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സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം: 'അറ്റ് ഹോ'മിൽ പിഎസ്‌സി ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കി

ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിന സത്കാരത്തിൽനിന്ന് പിഎസ്‌സി ചെയർമാനെ ഔദ്യോഗികമായി ഒഴിവാക്കുന്നത്

PSC Chairman and Members Left Out of Governor's 'At Home' Reception
ഗവർണറുടെ 'അറ്റ് ഹോം' സത്കാരത്തിൽനിന്ന് (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 5:04 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 8:58 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തിൻ്റെ 80-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലോക്ഭവനിൽ കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ സംഘടിപ്പിച്ച 'അറ്റ് ഹോം' ചായസത്കാരത്തിൽനിന്ന് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (പിഎസ്‌സി) ചെയർമാനെയും അംഗങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കി.

പിഎസ്‌സി നിയമനത്തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളുടെയും പരാതികളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടി. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിന സത്കാരത്തിൽനിന്ന് പിഎസ്‌സി ചെയർമാനെ ഔദ്യോഗികമായി ഒഴിവാക്കുന്നത്. ചെയർമാനെ ഒഴിവാക്കിയതിന് പിന്നാലെ കമ്മീഷനിലെ മറ്റ് 15 അംഗങ്ങളെയും ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

PSC Chairman and Members Left Out of Governor's 'At Home' Reception
ഗവർണറുടെ 'അറ്റ് ഹോം' സത്കാരത്തിൽനിന്ന് (X.com)

​സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്നായ പിഎസ്‌സിയുടെ ചെയർമാനെ നിയമിക്കാനുള്ള അധികാരി ഗവർണറാണ്. എന്നാൽ, കേരള പിഎസ്‌സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന വിവിധ നിയമനത്തട്ടിപ്പുകളും ക്രമക്കേടുകളും വലിയ ചർച്ചയാകുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികൾ ലോക്ഭവന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഈ പരാതികളിൽ ഗവർണർക്കുള്ള ശക്തമായ അതൃപ്‌തിയാണ് പിഎസ്‌സി ചെയർമാൻ ഡോ. എം.ആർ. ബൈജുവിനെ ചടങ്ങിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.

PSC Chairman and Members Left Out of Governor's 'At Home' Reception
ഗവർണറുടെ 'അറ്റ് ഹോം' സത്കാരത്തിൽനിന്ന് (X.com)

​പൊതുവെ ലോക്ഭവനില്‍ നടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രമുഖ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളിലെ 'അറ്റ് ഹോം' സത്കാരങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവികളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലപ്പത്തുള്ളവരും ഗവർണറൊപ്പം പങ്കെടുക്കാറാണ് പതിവ്. മന്ത്രിമാർ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സായുധ സേനാ മേധാവികൾ, സാംസ്‌കാരിക-രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ എന്നിവർ ഒത്തുകൂടുന്ന ചടങ്ങിൽനിന്ന് ഒരു പ്രധാന ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തലവനെ ഒഴിവാക്കിയത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.

PSC Chairman and Members Left Out of Governor's 'At Home' Reception
ഗവർണറുടെ 'അറ്റ് ഹോം' സത്കാരത്തിൽനിന്ന് (X.com)

ദേശീയഗാനത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ പതാക ഉയർത്തി ഗവര്‍ണര്‍

അറ്റ് ഹോം പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി ശനിയാഴ്ച ലോക്ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ ദേശീയപതാക ഉയർത്തി അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ ധീര ദേശാഭിമാനികളുടെ സ്‌മരണകൾ പുതുക്കിയും, ദേശീയ ഐക്യവും ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളും മുറുകെപ്പിടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഓർമിപ്പിച്ചുമാണ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ദേശീയഗാനത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെയായിരുന്നു പതാക ഉയർത്തൽ. തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ വന്ദേമാതരം, ജനഗണമന ആലപിക്കലും വിവിധ ദേശഭക്തി ഗാനങ്ങളും ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി.

​പത്മശ്രീ ജേതാവ് ലക്ഷ്‌മിക്കുട്ടി അമ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ലോക്ഭവനിലെ പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒത്തൊരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾ നൽകിയതെന്ന് ഗവർണർ എക്‌സ് സന്ദേശത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ലോക്ഭവൻ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തുറകളിലുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു. ​ജനപ്രതിനിധികൾ, ഉന്നത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സായുധ സേനാ പ്രതിനിധികൾ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ, സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർമാർ, പത്മ പുരസ്‌കാര ജേതാക്കൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്‌ട വ്യക്തികൾ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.

Last Updated : August 16, 2026 at 8:58 PM IST

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