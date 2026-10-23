വന്യജീവി ആക്രമണം; കർഷകർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം ഇരട്ടിയാക്കി സർക്കാര്, നിരക്ക് വര്ധിപ്പിക്കുന്നത് 10 വര്ഷത്തിനുശേഷം
പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നഷ്ടപരിഹാര നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് 2015 ലായിരുന്നു പരിഷ്കരണം നടന്നത്.
Published : October 23, 2026 at 7:15 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വന്യജീവി ആക്രമണം മൂലം കർഷകർക്കുണ്ടാകുന്ന കൃഷിനാശത്തിന് വനം വകുപ്പ് നൽകിവരുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം ഇരട്ടിയായി സർക്കാർ വർധിപ്പിച്ചു. പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നഷ്ടപരിഹാര നിരക്കുകൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുമ്പ് 2015 ലായിരുന്നു പരിഷ്കരണം നടന്നത്. പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, കർഷകർക്ക് നൽകി വരുന്ന നഷ്ട പരിഹാരത്തിൻ്റെ പരമാവധി പരിധിയും അപേക്ഷയുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷിനാശത്തിന് പുറമെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളായ തേങ്ങയ്ക്ക് ഒന്നിന് 15 രൂപ നിരക്കിലും, കൊക്കോയ്ക്ക് കിലോഗ്രാമിന് 30 രൂപ നിരക്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കും.
മുൻപ് തെങ്ങോ കൊക്കോ മരമോ നശിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളു. നിലവിൽ വകുപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി ആളുകൾ വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. കാത്തിരുന്ന് മടുത്ത് പലരും നഷ്ടപരിഹാരം വേണ്ടെന്നു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് പരിഹാരം കാണാനാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
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2012 ൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്താണ് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് തുക നിശ്ചയിച്ച് ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്. 2015 ൽ ഇതിൽ 10 ശതമാനം വർധനവരുത്തി. പിന്നെ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഒരു വർധനയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു.
വന്യജീവി ആക്രമണം മൂലം കൃഷിനാശമോ ഉൽപ്പന്നനാശമോ ഉണ്ടായാൽ, നാശം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ കർഷകർ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ മുൻപാകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ, നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതിനായി നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപേക്ഷകരുടെ അർഹത സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ നിബന്ധനകളും അർഹത നിർണയ പരിശോധനകളും പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നതാണ്. വന്യജീവി ആക്രമണം മൂലം കർഷകർക്കുണ്ടാകുന്ന കൃഷിനാശത്തിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുക അപര്യാപ്തമാണെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് വനം വകുപ്പിൻ്റെ ഇടപെടൽ.
എക്കോ ടൂറിസം മേഖലയെ മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കും
എക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളെ പൂർണമായും മാലിന്യ വിമുക്തമാക്കുമെന്ന് നേരത്തെ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കർശനമായി നടപ്പാക്കും. ഘട്ടംഘട്ടമായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലേക്ക് വനം വകുപ്പ് മാറും. അതിനായി സോളാർ പ്ലാൻ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കും. ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്ന വനപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ തവണയും ടൺ കണക്കിന് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളാണ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഇത് പരിസ്ഥിതിക്കും ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കും പരിസരവാസികൾക്കും അവബോധം നൽകുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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