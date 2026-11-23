വില കുറഞ്ഞിട്ടും ജ്വല്ലറികളിൽ ആളില്ല; പണയം വെച്ചവരും പെട്ടു! സ്വർണവിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത്?
സ്വർണവില ഇടിവ് വിപണിയെ ബാധിച്ചു, ആടിയുലഞ്ഞ് ജ്വല്ലറി വ്യാപാരികള്, സ്വർണ വായ്പയില് സാധാരണക്കാര് സമ്മര്ദ്ദത്തില്.
Published : November 23, 2026 at 6:28 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രന്
കോഴിക്കോട്: കുതിച്ചുയർന്ന സ്വർണ വിലയിലെ ഇടിവും വില സ്ഥിരത ഇല്ലാത്തതും ജ്വല്ലറി ഉടമകൾക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയാകുന്നു. വില ഇനിയും താഴുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ, കാത്തിരിക്കുന്നവർ സ്വർണക്കടകളിലേക്ക് വരാൻ മടിക്കുന്നതാണ് വ്യാപാരികളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പേറ്റുന്നത്. സ്വർണ പണയത്തിന്മേൽ വലിയ തുക വാങ്ങിച്ചവരും പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിലും വ്യാപാരത്തിലും വന്ന മാറ്റം, കച്ചവടക്കാർക്കിടയിൽ തന്നെ അംഗീകാരം ഇല്ലാത്തവർ പെരുകുന്നതുമെല്ലാം ഈ മേഖലയെ അടിമുടി പ്രതിസന്ധിയിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
സാധാരണക്കാർ കയ്യൊഴിയുന്ന കടകൾ
സ്വർണവ്യാപാരികളെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റോക്ക് വിറ്റഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഉടൻ അടുത്ത സ്റ്റോക്കെടുക്കും. വിലയിടിയുന്നത് അത്തരത്തിൽ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആളുകൾ കടകളിലെത്താത്തത് നഷ്ടമാണെന്നും ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് ടികെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
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തലമുറകളായി കൈമാറിയ സ്വർണം വിൽപ്പനയ്ക്കനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് മിക്ക വ്യാപാരികളും. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയുള്ള സമയത്ത് സ്വർണം വാങ്ങി ജ്വല്ലറി ആരംഭിച്ചവർക്ക് വില ഇടിയുന്നത് തിരിച്ചടിയാണ്. ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നിലവിലെ വിപണിമൂല്യം കുറയുന്നത് വ്യാപാരികളുടെ പ്രവർത്തന മൂലധനത്തെ ബാധിക്കും. പുതിയ വിലയിൽ വിൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ കനത്ത നഷ്ടമാണ് നേരിടുക.
വിലയിൽ തുടർച്ചയായി മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങുന്നതിനും കടയുടമകൾ മടിക്കും. ഒപ്പം വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും വ്യാപാരികൾ പ്രയാസം നേരിടുന്നു. വില കൂടിയ സമയത്ത് സ്വർണത്തിന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ച് ഇന്നത്തെ വിലയിൽ കൊടുക്കേണ്ടിവരുന്ന ജ്വല്ലറിക്കാർക്കും ലാഭം കുറയും. സ്വർണവിലയിൽ സ്ഥിരതയുണ്ടായാൽ വാങ്ങാനെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും വ്യാപാരികൾ പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു.
ശനിയാഴ്ച പവന് 360 രൂപ കുറഞ്ഞ് 91,720 രൂപയെത്തി. ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞ് 11,465 രൂപയുമായി. ആറുദിവസത്തിനുള്ളിൽ പവന് 9200 രൂപയും 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ 39,440 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 135 രൂപ വർധിച്ച് വില 11,600 രൂപയായി. പവൻവില 1080 രൂപ ഉയർന്ന് 92,800 രൂപ. 18 കാരറ്റ് സ്വർണവിലയും ഗ്രാമിന് 165 രൂപ മുന്നേറി 9495 രൂപയായി.
