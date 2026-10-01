ETV Bharat / state

2031ൽ കേരളത്തെ സമ്പൂർണ മാലിന്യ വിമുക്ത സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സർക്കാർ

അഞ്ചുവർഷ ക്യാമ്പയിൻ 'നിർമലം - പുതുയുഗ ശുചിത്വ കേരളം' പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

K M SHAJI K M SHAJI PRESSMEET WASTE FREE KERALAM BY 2031 UDF GOVT
K M Shaji (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: 2031 മാർച്ച് 30ലെ സീറോ വേസ്‌റ്റ് ദിനത്തിൽ കേരളത്തെ സമ്പൂർണ മാലിന്യ വിമുക്ത സംസ്ഥാനമാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യവുമായി സർക്കാർ. തദ്ദേശ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചിത്വ മിഷൻ എകോപിക്കുന്ന ജനകീയ പങ്കാളിത്തതോട് കൂടിയ അഞ്ചുവർഷ ക്യാമ്പയിൻ 'നിർമലം - പുതുയുഗ ശുചിത്വ കേരളം' പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്.

പദ്ധതിയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നാളെ എറണാകുളം നോർത്ത് പറവൂരിലെ സണ്ണി കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററിൽ മന്ത്രി കെ എം ഷാജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പൊതുശൗചാലയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മാർഗരേഖ, ശുദ്ധീകരിച്ച മലിനജലം സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നയം, 2026 ലെ ഖരമാലിന്യ പരിപാലന ചട്ടങ്ങളുടെ ജനപ്രതിനിധികൾക്കായുള്ള പരിശീലന മൊഡ്യൂൾ എന്നിവ പ്രകാശനം ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി കെ എം ഷാജി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വൃത്തിയുള്ള പൊതുയിടങ്ങളും ശുദ്ധമായ ജലാശയങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുക, മാലിന്യ ഉത്പാദനം പരമാവധി കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുക, ശാസ്ത്രീയ പരിപാലനം സാധ്യമാക്കുക, ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മാലിന്യ പരിപാലനം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിയാക്കി മാറ്റുക എന്നിവയാണ് ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാഴ്‌ചപ്പാടുകൾ. സംസ്ഥാനത്തെ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ മേഖലയിൽ പുതിയ വ്യാപാര, തൊഴിൽ, നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാനും ക്യാമ്പയിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ശുദ്ധമായ ജലാശയങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക, മാലിന്യ ഉത്പാദനം കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുക, ശാസ്ത്രീയ പരിപാലനം സാധ്യമാക്കുക എന്നിവയും ക്യാമ്പയിനിലൂടെ ഉറപ്പാക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിനം 10,183 ടൺ ഖരമാലിന്യവും (7,477 ടൺ ജൈവ മാലിന്യം, 2,400 ടൺ അജൈവ മാലിന്യം, 204 ടൺ സാനിറ്ററി മാലിന്യം) 4,043 എംഎൽഡി ദ്രവമാലിന്യവുമാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ദ്രവമാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിൽ 3,775 എംഎൽഡിക്ക് ശാസ്ത്രീയ പരിചരണം ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്, കെട്ടിട നിർമ്മാണ മാലിന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്ക് ശാസ്ത്രീയ സംസ്‌ക്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഇനിയും ആവശ്യമാണ്. ഈ വെല്ലുവിളികൾ ശാസ്ത്രീയമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 12 റിഫ്യൂസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്യൂൽ പ്ലാൻ്റുകൾ, ശകാച്ചിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന 500 വേസ്‌റ്റ് ടു എനർജി പ്ലാൻ്റ് എന്നിവ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന അജൈവ മാലിന്യ സംസ്‌കരണം എളുപ്പത്തിലാകും. കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ജൈവ മാലിന്യ സംസ്‌കരണ പ്ലാൻ്റുകൾ സജ്ജമാകും. എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും നടത്തിപ്പ് ഊർജ്ജിതമാക്കാൻ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ അവലോകന യോഗം കൂടുമെന്നും മന്ത്രി കെ എം ഷാജി അറിയിച്ചു.

Also Read: വയോജന വകുപ്പിന് പ്രത്യേക ഡയറക്‌ടറേറ്റും ജില്ലാ തലങ്ങളിൽ ഓഫിസും ഉടൻ; പുത്തൻ പ്രഖ്യാപനവുമായി വി ഡി സതീശൻ

TAGGED:

K M SHAJI
K M SHAJI PRESSMEET
WASTE FREE KERALAM BY 2031
UDF GOVT
WASTE FREE KERALAM GOVT NEW SCHEME

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.