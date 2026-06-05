ഗോത്രമേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്ക് തുരങ്കം വയ്ക്കാന് നീക്കം; വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കൊപ്പം പെരുവഴിയിലായത് നൂറ് കണക്കിന് അധ്യാപകരും
രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി ഗോത്രബന്ധു മെന്റേഴ്സിനെ അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഗോത്രവര്ഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയില് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിച്ച പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതിനൊപ്പം മുന്നൂറോളം അധ്യാപകരുടെ ജീവിതോപാധിയും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു.
Published : June 5, 2026 at 6:45 PM IST
വയനാട്: ഗോത്രമേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മുന്നേറ്റത്തിന് തടയിട്ട് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര്. വര്ഷങ്ങളായി ഗോത്രബന്ധു അധ്യാപകരായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മുന്നൂറോളം അധ്യാപകരെ ഒരൊറ്റ ഉത്തരവിലൂടെ പിരിച്ച് വിട്ടു കൊണ്ട് ആദിവാസി വിദ്യാര്ത്ഥികളുടെ ഭാവിയും അധ്യാപകരുടെ ഉപജീവനമാര്ഗവും ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നു.
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ആദിവാസി വിദ്യാർഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയുന്നതിനും മാതൃഭാഷയിലൂടെ പഠന പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുമായി നടപ്പാക്കിയിരുന്ന ഗോത്രബന്ധു പദ്ധതിയിലെ മെന്റര്മാരെയാണ് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് നൽകിയത്.
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വയനാട്, പാലക്കാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് അധ്യാപകരെയാണ് തീരുമാനം ബാധിച്ചത്. വയനാട്ടിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മുന്നൂറോളം പേർക്ക് ഇതോടെ തൊഴിൽ നഷ്ടമായി. പാലക്കാട്ട് മുപ്പത് അധ്യാപകര്ക്കും ഇടുക്കിയില് 26 പേര്ക്കും ജോലി നഷ്ടമായെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
പല കുടുംബങ്ങളിലെയും അത്താണികളായിരുന്ന അധ്യാപകരാണ് പെരുവഴിയിലായിരിക്കുന്നത്. ഇവരില് പലര്ക്കും സര്ക്കാര് ജോലികള്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി കടന്നുവെന്നതും ആശങ്ക വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഉന്നതികളിലെ കുട്ടികള് വിദ്യാലയങ്ങളില് വരുന്നത് തന്നെ തങ്ങളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കൊണ്ടാണെന്ന് സുനിത എന്ന വയനാട്ടിലെ ഗോത്രബന്ധു അധ്യാപിക പറഞ്ഞു. തങ്ങള് ഇല്ലാത്തതിനാല് പലരും ഈ അധ്യയന വര്ഷം വിദ്യാലയങ്ങളില് എത്തിയിട്ടുമില്ല. അവധിക്കാലത്തും ശനി, ഞായര് ദിവസങ്ങളിലും വേതനം പോലുമില്ലാതെ ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ പഠനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള പല പ്രവര്ത്തനങ്ങളും നടത്തുകയും അവര്ക്ക് വേണ്ട മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകയും ചെയ്തവരാണ് തങ്ങള്. പെട്ടെന്നുള്ള പിരിച്ച് വിടല് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. തങ്ങള് ഇനി എന്ത് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കണമെന്നും സുനിത എന്ന അധ്യാപിക ചോദിക്കുന്നു.
രോഗിയായ ഭര്ത്താവിനെയും പഠിക്കുന്ന മക്കളെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് പങ്ക് വയ്ക്കുകയാണ് തങ്ക എന്ന അധ്യാപിക. ഈ ജോലി ഇല്ലെങ്കില് തന്റെ കുടുംബത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്നും അവര് പറയുന്നു. തനിക്ക് പിഎസ്സി പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് അറിയാതെ പകച്ച് നില്ക്കുകയാണ് തങ്ക.
അധ്യാപകര്ക്കും കുട്ടികള്ക്കും മാത്രമല്ല രക്ഷിതാക്കള്ക്കും പുതിയ ഉത്തരവ് ആശങ്ക പകരുന്നു. പല രക്ഷിതാക്കളും തങ്ങളെ വിളിച്ച് എന്താണ് സാറേ സ്കൂളില് വരാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതായി കുന്നമറ്റം എല്പിജെഎസിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന അചേന്ദ്രന് എന്ന അധ്യാപകന് പറയുന്നു. പ്രവേശനോത്സവത്തിന് പോലും തങ്ങള് വിദ്യാലയത്തില് പോയിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അധ്യയന വര്ഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് തങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതല് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ട പിന്തുണ കൊടുക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
2017-ൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഗോത്രബന്ധു പദ്ധതിയിലൂടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണ് ആദിവാസി വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രത്യേക അധ്യാപകരെ നിയമിച്ചത്. ടിടിസി, ബിഎഡ് യോഗ്യതയുള്ള പട്ടികവർഗ യുവാക്കളെ നിയമിച്ചതിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ പിന്തുണയും തൊഴിലവസരവും ഒരേസമയം ഉറപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അടിയ, പണിയ, കാട്ടുനായ്ക്ക, ഊരാളി തുടങ്ങി പിന്നാക്ക ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണ് അധ്യാപകരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാതൃഭാഷയിൽ പഠന സഹായം ലഭ്യമാക്കിയതോടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ പദ്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെന്നാണ് അധ്യാപകരുടെ വാദം. അധ്യാപകരെ ഒഴിവാക്കിയത് ആദിവാസി വിദ്യാർഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നുണ്ട്. തങ്ങളെ ഏത് വിധേനെയും തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ഹിമ എന്ന അധ്യാപിക പറയുന്നു. തങ്ങളെ അനാഥരാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സര്ക്കാരെന്നും അധ്യാപകര് പറയുന്നു.
ജോലി നഷ്ടമായ അധ്യാപകര് വയനാട് കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നില് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ പ്രതിഷേധവും വ്യാപിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് അധ്യാപകരുടെ തീരുമാനം.
അതേസമയം വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ എ തുളസി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അധ്യാപകരെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന പരാതി പരിശോധിക്കും. അതിനുശേഷം വേണ്ട നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.