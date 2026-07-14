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മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് പണം തട്ടി; കോഴിക്കോട് യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍

മുക്കം മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിലാണ് ഇയാൾ മുക്ക് പണ്ടം പണയം വച്ച് പണം തട്ടിയത്.

GOLD PAWN FRAUD YOUTH ARRESTED IN FRAUD CASE FRAUD CASE KOZHIKODE
Mohd. Sinan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 2:29 PM IST

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കോഴിക്കോട്: സ്വർണം പൂശിയ മുക്കുപണ്ടം പണയപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയ കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റില്‍. ചാത്തമംഗലം മലയമ്മ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സിനാനാണ് മുക്കം പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്. മുക്കം മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിലാണ് ഇയാൾ മുക്ക് പണ്ടം പണയം വച്ച് പണം തട്ടിയത്.

കഴിഞ്ഞ മെയ് 25നാണ് സിനാൻ മുക്കം മണപ്പുറം ഫിനാൻസിൽ സ്വർണാഭരണം പണയം വയ്‌ക്കാൻ എത്തിയത്. ഒന്നര പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണം പൂശിയ മുക്കുപണ്ടം ആയിരുന്നു സ്വർണാഭരണം എന്ന പേരിൽ മണപ്പുറം ഫൈനാൻസിൽ നൽകിയത്. തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ തൂക്കം അനുസരിച്ച് 1,29499 രൂപ കൈപ്പറ്റി.

പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്വർണാഭരണം തന്നെയാണ് ഇയാൾ നൽകിയത് എന്നായിരുന്നു ഫിനാൻസ് ജീവനക്കാർ കരുതിയത്. തുടർന്നാണ് തൂക്കത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള പണം കൈമാറിയത്. പിന്നീട് ജൂൺ 4ന് മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന്‍റെ ഓഡിറ്റർ മുക്കം ബ്രാഞ്ചിലെത്തി പണയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അമളി മനസിലായത്.

ഉടൻ തന്നെ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിന്‍റെ ഏരിയ ഹെഡ് മുക്കം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 23ന് മുക്കം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് സ്വർണാഭരണം എന്ന പേരിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് പണം തട്ടിയ പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് സിനാനെ ചാത്തമംഗലത്തെ മലയമ്മയിലുള്ള വീട്ടിൽ വച്ച് മുക്കം പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.

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നേരത്തെയും ഇതിന് സമാനമായ വിധത്തിൽ കാരശ്ശേരി ബാങ്കിലും മുക്കുപ്പണ്ടം പണയം വച്ച സംഭവത്തിൽ മുക്കം പൊലീസ് ഇയാൾക്കെതിരെ മറ്റ് രണ്ട് കേസുകളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് പണം തട്ടുന്ന സംഘത്തിലെ
പ്രധാനിയാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായ മുഹമ്മദ് സിനാൻ എന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.

വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്ക് ശേഷം ഇതിന് സമാനമായ വിധത്തിൽ മറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും മുക്കുണ്ടം പണയം വച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യവും മുക്കം പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

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TAGGED:

GOLD PAWN FRAUD
YOUTH ARRESTED IN FRAUD CASE
FRAUD CASE KOZHIKODE
GOLD PAWN FRAUD CASE

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