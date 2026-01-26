വികസനത്തിന് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും കൈകോർക്കണം; റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേശവുമായി ഗവർണർ
ആദി ശങ്കരാചാര്യർ മുതൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദനും വരെയുള്ളവർ കേരളത്തിന് നൽകിയ സാംസ്കാരിക വെളിച്ചം രാജ്യത്തിന് തന്നെ വഴികാട്ടിയാണ്.
Published : January 26, 2026 at 3:23 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഭാരതം ഒരു മതരാഷ്ട്രമല്ലെന്നും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കാണെന്നും ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര ആർലേകർ. എഴുപത്തിയേഴാം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി പരേഡിന് അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വൈവിധ്യങ്ങളെയും വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെയും തനിമ ചോരാതെ സ്വാംശീകരിക്കുന്ന ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് നമ്മുടെ കരുത്തെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ 76 വർഷമായി നാം ഈ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുവെന്നും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവാണ് ഭാരതമെന്ന് ഇന്ന് ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്തവണത്തെ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടത്തിൽ ഗവർണർ പ്രത്യേകം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത സംഭാവനകൾ നൽകിയ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന് പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് കെ.ടി. തോമസ്, പി. നാരായണൻ എന്നിവർക്കും പത്മവിഭൂഷൺ ലഭിച്ചത് കേരളത്തിന് വലിയ അംഗീകാരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച നടൻ മമ്മൂട്ടി, വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ എന്നിവരുടെയും പത്മശ്രീ ലഭിച്ച കലാമണ്ഡലം വിമലാ മേനോൻ, കൊല്ലകൽ ദേവകി അമ്മ എന്നിവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിഭയുടെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഉജ്ജ്വല മന്ത്രമായ 'വന്ദേമാതരം' രചിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ 150-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയാണിതെന്ന് ഗവർണർ സന്ദേശത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി രചിച്ച ഈ ഗാനം ധീരരായ വിപ്ലവകാരികൾക്ക് തൂക്കുമരത്തെപ്പോലും പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടാൻ കരുത്ത് നൽകിയ ഒന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. ആദി ശങ്കരാചാര്യർ മുതൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും സ്വാമി ചിന്മയാനന്ദനും വരെയുള്ളവർ കേരളത്തിന് നൽകിയ സാംസ്കാരിക വെളിച്ചം രാജ്യത്തിന് തന്നെ വഴികാട്ടിയാണ്.
Hon’ble Governor Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, addressed the #RepublicDayParade2026 and inspected the Guard of Honour at the Central Stadium, Thiruvananthapuram, on the occasion of the 77th Republic Day of India. pic.twitter.com/vf2zhiEcKr— Kerala Governor (@KeralaGovernor) January 26, 2026
കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ശത്രുക്കളല്ല, മറിച്ച് രാജ്യപുരോഗതിക്കായി കൈകോർത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സഹപ്രവർത്തകരാണെന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും വികസന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ നീങ്ങണമെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. 2047-ഓടെ 'വികസിത ഭാരതം' എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ഓരോ സംസ്ഥാനവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാകണം. കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിലൂടെ ഭാരതത്തിന്റെ വികസനം എന്ന സങ്കൽപം നടപ്പിലാക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം. അതുപോലെ ഇത്തവണ എല്ലാ മലയാളികളും സമ്മതിദാന അവകാശം നിറവേറ്റി പുതിയ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും ദേശീയ വോട്ടർ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിച്ചത്. രാവിലെ 8.45-ഓടെ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി. 8.59-ന് ഗവർണർ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ. ജയതിലക്, ജില്ലാ കളക്ടർ അനുകുമാരി എന്നിവർ ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു. ഭാരതീയ വ്യോമസേനയിലെ വിങ് കമാൻഡർ വികാസ് വശിഷ്ട് പരേഡ് കമാൻഡറായും, മദ്രാസ് റെജിമെന്റ് രണ്ടാം ബറ്റാലിയനിലെ ക്യാപ്റ്റൻ അഭിഷേക് ദുബെ സെക്കൻഡ്-ഇൻ-കമാൻഡറായും പരേഡിന് നേതൃത്വം നൽകി.
പരേഡിൽ സായുധ വിഭാഗങ്ങളായ ഭാരതീയ കരസേന, വ്യോമസേന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ്, മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പൊലീസ്, ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ, കേരള സായുധ വനിത പൊലീസ് ബറ്റാലിയൻ, റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഫോഴ്സ്, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ്, കേരള ജയിൽ വകുപ്പ്, എക്സൈസ്, വനം വകുപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 11 പ്ലാറ്റൂണുകളും സായുധമല്ലാത്ത വിഭാഗത്തിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ്, സൈനിക സ്കൂൾ, എൻ.സി.സി, എൻ.എസ്.എസ്, സ്റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കേഡറ്റ്, ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് തുടങ്ങി 11 പ്ലാറ്റൂണുകളും അണിനിരന്നു. തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി അശ്വാരൂഢ പൊലീസിന്റെ ഒരു പ്ലാറ്റൂണും പരേഡിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഭാരതീയ കരസേന, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ്, ആംഡ് പൊലീസ് ബറ്റാലിയൻ എന്നിവരുടെ ബാന്റ് സംഘങ്ങൾ പരേഡിന് അകമ്പടിയേകി. ഗവർണറുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന സന്ദേശത്തിന് ശേഷം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച ദേശഭക്തിഗാനങ്ങളും വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറി. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മന്ത്രിമാരായ വി. ശിവൻകുട്ടി, ജി.ആർ. അനിൽ, എ.എ. റഹീം എം.പി, എം.എൽ.എ മാരായ വി.കെ. പ്രശാന്ത്, എം. വിൻസെന്റ്, കോർപ്പറേഷൻ മേയർ വി.വി. രാജേഷ്, ചീഫ് സെക്രട്ടറി എ. ജയതിലക്, ജില്ലാ കളക്ടർ അനുകുമാരി, സർക്കാരിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.
Also Read: ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മെ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്