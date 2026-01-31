സ്ത്രീ ശരീരങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും വീണ്ടെടുപ്പായി 'ഗോസിപ്പ്' നൃത്തശിൽപം
കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെയുടെ ഭാഗമായി ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബാസ്റ്റിൻ ബംഗ്ലാവിലെ പവലിയനിലാണ് 'ഗോസിപ്പ്' എന്ന നൃത്തശിൽപം അവതരിപ്പിച്ചത്.
Published : January 31, 2026 at 4:14 PM IST
എറണാകുളം: സ്ത്രീ ശരീരങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും വീണ്ടെടുപ്പായി കൊച്ചി ബിനാലെയിൽ 'ഗോസിപ്പ്' നൃത്തശിൽപം. നിത്യജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നിസാരമെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയുന്ന 'ഗോസിപ്പ്' എന്ന വാക്കിനെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെയും അറിവിൻ്റെയും പ്രദർശനമാക്കുകയായിരുന്നു ഈ നൃത്തശിൽപം.
കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെയുടെ ഭാഗമായി ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബാസ്റ്റിൻ ബംഗ്ലാവിലെ പവലിയനിലാണ് 'ഗോസിപ്പ്' എന്ന നൃത്തശിൽപം അവതരിപ്പിച്ചത്.
സ്ത്രീ ശരീരങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും വീണ്ടെടുപ്പായി മാറി.
കൊച്ചി ആസ്ഥാനമായുള്ള തുടിപ്പ് ഡാൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആദ്യ പ്രകടനമായിരുന്നു ഇത്.
ഗ്രീഷ്മ നരേന്ദ്രൻ, അഞ്ജലി കൃഷ്ണദാസ്, പൊന്നു സഞ്ജീവ് എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തം പെൺ സൗഹൃദങ്ങളുടെ കരുത്തിനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയത്.
വൈകാരികതയുടെ അതിപ്രസരമില്ലാതെ തന്നെ സംഘർഷങ്ങളും തമാശകളും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും നിറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്ത്രീകളുടെ സംഭാഷണമായി ഈ പ്രകടനം പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. തിങ്ങിനിറഞ്ഞ സദസും അവരുടെ കൈയടികളും തുടിപ്പ് ഡാൻസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആദ്യ സംരംഭത്തിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പകർന്ന് നൽകി.
സ്ത്രീപക്ഷ ചിന്തകൾക്കും നൃത്തപഠനത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന തുടിപ്പ് ഇന്ത്യൻ നൃത്ത ശൈലികളിലെ സൗന്ദര്യ സങ്കൽപങ്ങളെയും അച്ചടക്കത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത ധാരണകളെ തിരുത്തിക്കുറിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മോഹിനിയാട്ടം, ഭരതനാട്യം, കണ്ടംപററി നൃത്തം എന്നിവയിലെ വൈദഗ്ധ്യം ഓരോ നർത്തകിയും പ്രകടിപ്പിച്ചു.
ഒരേ പോലെയുള്ള ശരീര പ്രകൃതിയല്ല, മറിച്ച് ഉയരത്തിലും വണ്ണത്തിലും താളത്തിലും വ്യത്യസ്തരായ മൂന്ന് സ്ത്രീകളെ അതേപടി അവതരിപ്പിക്കുക വഴി സൗന്ദര്യ സങ്കൽപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു ധാരണയെ അവർ ചോദ്യം ചെയ്തു. ബ്രോക്കേഡ് തുണികളും സേഫ്റ്റി പിന്നുകളും ചേർന്ന വസ്ത്രലങ്കാരം ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നടത്തുന്ന വിട്ടുവീഴ്ചകളെയും അധ്വാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സ്ത്രീകളുടെ വർത്തമാനങ്ങളെ നിസാരമായി കാണുന്ന പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ പരദൂഷണമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗോസിപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അറിവ് പങ്കുവയ്ക്കാനും പരസ്പരം താങ്ങാകാനുമുള്ള മാർഗമായി മാറുന്നതെന്ന് അഞ്ജലി വിശദീകരിച്ചു. തലമുറകളായി സ്ത്രീകൾ ഉള്ളിൽ പേറുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെയും കരുത്തിൻ്റെയും നേർക്കാഴ്ചയായിരുന്നു ബിനാലെ വേദിയിലെ ഈ നൃത്താവിഷ്ക്കാരം.
ബിനാലെ പ്രദര്ശനങ്ങളില് മാസത്തില് രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചകള് സൗജന്യ പ്രവേശനം
കൊച്ചി ബിനാലെ ഫൗണ്ടേഷൻ (കെബിഎഫ്) മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ കൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെ വേദികളിലെ സന്ദർശനം സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെബ്രുവരി മുതലാണ് ഇത് നടപ്പില് വരുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾ, പ്രദേശവാസികള്, സാധാരണക്കാർ തുടങ്ങിയവര്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമകാലിക കലാരൂപങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ തീരുമാനം സഹായകമാകും.
എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് കലയെ എത്തിക്കുന്നതുമായ ബിനാലെയുടെ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന കൊച്ചിയുടെ പൊതു സാംസ്കാരിക ഉത്സവമായാണ് തുടക്കം മുതൽ ഇതിനെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും ഫൗണ്ടേഷന് വ്യക്തമാക്കി.
