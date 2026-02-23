ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റിൽ വാക്പോര്; പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിൽ, സഭ പ്രക്ഷുബ്‌ധം

സോണിയ ഗാന്ധിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ഭരണപക്ഷം ഉയര്‍ത്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ നേരിട്ടത്.

KERALA ASSEMBLY (Sabha Tv)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 23, 2026 at 9:38 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പുനരാരംഭിച്ച കേരള നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന്‍റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ള വിഷയത്തില്‍ സഭ പ്രക്ഷുബ്ധം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ യാത്രയിലായതിനാൽ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ കെ. ബാബുവാണ് വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത്.

സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ ജാമ്യം ലഭിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, കേസിൽ തന്ത്രിയുടെ വാദങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിച്ചാണ് സർക്കാരിനെതിരെ കടന്നാക്രമണം നടത്തിയത്. ശബരിമലയിലെ ആചാരലംഘനത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കാത്തതിനാലാണ് തന്ത്രിയെ കേസിൽ കുടുക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന ഗൗരവകരമായ ആരോപണം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചു. സഭയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതിപക്ഷം പിന്നീട് സഭ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. സോണിയ ഗാന്ധിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും ഒന്നിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ ഭരണപക്ഷം ഉയര്‍ത്തിയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ നേരിട്ടത്.

പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി നിയമമന്ത്രി പി. രാജീവ് രംഗത്തെത്തി. പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ വിമർശനങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് എതിരെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഒരു തരത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണം പൂർണമായും ഹൈക്കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. ഈ കേസിൽ തന്ത്രി വാദിയാണോ പ്രതിയാണോ എന്നത് സർക്കാരിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലെന്നും അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ സർക്കാരിന് മുന്നിലല്ല എത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കോൺഗ്രസിന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് ബി.ജെ.പി.യുടെ യാത്രയ്ക്ക് വഴി ഒരുക്കുന്നതാണെന്നും മതനിരപേക്ഷ കേരളത്തിന് ഇത്തരം നിലപാടുകൾ അത്യന്തം അപകടകരമാണെന്നും പി. രാജീവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് പ്രതിപക്ഷ നിലപാടിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. നിയമത്തിന് മുന്നിൽ മറ്റ് പ്രതികളെപ്പോലെയുള്ള അവകാശങ്ങൾ മാത്രമേ തന്ത്രിക്കുള്ളൂവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തന്ത്രിക്ക് നിയമപരമായി യാതൊരു പ്രത്യേകതയുമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, തന്ത്രിക്കായി സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് രണ്ട് വക്കീലന്മാരാണുള്ളതെന്നും അത് ബി.ജെ.പി.യും യു.ഡി.എഫുമാണെന്നും പരിഹസിച്ചു. തന്ത്രിയെ മുൻനിർത്തി തെരുവിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു 'സുവർണ്ണ അവസരമാണ്' പ്രതിപക്ഷം ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും എം.ബി. രാജേഷ് സഭയിൽ പറഞ്ഞു.

ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാലും സർക്കാരിന്‍റെ നിലപാട് സഭയിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും വസ്തുതകളുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരു കേസിൽ ഇത്തരത്തിൽ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സഭയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും ബാലഗോപാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

