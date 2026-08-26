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ഗോതീശ്വരം ബീച്ച് പദ്ധതി അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ; ഇരുപത് സൈക്കിളുകൾ തുരുമ്പെടുത്തു

ആദ്യഘട്ട നവീകരണംപൂർത്തിയാക്കിയതോടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കായിരുന്നു. സ്‌കൂൾ കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ മുതൽ പ്രായമുള്ളവർ വരെ ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിൽസമയം ചിലവഴിക്കാൻ എത്താൻ തുടങ്ങിരുന്നു.

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സൈക്കിളുകൾ തുരുമ്പെടുത്ത നിലയിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2026 at 7:46 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിൽ എത്തുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്‌ചകളാണ് ബീച്ച് നൽകുന്നത്. പണ്ടത്തെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ സമാനമായ വിധത്തിൽ കാറ്റാടി മരങ്ങളും നടപ്പാതകളും ഇരിപ്പിടങ്ങളും ഒക്കെ ബീച്ചിൽ എത്തുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മികച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് പകർന്നു നൽകുന്നത്.

ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് ബീച്ചിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആദ്യഘട്ട നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയതോടെ കടൽ കാണാൻ ഓരോ ദിവസവും സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കായിരുന്നു. സ്‌കൂൾ കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ മുതൽ പ്രായമുള്ളവർ വരെ ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിൽ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ എത്താൻ തുടങ്ങി.

ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിനെ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തതോടെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ മുൻകൈയെടുത്ത് ബീച്ചിൽ എത്തുന്ന യുവാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സൈക്കിൾ സവാരി കൂടി ഒരുക്കിയാണ് ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിൻ്റെ മോടി കൂട്ടിയിരുന്നത്. 2024 മാർച്ച് 17 നായിരുന്നു സൈക്കിളുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഷെഡ് ഉൾപ്പെടെ സംവിധാനം ഒരുക്കിയത്. ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടു വർഷത്തിനിപ്പുറത്തെ കാഴ്‌ചയാണിത്. ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപത് സൈക്കിളുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചുപോയി.

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കടൽത്തീരത്തിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഷെഡിൽ വച്ച സൈക്കിളുകൾ കടലിൽ നിന്നെത്തുന്ന ഉപ്പുകാറ്റ് ഏറ്റാണ് തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചത്. ഇനി ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ മുഴുവൻ സൈക്കിളുകളും നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ബീച്ചിലെത്തുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ നിന്നും സൈക്കിളുകൾ വാടകക്ക് എടുത്ത് ബീച്ച് മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിരുന്നു. സൈക്കിൾ സഫാരിക്ക് മാത്രമായി അക്കാലത്ത് രാവിലെ മുതൽ സന്ധ്യ വരെ നിരവധി പേരാണ് ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിൽ എത്തിയിരുന്നത്.

പിന്നീട് ഓരോ സൈക്കിളുകളിലും മെല്ലെ തുരുമ്പ് കയറിത്തുടങ്ങി. അതോടെ സൈക്കിളുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ കുറഞ്ഞുവന്നു. തുടർന്ന് ഞായറാഴ്‌ചകളിൽ മാത്രമായി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആവശ്യക്കാർമാത്രം സൈക്കിളുകൾ വാടകക്ക് എടുത്തു. അതിനിടയിൽ ഓരോ സൈക്കിളുകളായി തുരുമ്പെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലായി. സൈക്കിൾ വാടകക്ക് നൽകാൻ ചുമതലപ്പെട്ട കുടുംബശ്രീ അംഗം സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്നും പണം എടുത്ത് ഏതാനും സൈക്കിളുകൾ നന്നാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് യോഗ്യമാക്കി. എന്നാൽ മറ്റു സൈക്കിളുകൾ തുരുമ്പെടുത്ത് ഒന്നിനും പറ്റാത്ത വിധത്തിലായി.

അതോടെയാണ് സൈക്കിളുകൾ പൂർണമായും നശിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ലക്ഷക്കണക്കിനും രൂപയാണ് ഇങ്ങനെ സൈക്കിളുകൾ നശിച്ചതിലൂടെ നഷ്‌ടമായത്. കടൽക്കാറ്റേറ്റ് സൈക്കിളുകൾ നശിക്കും എന്ന ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലായ്‌മയാണ് ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ നശിക്കാൻ കാരണമായത്. ഏതായാലും ഗോതീശ്വരം ബീച്ചിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സൈക്കിൾ സവാരി എന്ന പദ്ധതി അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ ഇപ്പോൾ വിസ്‌മൃതിയിൽ ആണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

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GOTEESWARAM BEACH BICYCLES
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