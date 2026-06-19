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ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് താങ്ങും തണലുമായിരുന്നവർ... മുന്നറിയിപ്പില്ലാത്ത പിരിച്ചുവിടൽ; ഗോത്രബന്ധു അധ്യാപകർ നിരാഹാര സമരത്തിൽ

കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായി സേവനം അനുഷ്‌ഠിച്ചിരുന്ന മുന്നൂറോളം അധ്യാപകർക്കാണ് ഇതോടെ തൊഴിൽ നഷ്‌ടമായത്. ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്നാണ് അധ്യാപകർ പറയുന്നത്.

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Gothrabandhu teachers protest in wayanad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 19, 2026 at 6:14 PM IST

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വയനാട്: ഒമ്പത് വർഷമായി ആദിവാസി കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിന് താങ്ങും തണലുമായിരുന്ന ഗോത്രബന്ധു മെൻ്റർ അധ്യാപകർ ഇന്ന് സമരപ്പന്തലിലാണ്. മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ നടപടി പിൻവലിച്ച് തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ കലക്‌ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർ. ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ സമരം തുടരുമെന്നാണ് അധ്യാപകർ പറയുന്നത്.

ആദിവാസി വിദ്യാർഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാനും മാതൃഭാഷയിലൂടെ പഠന പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ ഗോത്രബന്ധു പദ്ധതിയിലെ മെൻ്റർ അധ്യാപകരെയാണ് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ ജോലിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത്. പട്ടികവർഗ വകുപ്പ് ഡയറക്‌ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ലഭിച്ചത്.

വയനാട്ടിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായി സേവനം അനുഷ്‌ഠിച്ചിരുന്ന മുന്നൂറോളം അധ്യാപകർക്കാണ് ഇതോടെ തൊഴിൽ നഷ്‌ടമായത്. ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരുമായ അധ്യാപകരാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠന സഹായം നൽകിയിരുന്നത്.

ഗോത്രബന്ധു അധ്യാപകർ നിരഹാര സമരത്തിലേക്ക് (ETV Bharat)

2017-ൽ ആരംഭിച്ച ഗോത്രബന്ധു പദ്ധതി രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദിവാസി വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രത്യേക മെൻ്റർ അധ്യാപകരെ നിയമിച്ച മാതൃകാ പദ്ധതിയായിരുന്നു. അടിയ, പണിയ, കാട്ടുനായ്ക്ക, ഊരാളി തുടങ്ങിയ ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട അധ്യാപകരാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

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ഒൻപത് വർഷമായി ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഈ ജോലിയില്ലങ്കിൽ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഞങ്ങൾക്കില്ല. വേറെ ഒരു ജോലിയിലേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ജോലി തിരിച്ച് കിട്ടണം. 240 പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ജോലി തിരിച്ച് കിട്ടണമെന്ന് സമരക്കാരിലൊരാളായ സുനിത പറഞ്ഞു.

മാതൃഭാഷയിൽ പഠന സഹായം ലഭ്യമാക്കിയതോടെ വിദ്യാർഥികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിലും പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിലും പദ്ധതി നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചുവെന്നാണ് അധ്യാപകർ പറയുന്നത്. കൽപ്പറ്റയിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയ ശേഷമാണ് ജില്ലാ കലക്‌ടേറേറ്റിന് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചത്.

ഈ മാസം 16-ന് സർക്കാർ പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും അതിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പലരെയും വീണ്ടും പുറത്താക്കുന്നതായാണ് ആക്ഷേപം. 45 വയസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരമില്ല. ഒമ്പത് വർഷമായി സേവനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി അധ്യാപകർക്ക് ഈ പ്രായപരിധി തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്.

ഇനി പിഎസ്‌സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് തൊഴിൽ സാധ്യതകളും പരിമിതമാണെന്നും, വർഷങ്ങളായുള്ള സേവനം പരിഗണിച്ച് തങ്ങളെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും അധ്യാപകർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആദിവാസി വിദ്യാർഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിക്കായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഗോത്രബന്ധു അധ്യാപകരുടെ ഭാവിയാണ് ഇപ്പോൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായത്. ജോലി തിരിച്ചുകിട്ടുംവരെ സമരം ശക്തമായി തുടരുമെന്ന നിലപാടിലാണ് അധ്യാപകർ. വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുകയാണ്.

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GOTHRABANDHU MENTOR TEACHERS
TEACHERS PROTEST IN WAYANAD
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