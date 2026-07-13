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വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വർണം കവർന്നുവെന്ന് പരാതി; ഒടുവിൽ മോഷണമുതല്‍ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തി

കുമ്പള കയ്യാർ വില്ലേജ് പരിധിയിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വീട്ടുകാർ സ്വർണം കണ്ടെത്തിയെന്ന വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്.

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 13, 2026 at 4:34 PM IST

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കാസർകോട്: വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വർണ്ണം കവർന്നുവെന്ന ഉടമയുടെ പരാതിക്ക് പിന്നാലെ വീടിന് സമീപത്ത് നിന്ന് സ്വർണം കണ്ടെത്തി. പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് സ്വർണം കണ്ടെത്തിയത്. കുമ്പള കയ്യാർ വില്ലേജ് പരിധിയിൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കവർന്നുവെന്ന പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വീട്ടുകാർ സ്വർണം കണ്ടെത്തിയെന്ന വിവരം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്.

കയ്യാർ വില്ലേജിലെ 'മൈൽ കല്ല്' വീട്ടിൽ മൈമൂന ബീവിയും കുടുംബവും വീട് പൂട്ടി പുറത്തുപോയ സമയത്ത് വാതിൽ കുത്തിത്തുറന്ന് അഞ്ച് പവനോളം സ്വർണ്ണം മോഷണം പോയെന്ന കുമ്പള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടന്നത്. ആദ്യം 10 പവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടുവെന്നായിരുന്നു പരാതിയിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് തിരുത്തി അഞ്ചു പവനാണ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അലമാര താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് തുറന്നതെന്ന് അന്വേഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുമ്പള പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ (FIR No. 390/26, U/S 334(1), 331(4), 305(a)) ഇൻസ്പെക്ടർ ബൈജു കെ. ജോസ്, സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഗണേശൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉടൻ തന്നെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്വർണ്ണം കണ്ടെത്തി (ETV Bharat)
ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡ്, വിരലടയാള വിദഗ്‌ധർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊലീസ് സംഘം സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് കവർച്ച നടന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും സ്വർണം കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്.

സംശയാസ്‌പദമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചിരുന്നു. പരാതിക്കാരിയുടെ വീട്ടിലെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുനിന്നു തന്നെയാണ് സ്വർണം കണ്ടെത്തിയത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോഷണശ്രമം, പരാതിയുടെ യഥാർത്ഥ നിജസ്ഥിതി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കുമ്പള പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം തുടർന്നു വരികയാണ്.

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