അന്തരിച്ച കെനിയൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെയില ഒഡിങ്കയക്ക് കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക അന്തിമോപാചാരം




അന്തരിച്ച കെനിയൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെയില ഒഡിങ്കയക്ക് ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ അന്തിമോചപാരം അര്‍പ്പിക്കുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 15, 2025 at 10:38 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: അന്തരിച്ച കെനിയൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെയില ഒഡിങ്കയക്ക് കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക അന്തിമോപാചാരം. ഭൗതികശരീരത്തില്‍ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര അർലേക്കർ , ജില്ലാ കളക്ടർ ജി പ്രിയങ്ക എന്നിവർ പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു.

നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയാണ് ഇരുവരും അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചത്.
കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കി എംബാം ചെയ്താണ് മൃതദേഹം നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്നും മുബൈയിലെത്തിക്കുന്ന മൃതദേഹം ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ കെനിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

കൊച്ചിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ കെനിയൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെയില ഒഡുങ്ക ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ടരമണിയോടെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ചത്. കൂത്താട്ടുകുളത്തെ ശ്രീധരീയം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.. ഇന്ന് രാവിലെ പ്രഭാത നടത്തത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു.

ഇതേ തുടർന്ന് ഒഡുങ്കയെ സമീപത്തെ ദേവമാതാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണ കാരണമായത്. മൃതദേഹം ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മകളും ബന്ധുക്കളും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു
കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതിയാണ് കെനിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചികിത്സയ്ക്കായി കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. നേരത്തെയും മകളുടെ ചികിത്സക്കായി ഈ കെനിയൻ നേതാവ് കൊച്ചിയിലെത്തിയിരുന്നു. മകളുടെ കാഴ്ച പ്രശ്നത്തിന് ചികിത്സതേടുകയും അസുഖം ഭേദമാവുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു , അദ്ദേഹവും ചികിത്സയ്ക്കായി കൊച്ചിയിലെത്തിയത്.


2008 മുതൽ 2013 വരെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന റെയില ഒഡുങ്ക കെനിയയിലെ പ്രമുഖനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയാണ്.കെനിയയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കും, 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്‌സൺ സ്ഥാനത്തേക്കും അദ്ദേഹം മത്സരിച്ചിരുന്നു. കെനിയയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെനിയയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെയ്‌ല ഒഡിങ്കെയുടെ വിയോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കെനിയയുടെ ഉന്നതനായ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനും ഇന്ത്യയ്ക്ക്‌ പ്രിയങ്കരനുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് മോദി തൻ്റെ എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിൽ കുറിച്ചു.

'ഗുജറാത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം മുതൽ ഒഡിങ്കെയെ അടുത്തറിയാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. വർഷങ്ങളായി ബന്ധം തുടർന്ന് പോരുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയോടും നമ്മുടെ സംസ്‌കാരത്തോടും മൂല്യങ്ങളോടും പുരാതന ജ്ഞാനത്തോടും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക വാത്സല്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ-കെനിയ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളിൽ ഇത് പ്രതിഫലിച്ചു. നേരത്തെ മകളുടെ ചികിത്സക്കായി കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴും ഒഡിങ്കെ ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിലെ ആയുർവേദത്തെയും പരമ്പരാഗത വൈദ്യശാസ്ത്ര രീതികളെയും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു. ഏവർക്കും ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കെനിയയിലെ ജനങ്ങൾക്കുമൊപ്പം നിൽക്കുന്നു,' എന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

