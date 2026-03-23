സ്വര്ണത്തിന് നാലായിരത്തിലധികം രൂപയുടെ ഇടിവ്; ഈ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിന്ന്, വിലയിടിവിന് കാരണങ്ങളിവ
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് (മാർച്ച് 23) 545 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,835 രൂപയും പവന് 4,360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,02,680 രൂപയുമായി.
Published : March 23, 2026 at 11:37 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. 4,360 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഇന്ന് (മാർച്ച് 23) ഉണ്ടായത്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 545 രൂപ കുറഞ്ഞ് 12,835 രൂപയും പവന് 4,360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 1,02,680 രൂപയുമായി. ഈ മാസത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണ നിരക്കാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 445 രൂപ കുറഞ്ഞ് 10,550 രൂപയും പവന് 84,400 രൂപയുമായി. 14 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 345 രൂപ കുറഞ്ഞ് 8,220 രൂപയും പവന് 65,760 രൂപയുമായി. 9 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 225 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,300 രൂപയും പവന് 42,400 രൂപയുമായി. വെള്ളി വിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഗ്രാമിന് 230 രൂപയിൽ തുടരുന്നു.
നിലവിലെ ട്രെൻഡ് തുടരുകയാണെങ്കിൽ അധികം വൈകാതെ സ്വർണ വില പവന് ഒരു ലക്ഷത്തിലും താഴെയാകാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത്. വിപണി നിരക്കിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയും അഞ്ച് ശതമാനം പണിക്കൂലിയും ഹാൾമാർക്കിങ് ചാർജും ഉൾപ്പെടെ നിലവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിലയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉയരും. ആഭരണങ്ങളു ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പണിക്കൂലിയിലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും.
തുടർച്ചയായ ഇടിവിന് കാരണം
- അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ
- പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം
- യുഎസ് പലിശ നിരക്കുകൾ
- ഇന്ത്യ-യുഎസ് വ്യാപാരക്കരാർ
- ലാഭമെടുപ്പ്
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ ഇടിവ് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യന് വിപണിയിലും പ്രതിഫലിച്ചുകാണുന്നത്. ഡോളര് കരുത്താര്ജിക്കുന്നതും ഇന്ത്യ ഉള്പ്പടെയുള്ള വിപണികളില് സ്വര്ണ വില കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്വർണവില പ്രവചനങ്ങൾക്കതീതമായാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ആഗോളതലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പണപ്പെരുപ്പം വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും സ്വർണവില കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ, ഡോളർ- രൂപ നിരക്കിലെ വ്യതിയാനം, സ്വർണത്തിൻ്റെ രാജ്യാന്തര വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് എന്നിവ സ്വര്ണ വിലയില് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് പ്രധാന കാരണങ്ങളാകുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി അപ്രതീക്ഷിത ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ലാഭമെടുപ്പ്: സ്വർണ വില റെക്കോഡ് ഉയരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ നിക്ഷേപകർ വൻതോതിൽ സ്വർണം വിറ്റഴിച്ച് ലാഭം എടുത്തു. ഇതും വിപണിയിൽ വില ഇടിയാൻ കാരണമായി.
അസോസിയേഷനുകൾ: ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് സ്വർണത്തിന് വില കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും അസോസിയേഷനുകൾക്ക് സാധിക്കും. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദിവസത്തിൽ രണ്ട് തവണ വരെയും അസോസിയേഷനുകൾ വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്താറുണ്ട്. ആഗോള വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചെറിയ ചലനങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വിലയിലും മാറ്റങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതേസമയം രൂപയുടെ മൂല്യം, പ്രാദേശികമായ ആവശ്യകതകൾ, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നീ ഘടകങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ സ്വർണ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
