'ഒരു വട്ടം കൂടി' ഓർമകളുണർത്തി നെല്ലിക്ക വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം; നാലിലാംകണ്ടം യുപി സ്കൂളിൻ്റെ 22 വർഷമായുള്ള ആഘോഷം
Published : November 22, 2025 at 1:38 PM IST
കാസർകോട്: ഒരു വട്ടം കൂടിയെന്നോര്മകള് മേയുന്ന
തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാന് മോഹം
തിരുമുറ്റത്തൊരു കോണില് നില്ക്കുന്നൊരാനെല്ലി
മരമൊന്നുലുത്തുവാന് മോഹം.
അടരുന്ന കായ്മണികള് പൊഴിയുമ്പോള്
ചെന്നെടുത്ത് അതിലൊന്നു തിന്നുവാന് മോഹം...
ഒഎൻവി കുറുപ്പിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഈ വരികൾ അക്ഷരാർഥത്തിൽ അന്വർഥമാക്കുകയാണ് കാസർകോട് ചീമേനി നാലിലാംകണ്ടം ഗവ. യുപി സ്കൂൾ. 22 വർഷമായി നെല്ലിക്ക വിളവെടുപ്പ് ഒരു ജനകീയ ഉത്സവമായി ആഘോഷിക്കുന്നതിലൂടെ, സ്കൂൾമുറ്റത്തെ നെല്ലിക്കയുടെ ഗൃഹാതുരമായ ഓർമകൾ പുതുതലമുറയിലേക്ക് കൈമാറുകയാണ് ഈ വിദ്യാലയം.
നെല്ലിമരച്ചുവട്ടിലെ ജനകീയോത്സവം
അഞ്ചര ഏക്കറുള്ള സ്കൂൾ വളപ്പിൽ നെല്ലിമരങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം. നാല്പത് വർഷത്തിലേറെയായി ഇവിടെ നെല്ലിമരങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി ഇത് ഒരു വാർഷിക ആഘോഷമായി നടത്തുന്നു. ഞെട്ടറ്റു വീഴുന്ന നെല്ലിക്ക പെറുക്കിയെടുക്കാൻ കുട്ടികൾ മത്സരിക്കുന്ന കാഴ്ച തന്നെ കൗതുകകരമാണ്.
വിളവെടുപ്പിൻ്റെ ദിവസം കുട്ടികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും മരച്ചുവട്ടിൽ ഒത്തുചേരും. തുണി വിരിച്ചാണ് നെല്ലിക്കകൾ ശേഖരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം നാല് ക്വിൻ്റലോളം നെല്ലിക്കയാണ് വിളവെടുത്തത്. വിളവെടുപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഔഷധഗുണമേറിയ നെല്ലിക്ക വിതരണം ചെയ്തു. തുടർന്ന്, കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികൾ നെല്ലിക്ക മഹോത്സവത്തിന് മാറ്റേകി.
പച്ചത്തുരുത്തും പഠനകേന്ദ്രവും
വിശാലമായ ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്ക് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്. അഞ്ചര ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് മൂന്നര ഏക്കറിലായി നിരവധി അപൂർവയിനം വൃക്ഷങ്ങളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതിൽ 15 സെൻ്റ് സ്വാഭാവിക വനമാണ്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായമുള്ള ഈ ജൈവ വൈവിധ്യ പഠനകേന്ദ്രം, ജില്ലയിലെ മികച്ച പച്ചത്തുരുത്തിനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
പഴയ കാലത്തെ സ്കൂൾ ഓർമകളിൽ നെല്ലിക്ക ഉപ്പുകൂട്ടി കഴിച്ചതിൻ്റെ രുചി ഇപ്പോഴും മാഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഉത്സവം ഒരു ഓർമ പുതുക്കലാണ്. ഇത്തരം ഗൃഹാതുരമായ സന്ദേശങ്ങൾ പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി ഈ നെല്ലിക്ക മഹോത്സവത്തിനുണ്ട്.
ഔഷധ ഗുണങ്ങളുടെ കലവറ
നെല്ലിക്കയുടെ വിളവെടുപ്പ് ആഘോഷമാക്കുന്നതിനൊപ്പം അതിൻ്റെ ഔഷധഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് പകരുകയും ചെയ്യുന്നു. നെല്ലിക്ക പോഷകങ്ങളുടെയും ഔഷധങ്ങളുടെയും കലവറയാണ്.
പ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും വൈറൽ അണുബാധകൾ തടയാനും നെല്ലിക്ക സഹായിക്കും. ജീവകം സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫലമാണ് നെല്ലിക്ക. ജീവകം സി യുടെ അംശം ഓറഞ്ചിലുള്ളതിനെക്കാൾ ഇരുപത് ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് നെല്ലിക്കയിൽ. ജീവകം ബി, ഇരുമ്പ്, കാൽസ്യം എന്നിവയും നെല്ലിക്കയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി രോഗങ്ങളുടെ ശമനത്തിനുള്ള ഔഷധമായി നെല്ലിക്ക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാരമ്പര്യമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.
ഈ വർഷത്തെ നെല്ലിക്ക മഹോത്സവത്തിന് പ്രധാനാധ്യാപകൻ വി വി മാധവൻ, പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ് എം വി സന്തോഷ്, മദർ പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ് എ ശൈലജ, കെ എം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, വി രാഘവൻ, പി ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.