സ്വർണപണയ വായ്പയും സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതിസന്ധിയും
പലതരം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ബാങ്കുകളിൽ സ്വർണം പണയം വെച്ചവർക്ക്, സ്വർണവില ഉയർന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ പണം നൽകാമെന്ന് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വായ്പ തുക വർധിപ്പിച്ച് നൽകുന്ന പ്രവണതയുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പവന് അതായത് 8 ഗ്രാമിന് 85,000 രൂപ വരെ ലോൺ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്വർണ വില കുറത്തനെ ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ പണം തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ലാഭമെന്ന് കരുതുന്ന അവസ്ഥ പലർക്കുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബാങ്കുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഭീഷണിയും സമ്മർദവും സാധാരണക്കാർ നേരിടുന്നുമുണ്ട്.
വിവാഹങ്ങളിലെ സ്വർണ വിതരണത്തിൽ വന്ന മാറ്റം
വൻകിട വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളും സ്വർണം നൽകലും ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കിടയിൽ 10, 15, 20, 25 പവൻ എന്നിങ്ങനെ വിവാഹത്തിന് സ്വർണം നൽകിയിരുന്ന രീതി ഏകദേശം 90 ശതമാനത്തോളം ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. "ഉള്ളത് കൊടുക്കുക", "അത്ര മതി" എന്ന നിലപാടിലേക്ക് സമൂഹം മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
സ്വർണസമ്മാനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു. പണവും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആഭരണങ്ങളും
വിവാഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ ചടങ്ങുകളിലും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അയൽവാസികളും സ്വർണം സമ്മാനമായി നൽകുന്ന പതിവിൽ വലിയ കുറവുണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. നൂലുകെട്ട്, ചോറൂണ്, കാതുക്കുത്ത് തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ കമ്മലോ മോതിരമോ നൽകുന്ന രീതി മുമ്പ് വ്യാപകമായിരുന്നു.
മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു പണത്തൂക്കമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന കുറഞ്ഞ സ്വർണത്തൂക്കം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പണത്തൂക്കത്തിൽ തന്നെ അഞ്ചും ആറും ഏഴും മോതിരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭാരം കുറഞ്ഞ 'വർക്കുകൾ' വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട്. ചടങ്ങിൻ്റെ പേരിന് മാത്രമായി, ശ്വാസത്തിന് മുന്നിൽ പോലും പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ഭാരം കുറഞ്ഞ മോതിരങ്ങൾ നൽകി ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന രീതിയാണ് പലയിടത്തും കാണുന്നത്.
വിവാഹങ്ങളിലാകട്ടെ സ്വർണത്തിന് പകരം പണം നൽകി ചടങ്ങ് ഒതുക്കുന്ന പ്രവണതയും കൂടിവരികയാണ്. മോതിരം, വള, മാല എന്നിവ സമ്മാനിക്കുന്ന പതിവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുപോലും ലഭിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളുടെ അളവിലും തൂക്കത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി.
ആശ്വസിക്കാം ചിലർക്കെങ്കിലും
കേരളത്തിൽ വിവാഹത്തിൻ്റെ രീതികളിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതിനുശേഷം ചടങ്ങ് നടത്താൻ വർഷമോ മാസങ്ങളോ കാത്തുനിൽക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ സ്വർണത്തിന് വില കുതിച്ചു കയറിയ സമയത്ത് ഉറപ്പിച്ചുവച്ച് ഇപ്പോൾ വിവാഹ തീയതി വന്നവർക്ക് ഈ വിലയിടിവ് ആശ്വാസമാണ്. വിലവർധനയെ തുടർന്ന് സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് മാറ്റിവച്ചിരുന്നവർക്കും വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കും വിലയിടിവ് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്.
കച്ചവടക്കാരിലും വ്യാജൻമാർ പെരുകുന്നു
കേരളത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായി പതിനായിരത്തിലധികം രജിസ്റ്റേർഡ് കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. ഇവരിൽ ഏകദേശം 6,500-ഓളം പേർക്ക് ബിഐഎസ് അനുമതിയുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനധികൃത കച്ചവടക്കാർ ഇതിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങാണ്. പോക്കറ്റിലും വാഹനങ്ങളിലും മറ്റുമായി സ്വർണവും വെള്ളിയും കൊണ്ടു നടന്ന് കച്ചവടം നടത്തുന്നവർ നിരവധിയാണെന്നും ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വ്യാപാരികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും സർക്കാരിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഈ മേഖലയെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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