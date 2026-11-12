കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടി പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മരങ്ങള്; ഇത് നാലിലാം കണ്ടത്തെ അത്ഭുതം!
ചീമേനി നാലിലാം കണ്ടം ഗവ:യു.പി സ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റത്താണ് നെല്ലിമരം പൂത്തുലഞ്ഞത്. നിറയെ നെല്ലി മരങ്ങൾ ഉള്ള സ്കൂളിൽ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവമായിയാണ് കൊണ്ടാടുന്നത്.
Published : November 12, 2026 at 8:29 PM IST
സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണന്
കാസര്കോട്: കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടി പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നെല്ലിമരം. ചീമേനി നാലിലാം കണ്ടം ഗവ. യു.പി. സ്കൂളിന്റെ മുറ്റത്താണ് നെല്ലിമരം പൂത്തുലഞ്ഞത്. നിറയെ നെല്ലിമരങ്ങള് ഉള്ള സ്കൂളില് വര്ഷത്തിലൊരിക്കല് വിളവെടുപ്പ് നടക്കും. അതൊരു ഉത്സവമാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി നടക്കുന്ന ജനകീയ ഉത്സവമാണ് ഇവിടുത്തെ നെല്ലിക്ക മഹോത്സവം.
രാവിലെ കുട്ടികള് എത്തിയാല് നെല്ലിമരത്തോട് കഥ പറഞ്ഞും, മരത്തിന് ചുറ്റും തൊട്ട് തലോടിയും കളിക്കും. പിന്നെങ്ങനെ വര്ഷം വര്ഷം കായ്ക്കാതിരിക്കുമെന്നാണ് അധ്യാപകര് ചോദിക്കുന്നത്. ഓരോ തലമുറയും സ്കൂളില് നിന്ന് പടിയിറങ്ങുമ്പോഴും നെല്ലിമരവും അതിന് സാക്ഷിയായി അവിടെയുണ്ടാകും. നിറയെ കായ്ച്ച് നില്ക്കുന്ന നെല്ലിമരങ്ങള് നാലിലാം കണ്ടം ഗവ. യു.പി. സ്കൂളിന്റെ മുഖമുദ്രയാണെന്ന് പ്രധാന അധ്യാപകന് വി. വി. മാധവന് മാസ്റ്റര് പറഞ്ഞു.
ഉത്സവമായി വിളവെടുപ്പ്
ഉത്സവ പ്രതീതിയോടെ നടക്കുന്ന നെല്ലിക്ക വിളവെടുപ്പ് വര്ഷങ്ങളായി സ്കൂളില് ജനകീയമായാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പി.ടി.എ. അംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും കുട്ടികളും ചേര്ന്ന് ആവേശത്തോടെ നെല്ലിക്കകള് ശേഖരിക്കുന്നു. മരത്തില് നിന്നും ഉതിര്ന്ന് വീഴുന്ന നെല്ലിക്ക, മരച്ചുവട്ടില് തുണി വിരിച്ച് പെറുക്കിയെടുക്കാനും കൂടകളില് ശേഖരിക്കാനും കുട്ടികള് മത്സരിക്കും. പി.ടി.എ. കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ രക്ഷിതാക്കളാണ് മരത്തിന് മുകളില് കയറി നെല്ലിക്ക ഉതിര്ത്തിടുന്നത്.
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വിദ്യാലയത്തിലെ മുഴുവന് കുട്ടികളും വിളവെടുപ്പില് പങ്കാളികളായ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും എല്ലാം ആവോളം നെല്ലിക്കയുമായാണ് മടങ്ങുന്നത്. അഞ്ചേക്കറില് വിശാലമായ ജൈവ വൈവിധ്യ പാര്ക്കുള്ള സ്കൂളില് അപൂര്വയിനം വൃക്ഷങ്ങളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളുമുണ്ട്. വിവിധ ഫലവൃക്ഷങ്ങളാലും സമൃദ്ധമാണ് ഈ സ്കൂള് ക്യാമ്പസ്. അപൂര്വങ്ങളായ ദേശാടനപ്പക്ഷികളും ഉരഗജീവികളുമടക്കം വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെ ആവാസ ഇടം കൂടിയാണിവിടം. നെല്ലിക്ക വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദര്ശനവും നെല്ലിക്കയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
1962-ല് ചീമേനി നാലിലാം കണ്ടം ഗവ. യു.പി. സ്കൂള് രൂപീകരിച്ച ശേഷമുള്ള 46-ാം വര്ഷമാണ് ഈ നെല്ലിക്ക മഹോത്സവം നടക്കുന്നത്. കുട്ടികള്ക്ക് പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ പാഠങ്ങളേക്കാള് ജീവിത പാഠങ്ങള് വളരെ ഭംഗിയായി പകര്ന്ന് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ പ്രകൃതി വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയെന്ന് പ്രധാന അധ്യാപകനായ വി. വി. മാധവന് പറഞ്ഞു.
നെല്ലിമരമുള്പ്പെടെ നിരവധി ഔഷധഗുണമുള്ള പഴങ്ങള് നല്കുന്ന മരങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ധാരാളം പക്ഷി മൃഗാദികള്ക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്നത് ഈ മരങ്ങളാണ്. വിവിധ പരിപാടികളാണ് നെല്ലിക്ക മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെല്ലിക്കയുടെ ഗുണങ്ങള് വര്ണിച്ച് കൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്ററുകളും ചിത്രങ്ങളും പ്രദര്ശിപ്പിക്കും. കുട്ടികള് നെല്ലിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭവങ്ങള് ഉണ്ടാക്കും. ആ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദര്ശനവും നെല്ലിക്കയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസും ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും അധ്യാപകന് പറഞ്ഞു.
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