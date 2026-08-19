റോഡിൽ തലകറങ്ങി വീണ് വഴിയാത്രക്കാരൻ; വാഹനം നിർത്തി ഓടിയെത്തി കേരള ഗവർണർ
തലകറങ്ങി റോഡിലേക്ക് വീണ വഴിയാത്രക്കാരനായ ഗിരീഷിനെയാണ് ആര്ലേക്കര് സഹായിക്കാനായി എത്തിയത്.
Published : August 19, 2026 at 3:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തിലെ ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ തിരക്കിനിടയില് ലോക്ഭവന് ഗേറ്റിന് സമീപം നടന്ന ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. ഓണാഘോഷത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി കേരള ഗവര്ണര് ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആര്ലേക്കര് വാഹനത്തില് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് വഴിയാത്രക്കാരനായ ഗിരീഷ് പെട്ടെന്ന് തലകറങ്ങി റോഡിലേക്ക് വീണത്. ഷുഗര് കൂടിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടായതെന്നാണ് പിന്നീട് വ്യക്തമായത്.
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ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകാതെ ഗവര്ണര് തൻ്റെ വാഹനത്തില് നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ ഗിരീഷിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി. റോഡില് വീണുകിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോള് തന്നെ ഗവര്ണര് സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തി. ഏകദേശം 15 മിനിറ്റോളം അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിന്നു. ഗിരീഷിൻ്റെ ആരോഗ്യനില നിരന്തരം പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങള് നല്കാന് സ്റ്റാഫിന് നിര്ദേശം നല്കുകയും ചെയ്തു.
ഗവര്ണറുടെ സ്റ്റാഫ് ഉടന് തന്നെ വെള്ളം എത്തിച്ച് ഗിരീഷിന് നല്കി. മുഖം കഴുകിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനിടെ ഗിരീഷിൻ്റെ ഫോണ് നമ്പര് ഉപയോഗിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. വെള്ളയമ്പലത്ത് ആൽത്തറ ദേവീക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമാണ് ഗിരീഷിൻ്റെ വീട്. എന്നാല് കുടുംബം ദൂരെയായതിനാല് ഉടന് സ്ഥലത്തെത്താന് സാധിച്ചില്ല.
സ്ഥിതി ഗുരുതരമാകാതിരിക്കാന് ഗിരീഷിനെ ആദ്യം ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ആരോഗ്യനില പരിശോധിക്കണമെന്ന് ഗവര്ണര് നിര്ദേശിച്ചു. തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉടന് ഒരുക്കി.
ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം വാഹനം ഉടൻ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും ഗിരീഷിനെ ആശുപത്രയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം അടിയന്തര സാഹചര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഗിരീഷിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്ത് നൽകിയ ഗവർണർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഭിന്ദനപ്രവാഹമാണ്.
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