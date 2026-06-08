കരിപ്പൂരിൽ വൻ സ്വർണക്കൊള്ള പദ്ധതി പൊളിഞ്ഞു; വിമാനത്താവളത്തിൽ വലവിരിച്ച ക്രിമിനൽ സംഘത്തിലെ 13 പേർ പിടിയിൽ!
അന്വേഷണത്തിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൈവശമുള്ള സ്വർണവും പണവും കവർന്നെടുക്കാനാണ് സംഘം എത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമായി..
Published : June 8, 2026 at 10:37 AM IST
മലപ്പുറം: കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്താനിരുന്ന വൻ സ്വർണക്കവർച്ചാ ഗൂഢാലോചനയാണ് മലപ്പുറം പൊലീസ് തകർത്തെറിഞ്ഞത്. വിദേശത്ത് നിന്നെത്തുന്ന യാത്രക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സ്വർണവും പണവും കവർരാൻ പദ്ധതിയിട്ട 13 അംഗ സംഘത്തെ പൊലീസ് പിടികൂടി. പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച രണ്ട് ഇന്നോവ കാറുകളും ഒരു സ്കൂട്ടറും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ജൂൺ ഏഴിന് രാത്രി വിമാനത്താവളത്തിലെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിലും അന്താരാഷ്ട്ര അറൈവൽ ഭാഗത്തും സംശയാസ്പദമായി വിവിധ സംഘങ്ങളായി നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്ന 13 പേരെ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അന്വേഷണത്തിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൈവശമുള്ള സ്വർണവും പണവും കവർന്നെടുക്കാനാണ് സംഘം എത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമായി. തുടർന്ന് എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂർ പടന്നോട്ട് സ്വദേശി അൻസാറിൻ്റെയും പരപ്പനങ്ങാടി പുത്തൻ കടപ്പുറം സ്വദേശി അലി അക്ബറിന്റെയും നിർദേശപ്രകാരമാണ് സംഘം കരിപ്പൂരിലെത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കവർച്ചയ്ക്കുള്ള ആസൂത്രണവും തയ്യാറെടുപ്പും സംബന്ധിച്ച വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. തെളിവായി 14 മൊബൈൽ ഫോണുകളും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
ഇതിനിടെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേർ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കാറിൽ രക്ഷപ്പെട്ടതായും വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് മറ്റൊരു സംഘം വാഹനവുമായി കാത്തുനിന്നിരുന്നതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കായി അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് എത്തിയ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ കരിപ്പൂരിലെത്തിയ മലപ്പുറം മുണ്ടുപറമ്പ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സൽമാൻ സാലിഹ് എന്ന 26 കാരൻ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ലെന്ന പരാതിയും കരിപ്പൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സംഭവവും അറസ്റ്റിലായ സംഘവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന കാര്യം ഉൾപ്പെടെ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. വിമാനത്താവളം വഴി പുറത്തെത്തുന്ന സ്വർണം ലൈൻ മാറ്റി തട്ടിയെടുക്കുന്ന കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് സുരക്ഷയും നിരീക്ഷണവും പൊലീസ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്വർണത്തിൻ്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉയർത്തിയതോടെ ഇന്ത്യയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും സ്വർണവിലയിൽ വലിയ അന്തരം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വർണക്കടത്ത് സംഘങ്ങളും സ്വർണം തട്ടിപ്പറിക്കുന്ന സംഘങ്ങളും വീണ്ടും സജീവമാകുന്നതായുള്ള ആശങ്ക ശക്തമാകുകയാണ്.
Also Read: മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റ് വഴി ഡോക്ടറുടെ 37 ലക്ഷം തട്ടി; കംബോഡിയൻ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തലവൻ ഡൽഹിയിൽ പിടിയിൽ