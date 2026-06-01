ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കാലാവധി വെട്ടിച്ചുരുക്കി സർക്കാർ; തൊഴിൽ പ്രതിസന്ധിയിൽ ജീവനക്കാർ
സാധാരണ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനലിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കരാർ പുതുക്കാറുള്ളത്. അത് മൂന്നുമാസമായി വെട്ടിക്കുറച്ചാണ് ഉത്തരവിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
Published : June 1, 2026 at 7:40 PM IST
തൃശൂർ: സംസ്ഥാനത്തെ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആശങ്കയിലാക്കി സേവന കാലാവധി വെട്ടിച്ചുരുക്കി സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ഒരു വർഷത്തേക്ക് പുതുക്കാറുള്ള കാലാവധി മൂന്നുമാസമായാണ് ചുരുക്കിയത്. എൻഎച്ച്എം സംസ്ഥാന ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് പുറത്തുവിട്ടു.
30ആം തീയതിയാണ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ സംസ്ഥാന ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. സാധാരണ ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനലിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ കരാർ പുതുക്കാറുള്ളത്. അത് മൂന്നുമാസമായി വെട്ടിക്കുറച്ചാണ് ഉത്തരവിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ട് ഇഷ്ടക്കാരെ തിരുകിക്കയറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിതെന്ന് എൻ എച്ച് എം എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ (സിഐടിയു)ൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി മീര ആരോപിച്ചു.
19 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനിൽ ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെ പതിനേഴായിരത്തോളം തൊഴിലാളികളാണ് നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെയെല്ലാം ജോലിയാണ് ഇപ്പോള് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്.
''പുതിയ സർക്കുലർ പ്രകാരം മൂന്ന് മാസമാണ് കരാർ പുതുക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാ വർഷവും ഒരു വർഷം കാലാവധി പുതുക്കി നൽകുന്നതാണ് പതിവ്. പതിനേഴായിരത്തോളം ജീവനക്കാർ എൻഎച്ച്എമ്മിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മൂന്ന് മാസം എന്നത് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസർ അടുത്ത മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോള് പുതുക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട്.
ജീവനക്കാർ ഈ തീരുമാനത്തെ പ്രതിഷേധാർഹമായാണ് കാണുന്നത്. യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കൂടി പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം'' - എൻ എച്ച് എം എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ (സിഐടിയു)ൻ്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി മീര പറഞ്ഞു.
