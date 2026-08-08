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എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ 'സ്നേഹസാന്ത്വനം' പദ്ധതിക്ക് 14.40 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി; വാക്ക് പാലിച്ച് സർക്കാർ

നിലവിൽ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന 5,208 എൻഡോസൾഫാൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2026 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2027 മാർച്ച് വരെയുള്ള മാസാന്ത ആശ്വാസധനസഹായത്തിനായി 9,84,31,200 രൂപയും, പുതുതായി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 1,000 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 2,64,00,000 രൂപയും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്

Govt Sanctions Rs 14.40 Cr For Endosulfan Victims
മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 12:31 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിത ബാധിതർക്ക് നൽകിയ വാക്ക് പാലിച്ച് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ പുനരധിവാസത്തിനും ക്ഷേമത്തിനുമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സമഗ്ര പാക്കേജായ 'സ്നേഹസാന്ത്വനം' പദ്ധതിയുടെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 14.40 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സർക്കാർ ഭരണാനുമതി നൽകിയത്. 2026-2027 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിലെ ധനാഭ്യർഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് വഴിയാണ് തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അനുവദിച്ച തുകയിൽ പ്രധാന പങ്കും ദുരിതബാധിതർക്കുള്ള നേരിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക ആശ്വാസത്തിനായാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന 5,208 എൻഡോസൾഫാൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 2026 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2027 മാർച്ച് വരെയുള്ള മാസാന്ത ആശ്വാസധനസഹായത്തിനായി 9,84,31,200 രൂപയും, പുതുതായി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന 1,000 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 2,64,00,000 രൂപയും മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ദുരിതബാധിതരെ പരിചരിക്കുന്ന 771 കെയർ ഗിവേഴ്സിന് നൽകുന്ന മാസാന്ത ധനസഹായമായ 'ആശ്വാസകിരണം' പദ്ധതിക്കായി 64,76,400 രൂപയും വകയിരുത്തി.

ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി 400 കുട്ടികളുടെ 2026-27 അധ്യയന വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി 10,05,000 രൂപ അനുവദിച്ചു. പ്രദേശത്തെ 10 മാതൃകാ ചൈൽഡ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും നവീകരിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 1,16,87,400 രൂപയും വിനിയോഗിക്കും.

കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ മിഷൻ മുഖേന സ്‌നേഹസാന്ത്വനം പദ്ധതി 2010-11 മുതലാണ് നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയത്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആവശ്യമുള്ളതും രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവരും തൊഴിലെടുക്കാനാകാതെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നവരുമായവരിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്ന് വികലാംഗ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് 1700/ രൂപയും വികലാംഗ പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് 2200/ രൂപയും എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിത ബാധിതരായ മറ്റുള്ളവർക്ക് 1200/ രൂപ വീതവും പ്രതിമാസ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നു.

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻഡോസൾഫാൻ മദൂരിതബാധിരുടെ ഗണത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കിടപ്പിലായവരോ ബുദ്ധിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരോ ആയവരെ (പരസഹായം കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ) പരിചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പ്രതിമാസം 700/ രൂപ നിരക്കിൽ ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്ന സ്‌പെഷ്യൽ ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതിയും സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ദുരിത ബാധിത കുടുംബങ്ങളിലെ കട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായമായി ബഡ്സ് സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കും 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും 2000/ രൂപ വീതവും 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് 3000/ രൂപ വീതവും 11,12 ക്ലാസ്സുകളിലുള്ളവർക്ക് 4000/ രൂപ വീതവും ഒറ്റത്തവണ വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം മിഷൻ അനുവദിക്കുന്നു.

Govt Sanctions Rs 14.40 Cr For Endosulfan Victims
തുക വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)

കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പെരിയ, കാറഡുക്ക, മുളിയാർ, കയ്യൂർ ചീമേനി, ഞെള്ളർ, കുമ്പഡാജെ, എൻമകജെ, പനത്തടി, ബദിയടുക്ക, കല്ലാർ എന്നീ 10 ബഡ്‌സ് സ്‌കൂളുകളെ മാതൃകശിശു വികസന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി (MCRC) ഉയർത്തി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌പെഷൽ എഡ്യൂക്കേഷനു പുറമെ വിവിധ തെറാപ്പി സേവനങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഇവിടങ്ങളിൽ സൗരോർജ പ്ലാൻ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനർട്ടുമായി ചേർന്ന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Govt Sanctions Rs 14.40 Cr For Endosulfan Victims
മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ദുരിത ബാധിതർക്ക് നൽകിയ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (ETV Bharat)

എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരുടെ സമഗ്ര പുനരധിവാസം ലക്ഷ്യമിട്ട് കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മുളിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സഹജീവനം സ്‌നേഹഗ്രാമം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം 2024 ജൂലൈമാസം 1 ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരിതബാധിതരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്, സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ്, ഡെവലപ്മെൻ്റൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റ്, സ്‌പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ, സോഷ്യൽ വർക്കർ, ആയ/ഹെൽപ്പർ, സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് എന്നീ തസ്തികകളിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിപ്‌മെർ മുഖേന നിയമനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരെ ബിപിഎൽ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഓഫീസ് മുഖാന്തിരം പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരെ കണ്ടെത്തി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും സർക്കാർ നടത്തുന്നുണ്ട്.

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TAGGED:

ENDOSULFAN VICTIMS
SNEHASANTHWANAM
KERALA GOVT
ENDOSULFAN VICTIMS IN KASARAGOD
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