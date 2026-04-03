ദുഃഖവെള്ളി ദിനാചരണം, കൊച്ചിയിൽ വിപുലമായ ചടങ്ങുകൾ; മലയാറ്റൂരിലേക്ക് തീർഥാടക പ്രവാഹം
പ്രാർഥന മന്ത്രങ്ങളോടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് പൊൻമലകയറുന്നത്. പള്ളികളിൽ പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളും പ്രാർഥകളും നടന്നു. രാജ്യത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും വൻ ജനാവലി.
Published : April 3, 2026 at 3:26 PM IST
എറണാകുളം: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെയും കുരിശുമരണത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മ പുതുക്കി ക്രൈസ്തവ ലോകം ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളി ആചരിക്കുന്നു. കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വിവിധ പള്ളികളിലും കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രാർഥനകളും ചടങ്ങുകളും നടന്നു വരികയാണ്. യേശുക്രിസ്തു കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഗോൽഗോത്ത മലയിലേക്ക് നടത്തിയ അവസാന യാത്രയുടെ സ്മരണാർത്ഥം വിപുലമായ രീതിയിലുള്ള 'കുരിശിൻ്റെ വഴി' ശുശ്രൂഷകളാണ് നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയാറ്റൂരിൽ തീർഥാടക തിരക്ക്
ദുഃഖവെള്ളി ദിനത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ മലയാറ്റൂർ കുരിശുമലയിലേക്ക് വിശ്വാസികളുടെ വൻ പ്രവാഹമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പെസഹാ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിച്ച തീർഥാടകരുടെ തിരക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ പാരമ്യത്തിലെത്തി. യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ച് നഗ്നപാദരായും മുട്ടിലിഴഞ്ഞും ഭാരമേറിയ കുരിശുകൾ ചുമലിലേറ്റിയുമാണ് വിശ്വാസികൾ മല കയറുന്നത്. 'പൊന്നിൻ കുരിശുമുത്തപ്പനേ പൊൻമല കയറ്റം' എന്ന പ്രാർഥനാ മന്ത്രങ്ങളാൽ മലയാറ്റൂർ പ്രദേശം മുഖരിതമാണ്.
രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുനിന്നുമായി എത്തുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് തീർഥാടകർക്കായി വിപുലമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ സംഘത്തിൻ്റെ സേവനവും കുടിവെള്ള വിതരണവും കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ശ്വാസതടസം നേരിടുന്നവർക്കായി മലമുകളിൽ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര മെഡിക്കൽ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയിൽ മലകയറുന്നവർക്കായി വൈദ്യുതി വെളിച്ചവും ആവശ്യമായ സൂചന ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പൊലീസ്, ഫയർഫോഴ്സ്, വോളൻ്റിയർമാർ എന്നിവരുടെ മുഴുവൻ സമയ സേവനവും മലയാറ്റൂരിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സഭാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടന്ന ചടങ്ങുകൾ
സിറോ മലബാർ സഭാ ആസ്ഥാനമായ കാക്കനാട് സെൻ്റ് തോമസ് മൗണ്ടിൽ നടന്ന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ നേതൃത്വം നൽകി. വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെ എറണാകുളം സെൻ്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി കത്തീഡ്രലിൽ പ്രത്യേക ചടങ്ങുകൾ നടക്കും. അതിരൂപത സഹായ മെത്രാൻ ആൻ്റണി വാലുങ്കൽ ഈ ചടങ്ങുകൾക്ക് മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. തുടർന്ന് നഗരവീഥികളിലൂടെ വിശ്വാസികൾ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ പങ്കുചേരും.
എറണാകുളം ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് സമീപമുള്ള മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സിറിയൻ സഭയുടെ സെൻ്റ് മേരിസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിലും ദുഃഖവെള്ളി ആചരണം ഭക്തിനിർഭരമായി നടന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക ആരാധനകൾക്കിടയിൽ ദേവാലയത്തിന് ചുറ്റും കുരിശുമേന്തിയുള്ള പ്രദക്ഷിണം നടന്നു. അങ്കമാലി ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്ത യുഹാനോൻ മോർ പോളികാർപ്പോസിൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. ഇരു കൈകളിലും മരക്കുരിശേന്തി മെത്രാപ്പോലീത്ത പ്രദക്ഷിണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോൾ വൈദികരും ശുശ്രൂഷകരും നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളും അതിൽ പങ്കാളികളായി.
