൽഫി പോയിൻ്റ്'

ഹരിത സെൽഫി പോയൻ്റാണ് പോളിങ് ബൂത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. കുട്ട, വട്ടി എന്നിവകൊണ്ട് പോളിങ് ബൂത്തിലെ സെൽഫി പോയിൻ്റുകൾ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് സെൽഫിയെടുക്കാം.

പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം പൂർണമായി ഒഴിവാക്കി പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് അവബോധം നൽകാനായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതിയെന്ന് കോഴിക്കോട് ബ്ലോക്ക് ജിഇഒ ജെഎച്ച് പ്രജീദ് പറഞ്ഞു."ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരമാണ് കേരളത്തിലുടനീളം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചില ബൂത്തുകൾ മാതൃകാ ഹരിത ബൂത്തായി പ്രവൃത്തിക്കണമെന്ന നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ശുചിത്വ മിഷനും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ചേർന്നാണ് ഹരിത ബൂത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം", ജെഎച്ച് പ്രജീദ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഹരിത മാതൃകാ പോളിങ് ബൂത്തിലെ സെൽഫി പോയിൻ്റിൽ നിന്നും സെൽഫിയെടുക്കുന്നവർ (ETV Bharat)

ചണത്തിൽ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പോളിങ് ഏജൻ്റ്മാർക്കും പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും എഴുതാനുള്ള പേനകൾ തയ്യാറാക്കിയത് പേപ്പറിലാണ്. ഇവർക്കെല്ലാം ആവശ്യമായ അത്രയും പേപ്പർ പേനകൾ ഹരിത പോളിങ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആകെ മൂന്ന് പോളിങ് ബൂത്തുകളാണ് ഹിദായ സ്‌കൂളിലുള്ളത്. വോട്ടർമാർക്ക് വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒപ്പം മികച്ച അനുഭവമാണ് ഹരിത പോളിങ് ബൂത്തുകൾ സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഹരിത ബൂത്തായിരുന്ന തിരുവല്ല നഗരസഭയിലെ എംജിഎം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളും തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരുന്നു.

