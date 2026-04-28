പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ ചരക്ക് ലോറി തീപിടിച്ച് സ്ഫോടനം, VIDEO
ലോറിയുടെ ഡീസൽ ടാങ്കിന് തീപിടിച്ചതാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം. പിന്നീട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്ത് ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ കഠിന പരിശ്രമത്തിൽ തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി
Published : April 28, 2026 at 8:21 PM IST
കോഴിക്കോട് : പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയിൽ ചരക്ക് ലോറി തീപിടിച്ച് കത്തി നശിച്ചു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെയാണ് സംഭവം. ദേശീയപാതയിലൂടെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് നിന്നും രാമനാട്ടുകര ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ലോറിക്കാണ് തീ പിടിച്ചത്. ലോറിയിൽ നിന്നും രൂക്ഷ ഗന്ധം ഉയരുകയും വാഹനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാകുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഡ്രൈവർ ലോറി സൈഡ് ആക്കി നിർത്തിപുറത്തിറങ്ങി സംഭവം പരിശോധിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ലോറിയുടെ മുൻഭാഗത്ത് നിന്നും തീയും പുകയും ഉയരുകയായിരുന്നു.
ഉടൻ തന്നെ പന്തീരാങ്കാവ് ടോൾ പ്ലാസയിലെ ജീവനക്കാരും ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസും ചേർന്ന് തീ അണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീ ലോറിയിൽ ആകെ ആളിപ്പടർന്നു. വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മീഞ്ചന്ത ഫയർ യൂണിറ്റും സ്ഥലത്തെത്തി. നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു.
എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തീ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തീ ലോറിയിൽ ആകെ ആളിപ്പടർന്നു. ഇതോടെ ടോൾ പ്ലാസയുടെ പരിസരത്താകെ കനത്തതോതിൽ തീയും പുകയും ഉയർന്നു. അതിനിടയിൽ ലോറിയിൽ നിന്നും വലിയ ശബ്ദത്തോടെ സ്ഫോടനം ഉണ്ടായി. ഇത് ഏറെനേരം ടോൾ പ്ലാസ പരിസരത്ത് ആശങ്ക വിതച്ചു.
ലോറിയുടെ ഡീസൽ ടാങ്കിന് തീപിടിച്ചതാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം. പിന്നീട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്ത് ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെ കഠിന പരിശ്രമത്തിൽ തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ഫയർ യൂണിറ്റിൻ്റെയും പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൻ്റെയും തുടർ അന്വേഷണത്തിൽ മാത്രമേ തീപിടിത്തത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. ലോറിക്ക് തീപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോറിയിൽ ചരക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേശീയപാതയിൽ ഏറെ നേരം ഗതാഗതവും തടസ്സപ്പെട്ടു. പിന്നീട് പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചു.
