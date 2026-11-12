ഫുട്ബോൾ സ്പോൺസർഷിപ്പ് തട്ടിപ്പ്; മുന് മന്ത്രി അബ്ദുറഹ്മാനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന് ഗവര്ണറുടെ അനുമതി
എ.ഡി.ജി.പി. പി. വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശന് കൈമാറിയ കത്ത് പരിഗണിച്ചാണ് ഗവര്ണറുടെ നടപടി.
Published : November 12, 2026 at 7:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: അര്ജന്റീന ടീമിനെയും ലയണല് മെസിയെയും കേരളത്തില് എത്തിക്കാനെന്ന പേരില് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസില് മുന് കായിക മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹ്മാനെ പ്രതിചേര്ത്ത് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഗവര്ണര് ഓംപ്രകാശ് മാത്തൂര് അനുമതി നല്കി. എ.ഡി.ജി.പി. പി. വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം നല്കിയ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശന് കൈമാറിയ കത്ത് പരിഗണിച്ചാണ് ഗവര്ണറുടെ നടപടി.
കഴിഞ്ഞ ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര ആര്ലേക്കറുടെ ഭരണകാലത്താണ് വി. അബ്ദുറഹ്മാനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി തേടി സര്ക്കാര് രാജ്ഭവനെ സമീപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്, സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതുവരെ ഫയലില് തീരുമാനമെടുക്കാതെ വിഷയം പഠിക്കുകയാണെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു മുന് ഗവര്ണര്. തുടര്ന്ന് പുതിയ ഗവര്ണറായി ചുമതലയേറ്റ ഓംപ്രകാശ് മാത്തൂര് വിഷയം പരിശോധിക്കുകയും നിയമോപദേശം തേടുകയും ചെയ്തു. ഇതേത്തുടര്ന്നാണ് നടപടി.
ഗവര്ണറുടെ പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ മുന് മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹ്മാനെ കേസില് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതിചേര്ക്കാനും കൂടുതല് ചോദ്യംചെയ്യലും അറസ്റ്റും അടക്കമുള്ള നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്.ഐ.ടി.) സാധിക്കും. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം എസ്.ഐ.ടി. സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടില് വി. അബ്ദുറഹ്മാന്, റിപ്പോര്ട്ടര് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി ഉടമ ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്, യു. ഷറഫലി, സി. സത്യപാലന് എന്നിവര് ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് പേരെ പ്രതിചേര്ക്കുന്നതിനാണ് അനുമതി തേടിയിരുന്നത്. കേസില് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ അനുമതി മാത്രം മതിയെന്ന് ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷന് (ഡി.ജി.പി.) നിര്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കൂടുതല് നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ്ഭവന്റെ പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതി തേടിയത്.
മാനദണ്ഡങ്ങളും കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളും ലംഘിച്ച് അനധികൃതമായി ടെന്ഡര് നല്കി റിപ്പോര്ട്ടര് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിക്ക് സ്പോണ്സര്ഷിപ്പ് അനുവദിച്ചു, വകുപ്പുകളെ ഇരുട്ടില് നിര്ത്തി, ഔദ്യോഗിക പദവിയും സര്ക്കാര് രേഖകളും ദുരുപയോഗം ചെയ്തു തുടങ്ങി നിരവധി ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളാണ് എസ്.ഐ.ടി. അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടൊപ്പം ജി.എസ്.ടി. തട്ടിപ്പും കോടികളുടെ ക്രമക്കേടും നടന്നതായി എസ്.ഐ.ടി. വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മുന് മന്ത്രിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കുമെതിരായ അഴിമതി അന്വേഷിക്കാന് ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന് നേരിട്ട് ഉത്തരവിടാനാകുമെന്ന് ഡയറക്ടര് ജനറല് ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷനില്നിന്ന് സര്ക്കാരിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് മന്ത്രിയായിരിക്കെ നടത്തിയ ക്രമക്കേടുകളിലെ അന്വേഷണമായതിനാല് കേസെടുക്കാന് ഗവര്ണറുടെ അനുമതി തേടണമെന്ന് നിയമവകുപ്പില്നിന്ന് മറ്റൊരു അഭിപ്രായമുയര്ന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവര്ണര്ക്ക് അപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ചത്. അര്ജന്റീന ഇടപാടിന്റെ മറവിലെ വഴിവിട്ട നീക്കങ്ങളിലൂടെ സര്ക്കാരിന് കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടായെന്നും സര്ക്കാര് രേഖകള് ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നുമാണ് അന്വേഷണത്തിലെ കണ്ടെത്തല്.
Also Read: എസ്എസ്എല്സി, ഹയര് സെക്കന്ഡറി പരീക്ഷാ തീയതികള് പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഫലം മേയ് ആദ്യം