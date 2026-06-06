ചോദ്യങ്ങള് ചോദിച്ചും വിശേഷങ്ങള് പങ്കിട്ടും സ്കൂള് വിദ്യാര്ത്ഥികള്; ഗുഡ്മോര്ണിങ് കളക്ടര് 54ാം പതിപ്പില്
വയനാട്ടിലെ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് കളക്ടറുമായി സംവദിക്കാനുള്ള വേദിയായി മാറുകയാണ് ഗുഡ് മോണിംഗ് കളക്ടർ പരിപാടി
Published : June 6, 2026 at 8:49 PM IST
വയനാട്: ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറെ നേരിൽ കാണുക, കളക്ടര്ക്ക് അരികിൽ ഇരുന്ന് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക, സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു സംസാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു ആഗ്രഹം നിങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ. എന്നാലിതാ ഇവിടെ ഒരുപറ്റം കുട്ടികള് ആ സ്വപ്നതുല്യമായ അവസരം അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഇതിന് മുന്കൈ എടുത്തതാകട്ടെ കളക്ടര് തന്നെയും.
വയനാട്ടിലെ നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾക്ക് കളക്ടറുമായി സംവദിക്കാനുള്ള വേദിയായി മാറുകയാണ് ഗുഡ് മോണിംഗ് കളക്ടർ പരിപാടി. 54 എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ട ഈ സംവാദ വേദി കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്കുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു സ്നേഹയാത്ര കൂടിയാണ്.
Also Read: ദേശീയപാത 85 വികസനം: നേര്യമംഗലം വനമേഖലയിലെ നിർമ്മാണ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകുന്നു; ഭരണമാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ അതിവേഗ സർവ്വേ നടപടികൾക്ക് തുടക്കം
വയനാട് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി.ആർ. മേഘശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഗുഡ് മോണിംഗ് കളക്ടർ പരിപാടി ഇതിനോടകം വയനാട്ടിലെ ആയിരത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നേരിട്ടുള്ള സംവാദത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടർന്ന് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച പരിപാടി വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുകയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കുട്ടികൾക്ക് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടുത്തറിയാനും അവരുടെ സംശയങ്ങൾ നേരിട്ട് കളക്ടറോട് ചോദിക്കാനും സ്വന്തം ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് ഈ പരിപാടി നൽകുന്നത്. കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കുന്നതും പരിപാടിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.
തനിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് കളക്ടറെയോ കളക്ടറേറ്റിനെയോ അടുത്തറിയാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ആ അനുഭവം ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് പരിപാടിക്ക് പിന്നിലെ പ്രചോദനമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ പറയുന്നു.
ഇത്തവണ മെറിറ്റസ് ഗ്ലോബൽ ക്യാമ്പസ്, കൽപ്പറ്റ ക്രിസ്തുരാജ പബ്ലിക് സ്കൂൾ, ജി.എച്ച്.എസ് പുളിഞ്ഞാൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. മുണ്ടക്കൈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തം, കാലവര്ഷ ഒരുക്കങ്ങൾ, വന്യജീവി ശല്യം, ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, സിവിൽ സർവീസിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി നിരവധി വിഷയങ്ങളായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ.
ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിലുപരി, ജീവിതപാഠങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വേദിയായും പരിപാടി മാറുന്നു. പരാജയങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളായി കാണണമെന്നും സ്വപ്നങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറണമെന്നും സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ശക്തി വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുണ്ടെന്നും കളക്ടർ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു.
കുട്ടികളും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയ്ക്കുന്ന അപൂർവ സംരംഭമായി ഗുഡ് മോണിംഗ് കളക്ടർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള ജീവിതപാഠങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകേകുന്ന പ്രചോദനവുമാണ് ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ചയും കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. നാളെയുടെ നേതാക്കളെ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സംവാദ വേദി, വയനാടിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് പുതിയ ദിശയും നൽകുകയാണ്.