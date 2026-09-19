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ഒരു പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ കണ്ണീരിന് വിടയോ? ഒടുവിൽ കാഞ്ഞിരത്തിനാല്‍ ഭൂമി പ്രശ്‌നത്തില്‍ സർക്കാർ ഇടപെടൽ

വനം-കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് ശ്വാശത പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

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Govt intervention in Kanjirathinal land dispute (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2026 at 7:57 PM IST

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വയനാട്: കാഞ്ഞിരത്തിനാല്‍ ഭൂമി പ്രശ്‌നത്തില്‍ നിയമപരമായ ശാശ്വത പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ് ജഡ്‌ജിയുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് വനംമന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണ്‍. വനം-കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ കല്‍പ്പറ്റ റസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ ചേര്‍ന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. കാഞ്ഞിരത്തിനാള്‍ ജോര്‍ജിൻ്റെ ഭൂമി നിയമപരമായി കുടുംബത്തിന് തിരികെ നല്‍കാനുള്ള നിയമ സാധ്യതകള്‍ പരിശോധിക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

പരിശോധനകള്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കാന്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ് ജഡ്‌ജിയെ സഹായിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കലക്‌ടറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വനം- റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കും. നിയമ സാധ്യതകള്‍ പരിശോധിച്ച് ഒരു മാസത്തിനകം സര്‍ക്കാരിന് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ യോഗത്തില്‍ മന്ത്രി നിര്‍ദേശിച്ചു.

കാഞ്ഞിരത്തിനാല്‍ ഭൂമി പ്രശ്‌നത്തില്‍ സർക്കാർ ഇടപെടൽ (ETV Bharat)

ട്രിബ്യൂണല്‍, ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച്, ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചുകളുടെ വ്യത്യസ്‌ത വിധികള്‍, വിധിന്യായങ്ങള്‍ നിലവിലുള്ളതിനാലാണ് കേസ് നിയമപരമായി സങ്കീര്‍ണമായത്. സര്‍ക്കാര്‍ കാഞ്ഞിരത്തിനാല്‍ കുടുംബത്തിനൊപ്പമാണെന്നും ഭൂമി പ്രശ്‌നത്തില്‍ ശാശ്വത പരിഹാരം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജില്ലയിലെത്തിയതെങ്കിലും കോടതി വിധിയുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ സമിതി വിഷയം പഠിക്കട്ടെയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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കുടുംബത്തിൻ്റെ നിസഹായവസ്ഥ കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. വയനാട് കലക്‌ടറേറ്റ് പടിക്കല്‍ സമരം ചെയ്യുന്ന കാഞ്ഞിരത്തിനാല്‍ ജെയിംസിനോട് സമരം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും യോഗത്തില്‍ മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കാഞ്ഞിരത്തിനാല്‍ ഭുമി പ്രശ്‌നത്തില്‍ കുടുംബത്തിന് സമ്പൂര്‍ണ നീതി ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി അഡ്വ ടി. സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു. ഭൂമിയുടെ മൂന്ന് ഭാഗവും ജനങ്ങള്‍ താമസിക്കുകയും കൃഷി ഭൂമിയും ഒരു ഭാഗത്ത് പുഴയുമായിരുന്നിട്ടും വനഭൂമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കുടുംബത്തെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ച നടപടി വൈകാരികവും അനീതി നിറഞ്ഞതുമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കര്‍ഷകൻ്റെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന നടപടികള്‍ ഉണ്ടാവില്ല. കാഞ്ഞിരത്തിനാല്‍ ഭൂമി പ്രശ്‌നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയമപരമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ കുടുംബത്തിന് പൂര്‍ണ നീതി ഉറപ്പാക്കാന്‍ പുതിയ നീക്കം നടത്തുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കല്‍പ്പറ്റ റസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ നടന്ന യോഗത്തില്‍ ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ വി ചെല്‍സസിനി, അഡീഷണല്‍ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഫോറസ്റ്റ് കണ്‍സര്‍വേറ്റര്‍ ജെ ജസ്റ്റിന്‍ മോഹന്‍, ഉത്തരമേഖല ഫോറസ്റ്റ് കണ്‍സര്‍വേറ്റര്‍ അഞ്ജന്‍ കുമാര്‍, പാലക്കാട് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് കണ്‍സര്‍വേറ്റര്‍ ടി ഉമ, എഡിഎം കെ അജീഷ്, നേര്‍ത്ത് വയനാട് ഡിഎഫ്ഒ സന്തോഷ് കുമാര്‍, സൗത്ത് വയനാട് ഡിഎഫ്ഒ ആഷിഖ് അലി, ജെയിംസ്, ട്രീസ, വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

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