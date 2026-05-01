ഗ്രാസിം ഫാക്ടറിയുടെ മുറ്റത്ത് അവർ വീണ്ടുമെത്തി... പ്രതാപകാല ഓർമകള് പങ്കുവച്ച് തൊഴിലാളികള്
Published : May 1, 2026 at 11:29 AM IST
കോഴിക്കോട്: വർഷങ്ങളോളം ഒരു കുടക്കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തവർ ഒരു ചുമരിന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും താമസിച്ചവർ ഏറെക്കാലത്തിനു ശേഷം അവരെല്ലാം വീണ്ടും ഒത്തുകൂടുകയാണ്. മാവൂർ ഗ്രാസിം ഫാക്റ്ററിയുടെ ഫൈബർ ഡിവിഷനിലെ പവർഹൗസ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗ്രാസിം ഫാക്ടറി അടച്ചുപൂട്ടി കാൽനൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാവുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഒത്തുചേരുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറോളം പേരാണ് സംഗമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്.
ശാരീരിക അവശതകൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും ഏറെക്കാലം ഒരുമിച്ച് സൗഹൃദത്തോടെ തൊഴിലെടുത്തവർ
വീണ്ടും ഒരു നോക്ക് കാണാൻ അതിരാവിലെ തന്നെ മാവൂർ ചാലിയാർ ജലക്കിലെ വേദിയിലെത്തി. ഫോട്ടോയെടുത്തും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചും ഒത്തുചേരൽ മറക്കാത്ത അനുഭവമാക്കി.
മരിച്ചുപോയ തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒത്തുചേരലിന് നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിരുന്നു. അവർക്കും തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തവരെ വീണ്ടും കാണാൻ സാധിച്ചത് വലിയ സന്തോഷമാണ് നൽകിയത്. ഏറെക്കാലം ഓരോരുത്തരും കാത്തിരുന്ന ഇങ്ങനെയൊരു കൂട്ടായ്മയിൽ പഴയകാല ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളും എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു.
അതിരാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം വരെ നീണ്ടുനിന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ അവസാനം ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ഭാവി തലമുറക്കായി മാവൂർ ഗ്രാസിം ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ്
പഴയകാല തൊഴിലാളികളും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും മടങ്ങിപ്പോയത്.
മലബാറില് വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്ന ഫാക്ടറി കൂടിയായിരുന്നു ഗ്രാസിം. എന്നാൽ ചാലിയാറിലെ ജലമലിനീകരണവും വായുമലിനീകരണവും ഫാക്ടറിയുടെ നടത്തിപ്പിന് വെല്ലുവിളിയായി. അടച്ച് പൂട്ടിയ ഗ്രാസിം ഫാക്ടറി 2007ലാണ് കോയമ്പത്തൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി കരാറെടുത്ത് പൊളിച്ചു നീക്കിയത്. പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ നിലവിലെ ഫാക്ടറി പൊളിച്ചു നീക്കണം എന്നാണ് സർക്കാരും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും മാവൂരിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അതോടെ യാതൊരു പ്രതിഷേധങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഫാക്ടറി പൂർണമായും പൊളിച്ചു നീക്കി.
കാലം ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു പദ്ധതികളും മാവൂർ ഗ്രാസിം ഫാക്ടറി നിലനിന്ന പ്രദേശത്ത് വന്നിട്ടില്ല. ഗ്രാസിമിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 400 എക്കറോളം ഭൂമി ഇന്ന് കാടുപിടിച്ച് വനഭൂമിക്കു സമാനമായ അവസ്ഥയിലായത്. ഇവിടെ കാട്ടുപന്നികൾ ഉൾപ്പെടെ വിരഹിക്കുന്നത് മാവൂരിലെ ജനജീവിതം പോലും ദുസഹമാകുന്ന അവസ്ഥയുമുണ്ട്.
ഉപയോഗശൂന്യമായി 400 ഏക്കറോളം ഭൂമി
ഗ്രാസിം ഫാക്ടറി അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ ഏറെ പ്രതാപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാവൂരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശ്രോതസാണ് ഇല്ലാതായത്. മറ്റ് നാടുകളെല്ലാം വികസിച്ചപ്പോൾ മാവൂർ ഏറെക്കാലം പിന്നോട്ടാണ് നടന്നത്. ഇതോടെ മാവൂരിലെ വ്യാപാര മേഖല ഉൾപ്പെടെ വലിയ തളർച്ചയിലാണ്.
മാവൂരിലെ കണ്ണായ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഗ്രാസിം മാനേജ്മെൻ്റ് കൈവശം വെച്ചതോടെ ഒരു പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നേരിടുന്നത്. നികുതി ഇനത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ലഭിച്ചിരുന്ന പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വരുമാനമെല്ലാം ഗ്രാസിമിൻ്റെ സൈറൺ നിലച്ചതോടെ ഇല്ലാതായി. ഗ്രാസിം മാനേജ്മെൻ്റ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയൊരു പദ്ധതി മാവൂരിൽ യാഥാർഥ്യം ആവുകയുള്ളൂ.
