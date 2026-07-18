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ഗവ. പ്ലീഡർ നിയമനം; കെഎസ്‌യു - മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായ ഭിന്നതിയിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നു

കെഎസ്‌യുവും സർക്കാരും രണ്ട് തട്ടിൽ അല്ലെന്നും കെഎസ്‌യു - സർക്കാർ പോര് എന്ന ടാഗ് ലൈനിനോട് തങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമില്ലെന്നും കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അലോഷ്യസ് സേവ്യർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

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KSU (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 18, 2026 at 4:56 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ഗവ.പ്ലീഡർ നിയമനത്തിൽ കെഎസ്‌യു - സർക്കാർ അഭിപ്രായ ഭിന്നതിയിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നു. കെഎസ്‌യുവും സർക്കാരും രണ്ട് തട്ടിൽ അല്ലെന്നും കെഎസ്‌യു - സർക്കാർ പോര് എന്ന ടാഗ് ലൈനിനോട് തങ്ങൾക്ക് താൽപര്യമില്ലെന്നും കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അലോഷ്യസ് സേവ്യർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതോടെയാണ് മഞ്ഞുരുകൽ നീക്കം പുറത്ത് വന്നത്. വിഷയത്തിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ഇടപെടുമെന്നും അലോഷ്യസ് പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് വിശാലമായ ജനാധിപത്യ കാഴ്‌ചപ്പാടുള്ള പാർട്ടിയാണ്. വ്യത്യസ്‌ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. വ്യത്യസ്‌ത ആശയങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച് ഒറ്റ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പാർട്ടി രീതി. കെഎസ്‌യു സ്വന്തമായി അഭിപ്രായം പറയാൻ കരുത്തുള്ള സംഘടനയാണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വാലിൽ കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും വിമർശനത്തിന് പിന്നിൽ ഗ്രൂപ്പില്ലെന്നും അലോഷ്യസ് വ്യക്തമാക്കി.

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വിഷയം കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കാണാതെ പോകില്ല. അദ്ദേഹം കെഎസ്‌യു വിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മാത്രം മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തിരക്കുകൾ ഉണ്ട്. അത് തങ്ങൾ മാനിക്കുന്നുവെന്നും കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കിയതോടെയാണ് പ്രശ്‌നം പരിഹാരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ വീണ്ടും സമയം ആവശ്യപ്പെടാനും അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഊർജ്ജിതമായി നടക്കുകയാണ്. അലോഷ്യസ് സേവ്യറിന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചെന്ന വാർത്ത മുഖ്യമ്രന്തിയുടെ ഓഫീസ് ഇതിനിടെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. നിയമനവിവാദത്തിലുണ്ടായത് നേതാക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ ആശയവിനിമയത്തിലെ അപാകതതെയന്നാണ് കെപിസിസിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ലോയേഴ്‌സ് കോൺഗ്രസ് നൽകിയ പട്ടികയിൽ നിന്നല്ലാതെ പുറത്ത് നിന്നും ഒരാൾക്ക് പോലും മുഖ്യമ്രന്തി നിയമനം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

ജിയോണ ജയിംസിനെ നിയമിച്ചത് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപിയുടെ ശുപാർശപ്രകാരം

അഭിഭാഷകന്‍ ജിയോണ ജയിംസിനെ ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡറായി നിയമിച്ചത് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എംപിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണെന്ന വസ്‌തുതകളും ഇതിനിടെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലീഡർ നിയമന വിവാദത്തിൽ ഒരു യുവ എം.പിയുടെ ശുപാർശയുണ്ടെന്ന കാര്യം കെ. ബാബു വെളിപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ താനാണ് ജിയോണയെ ശുപാർശ ചെയ്‌തതെന്ന് ഡീൻ സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ മുമ്പ് ഏത് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് താൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. 2022 മുതൽ ജിയോണ ഇന്ത്യൻ ലോയേഴ്‌സ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ അംഗമായത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നിയമനം നൽകിയത്. യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനമെന്നും എം പി വിശദീകരിച്ചു.

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