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കാട്ടുപന്നി ശല്യം: തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ഷൂട്ടർമാർക്ക് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രവർത്തിക്കാം; ഉത്തരവിറക്കി വനം വകുപ്പ്

ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ്റെ ശിപാർശ മുൻനിർത്തി വനം- വന്യജീവി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കെ ബിജു ഐഎഎസ് ആണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്

Approved Shooters Can Now Operate Anywhere In Kerala To Tackle Wild Boars
കാട്ടുപന്നി (പ്രതീകാത്മക ചിത്രം) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 4, 2026 at 6:34 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ജനവാസ മേഖലകളിൽ കൃഷിക്കും മനുഷ്യജീവനും നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്ന കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഷൂട്ടർമാരുടെ പ്രവർത്തന പരിധി സംസ്ഥാനത്തുടനീളമാക്കി വിപുലീകരിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപന അതിർത്തികളോ ജില്ലാ വ്യത്യാസമോ ഇല്ലാതെ ഇവരുടെ സേവനം കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ഇതോടെ സാധിക്കും.



വന്യജീവി ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വനംമന്ത്രി സഹജീവനം എന്ന പേരിൽ വനാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവിമാരുടെ ഒരു കോൺക്ലേവ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ തദ്ദേശ, വനം വകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അവിടെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. ഇതിൽ വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നിലവിലെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.

Approved Shooters Can Now Operate Anywhere In Kerala To Tackle Wild Boars
സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)



മുമ്പ് ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും അംഗീകരിക്കുന്ന ഷൂട്ടർമാർക്ക് അതത് തദ്ദേശ ഭരണ പരിധിക്കുള്ളിൽ മാത്രമായിരുന്നു സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അനുമതി ലഭിച്ച ഷൂട്ടർമാരുടെ സേവനം സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഈ അതിർത്തി നിർണയം തടസ്സമാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ്റെ ശിപാർശ മുൻനിർത്തി വനം- വന്യജീവി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കെ ബിജു ഐഎഎസ് ആണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. നിലവിലുള്ള ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് 2027 മേയ് 27 വരെ ഹോണററി വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന്‍മാർ എന്ന നിലയിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാർക്ക് കാട്ടുപന്നികളെ വെടി വയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പുതിയ തീരുമാനത്തോടെ, അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ അതത് പ്രദേശത്തെ തദ്ദേശ സ്ഥാപന പരിധിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാതെ സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടുമുള്ള അംഗീകൃത ഷൂട്ടർമാരുടെ സേവനം വേഗത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.

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TAGGED:

FOREST ORDER REGARDING WILD PIG
WILD PIG
WILD BOAR SHOOTERS JURISDICTION
HUMAN WILDLIFE CONFLICT
WILD BOAR SHOOTERS

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