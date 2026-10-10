ETV Bharat Impact: കർഷകർക്കുള്ള കടം തീർക്കാൻ സർക്കാർ ഇടപെടൽ; 119 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ്
കർഷകർ സർക്കാർ സഹായത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്നത് ഇ ടിവി ഭാരത് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
Published : October 10, 2026 at 1:21 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽപ്പെട്ട് വിള നശിക്കുകയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാകുകയും ചെയ്ത കർഷകർക്കുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിച്ച് സർക്കാർ. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പതിനായിരക്കണക്കിന് കർഷകർ സർക്കാർ സഹായത്തിനായി കാത്തുനിൽക്കുന്നത് ഇടിവി ഭാരത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
'കർഷകരോട് കടം'; പ്രകൃതിക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസത്തില് അഞ്ചുവർഷമായി നൽകാനുള്ളത് 90 കോടിയിലധികം രൂപ
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി കർഷകർക്ക് നൽകാനുള്ള കുടിശ്ശിക 90,81,43,128 കോടി രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രകൃതിക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള നഷ്ട പരിഹാരത്തിന് 76.68 കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു. വിള ഇൻഷുറൻസ് കുടിശിക പൂർണമായി തീർക്കാനും സർക്കാർ 119.87 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2008ലെ കേരള നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച കാർഷിക അഭിവൃദ്ധി ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് വിള ഇൻഷുറൻസ്, ദുരിതാശ്വാസ കുടിശിക എന്നിവ നൽകാനായി തുക അനുവദിച്ചത്. ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മിഷണർ മുഖേന കൃഷി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ പ്രത്യേക ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭ്യമാക്കിയ തുക വിനിയോഗിച്ചാണ് വിതരണം നടത്തുക. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് കൃഷി വകുപ്പ് അഡിഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മിൻഹാജ് അലം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
1,52,665 കർഷകർക്കായി ആകെ 90.81 കോടി രൂപയാണ് പ്രകൃതിക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസ പദ്ധതി പ്രകാരം വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളത്. 2021 ഒക്ടോബർ 25 മുതലുള്ള അപേക്ഷകളിന്മേലുള്ള തുകയാണ് കുടിശികയായിരുന്നത്. അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ കുടിശിക നൽകുന്നതിന് 76.68 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. വയനാട് ജില്ലയിലാണ് പ്രകൃതിക്ഷോഭ ദുരിതാശ്വാസ വിതരണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക കുടിശികയുള്ളത് (19,27,26,555 രൂപ).
സംസ്ഥാന വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ 2025 മേയ് നാല് മുതലുള്ള അപേക്ഷകളിലെ തുകയാണ് നിലവിൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 14,971 കർഷകർക്കായി ആകെ 43,22,79,919 രൂപയാണ് കുടിശികയായി നൽകാനുള്ളത്. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിശ്ശികയുള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് (12,72,36,819 രൂപ). അതിന് വേണ്ടി 43.19 കോടിരൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്.
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പ്രകൃതിദുരന്തത്തിലും കീട, രോഗബാധയിലും കൃഷി നശിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന അടിയന്തര സഹായ പദ്ധതിയുടെ വിഹിതവും കൃഷിവകുപ്പ് വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 7.5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയ പദ്ധതിക്ക് ഇത്തവണ അനുവദിച്ചത് നാല് കോടി മാത്രമാണ്. പ്രകൃതി ദുരന്തം മൂലം വിളനാശമുണ്ടാകുന്ന കർഷകർക്ക് നൽകേണ്ട സംസ്ഥാന വിഹിതവും കീട, രോഗബാധ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള സഹായവും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പദ്ധതി.
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